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Le cours 2CRSi s'écroule de 43,05% en séance ce jeudi 18 juin 2026, tombant à 25,40 euros.
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Le vendeur à découvert Grizzly Research dénonce un montage frauduleux autour des récents contrats américains de l'entreprise.
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Les revenus affichés aux États-Unis reposeraient sur un réseau de fausses entités lié à un vétérinaire new-yorkais.
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Les revenus affichés aux États-Unis reposeraient sur un réseau de fausses entités lié à un vétérinaire new-yorkais.
L'action 2CRSi s'effondre ce jeudi 18 juin 2026, le titre cédant 43,05% pour s'établir à 25,40 euros dans la matinée. Ce décrochage sur le marché des actions françaises fait suite à la publication d'un rapport à charge de Grizzly Research. Ce fonds accuse le fabricant de serveurs informatiques de maquiller ses comptes via des contrats factices.
L'offensive de Grizzly Research contre l'action 2CRSi
Les soupçons pesant sur les revenus américains
Le vendeur à découvert américain a publié un document jeudi matin pour expliquer sa position vendeuse sur le titre du groupe français. La firme spécialisée dans la traque des anomalies comptables affirme que les revenus récemment déclarés par l'entreprise reposent sur une présentation trompeuse. Les dirigeants de la société installée à Strasbourg auraient utilisé des parties liées non divulguées aux investisseurs pour gonfler leurs chiffres.
La direction avait annoncé fin mars 2026 un chiffre d'affaires de 204,74 millions d'euros pour le premier semestre de son exercice décalé, clos au 31 décembre 2025. Ce niveau d'activité correspondait à une progression de 880% en rythme annuel. Les investisseurs avaient alors acheté massivement l'action 2CRSi, percevant le dossier comme un vecteur de croissance dans la construction des centres de données.
Le rapport vient briser cette dynamique boursière en qualifiant la structure de fraude presque intégrale. Les auteurs du document affirment que l'entreprise trompe sciemment les autorités de régulation ainsi que ses commissaires aux comptes. Cette attaque s'ajoute à une série de campagnes similaires menées par ce cabinet.
La bascule comptable après la cession de Boston Limited
Le point d'inflexion identifié par les analystes remonte à l'année 2023, date à laquelle le groupe a vendu sa filiale britannique Boston Limited. Cette division générait jusqu'alors 83% du chiffre d'affaires total de la maison mère. La perte de cette entité imposait de trouver de nouveaux relais pour maintenir la valorisation en bourse.
Immédiatement après cette cession, les revenus générés par la branche américaine ont connu une hausse verticale. Historiquement, les États-Unis pesaient pour à peine 3% des facturations globales de l'entreprise. Le basculement du centre de gravité des ventes vers l'Amérique du Nord a déclenché les soupçons de l'équipe de recherche.
Cette transition rapide soulève un problème de cohérence industrielle. Le concepteur de serveurs haute performance devait relancer ses ventes sans ses canaux de distribution habituels. Le vendeur à découvert juge cette adaptation invraisemblable, justifiant son pari à la baisse sur le cours 2CRSi au moyen de produits dérivés et d'indices boursiers.
Un montage impliquant de fausses entités
Le contrat suspect de 610 millions de dollars
Le carnet d'ordres s'était rempli en janvier 2024 lors de la communication autour d'une commande estimée à 610 millions de dollars. Ce partenariat, signé avec un client dont l'identité est restée secrète, devait sécuriser les finances du groupe sur plusieurs exercices. Cette annonce avait multiplié par sept la valeur du titre sur douze mois.
L'investigation de Grizzly Research remet en cause la matérialité de cet accord commercial. Le document affirme que la transaction relève d'une falsification, organisée pour rassurer les marchés financiers. Les autres accords annoncés dans le sillage de cette commande subissent un traitement identique de la part des analystes.
Les preuves avancées s'appuient sur l'incapacité de l'entreprise à fournir des détails opérationnels sur le déploiement des infrastructures chez ce client mystère. Cette absence de transparence pèse sur la cotation, et la panique contamine certains ETF ciblant les petites capitalisations européennes. Le cours 2CRSi enchaîne les réservations à la baisse à la bourse de Paris.
Le rôle central d'un vétérinaire new-yorkais
Le rapport détaille l'identité de l'opérateur caché derrière la galaxie d'entreprises clientes. Le personnage central du montage s'appelle Joseph Church, un vétérinaire exerçant dans l'État de New York. Cet homme ne possède aucune expérience documentée dans la gestion de l'infrastructure informatique ou la conception de composants électroniques.
Entre 2023 et 2024, cet individu aurait immatriculé plusieurs sociétés commerciales. Ces entités ont ensuite été présentées comme les partenaires nord-américains du groupe alsacien. Toutes ces structures ont déclaré leur siège social à l'adresse de la clinique de Plattsburgh dont il détient des parts.
La centralisation de ces références commerciales à une seule adresse non liée à la technologie constitue la preuve matérielle selon le cabinet. La firme américaine estime que la direction a fabriqué ces contrats pour capter l'engouement spéculatif autour de l'intelligence artificielle. À 14 heures ce jeudi, les échanges sur le titre dépassaient le cap des 300 000 pièces.
❓ FAQ
Qu'est-ce qui explique la chute du cours 2CRSi aujourd'hui ? L'action 2CRSi perd plus de 43% de sa valeur en raison de la publication d'un rapport accusateur par le fonds Grizzly Research. Ce document accuse la direction de la société française d'avoir falsifié ses revenus américains via un réseau de fausses entreprises pour simuler une forte croissance.
Quel est le rôle du vendeur à découvert dans cette affaire ? Un vendeur à découvert emprunte des titres pour les revendre immédiatement, pariant sur une baisse de leur prix pour les racheter moins cher plus tard. En publiant ses recherches sur les incohérences comptables de l'entreprise, le fonds cherche à faire baisser le cours pour dégager une plus-value sur sa position vendeuse.
Comment s'exposer au secteur technologique sans acheter de titres en direct ? Les investisseurs souhaitant capter la croissance du secteur technologique peuvent se tourner vers un fonds indiciel ou un ETF répliquant les performances d'un indice de référence comme le Nasdaq. Cette approche permet de mutualiser les risques sur plusieurs dizaines d'entreprises plutôt que de s'exposer aux variations extrêmes d'une seule valeur boursière.
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