La cotation du titre a repris avec une hausse dépassant 5% en séance ce jeudi matin à la bourse de Paris.

L'exercice intégral de l'option de surallocation porte la levée de fonds à 920 millions de dollars.

Ce jeudi matin sur Euronext Paris, le cours Abivax avance de 5,4% à 123,90 euros. L'entreprise médicale vient de clôturer une offre de titres massivement souscrite sur la place américaine. Cette manne financière inédite sécurise l'avenir des recherches menées par la biotech française. Les investisseurs particuliers qui intègrent des actions du secteur médical dans leurs portefeuilles surveillent de près la suite du calendrier clinique.

L'action Abivax stimulée par une demande massive

Une option de surallocation intégralement exercée

Abivax a mené son opération financière avec le soutien de plusieurs banques d'investissement américaines. Ces teneurs de livre associés ont fait le choix de souscrire l'intégralité de l'option de surallocation disponible, soit 960 000 titres supplémentaires. L'offre totale distribuée sur le marché s'élève ainsi à 7,36 millions d'American Depositary Shares (ADS).

Face à l'afflux des ordres, la direction a revu le plafond de l'opération à la hausse. Prévue au départ à 600 millions de dollars, la levée de fonds culmine à un produit brut de 920 millions de dollars. Le conseil d'administration a validé un prix de souscription de 125 dollars par ADS, l'équivalent de 109,71 euros par action ordinaire.

Ce tarif de vente affiche une prime de 2,39% par rapport au cours moyen pondéré des trois dernières séances boursières de juin 2026. Le produit net encaissé s'établit à 874,1 millions de dollars, une fois retirées les diverses commissions de garantie exigées par les intermédiaires. Le règlement-livraison des nouveaux titres aura lieu le 6 juillet prochain.

Le financement des recherches cliniques sécurisé

L'afflux de capitaux octroie une forte visibilité financière au laboratoire jusqu'au deuxième trimestre 2029. L'objectif principal de cette enveloppe reste la préparation de la commercialisation de l'obefazimod sur le territoire nord-américain. Ce candidat-médicament cible particulièrement les formes actives de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn.

Une quote-part des fonds servira à soutenir la poursuite immédiate du développement clinique de la molécule, actuellement testée en phase III. La société met également en réserve une fraction des liquidités récoltées pour financer ses opérations courantes et ses besoins en fonds de roulement. L'engouement du public se traduit souvent par des flux acheteurs sur l'action Abivax ou sur certains ETF sectoriels regroupant les valeurs de la recherche médicale.

Les marchés valorisent désormais l'entreprise à près de 11 milliards de dollars. Ce bilan consolidé éloigne les spéculations autour d'une revente à court terme du laboratoire. De multiples rumeurs d'approche par des géants pharmaceutiques avaient pourtant filtré mi-juin 2026.

Le cours Abivax rassure après un printemps agité

Des résultats de phase III mis sous surveillance

La dynamique boursière de ce début d'été contraste avec les turbulences observées un mois plus tôt. En juin 2026, l'action Abivax avait trébuché jusqu'à 72,50 dollars sur la place du Nasdaq. Les opérateurs réagissaient alors à la publication de résultats cliniques contenant un biais statistique jugé inquiétant.

Les chercheurs avaient recensé sept cas de tumeurs malignes au sein d'une cohorte de 195 patients exposés au dosage de 50 mg d'obefazimod. Malgré les communications répétées de l'entreprise attestant l'absence de lien de causalité avec le traitement, plusieurs acquéreurs potentiels avaient gelé leurs pourparlers. Ces groupes industriels réclamaient des garanties additionnelles sur la sécurité de la molécule à long terme.

La transmission récente de données complémentaires relatives au traitement d'entretien a apaisé les doutes des investisseurs. Ce signal rassurant a modifié la donne boursière. La biotech française a pu s'appuyer sur ce retour de la confiance pour lancer son offre publique américaine dans un climat nettement plus favorable.

L'immunologie attise les convoitises boursières

Le domaine de l'immunologie mobilise massivement les capitaux sur les différentes places financières mondiales. Les grands laboratoires internationaux recherchent activement de nouvelles molécules capables de compenser l'expiration prochaine de leurs brevets phares. La biotech parisienne figure logiquement sur la liste des acquisitions potentielles surveillées par ces industriels.

La valorisation du groupe a connu de fortes amplitudes au rythme des négociations confidentielles engagées au cours des dernières semaines. Avant l'annonce de la levée de fonds, la capitalisation boursière tournait autour de 7 milliards de dollars. Cette volatilité a logiquement alimenté l'intérêt des acheteurs d'actions positionnés sur le cours Abivax.

Le récent renflouement des réserves modifie la position de l'équipe dirigeante. Les responsables disposent d'une large marge de manœuvre pour mener le développement clinique de manière indépendante. Ils peuvent aussi négocier un adossement éventuel sans pression temporelle directe.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Abivax a-t-elle bondi ce jeudi matin ? Le titre enregistre une nette progression après le succès d'une offre d'American Depositary Shares (ADS) aux États-Unis. La demande massive a rapporté 920 millions de dollars, un montant largement supérieur aux premières estimations.

À quoi vont servir les liquidités encaissées par la biotech ? Les montants récoltés financeront principalement le lancement commercial de l'obefazimod aux États-Unis. Ce candidat-médicament vise à soigner la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn.

Qu'est-ce qui freinait le cours Abivax le mois dernier ? En juin, le titre a dévissé après la découverte de tumeurs chez certains patients lors d'essais cliniques. La présentation de nouvelles données indépendantes a depuis dissipé les soupçons concernant la toxicité de la molécule.