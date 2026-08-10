L'action Atlassian a grimpé de 35,31% à 149,07 $ vendredi à Wall Street à la suite de la publication de ses résultats financiers. L'éditeur d'outils et de logiciels a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 1 766,47 millions de dollars, surpassant les prévisions du marché. Le retour à la rentabilité et l'accélération des activités liées à l'intelligence artificielle expliquent le mouvement haussier.

Résultats financiers du T4 2026 et impulsion sur l'action Atlassian

Bénéfice net et hausse du chiffre d'affaires Cloud

Atlassian a publié un chiffre d'affaires global de 1 766,47 millions de dollars pour le quatrième trimestre clos le 30 juin 2026, signant une progression de 28% sur un an. Le segment du chiffre d'affaires Cloud a tiré la croissance avec une hausse de 31% pour s'établir à 1 213 millions de dollars.

Sur le plan de la rentabilité, le bénéfice net GAAP s'est élevé à 139,08 millions de dollars, soit 0,55 dollar par action diluée. La performance s'inscrit en rupture avec la perte nette de 23,9 millions de dollars enregistrée un an plus tôt. En données ajustées non-GAAP, le bénéfice par action ressort à 1,87 dollar, contre 1,50 dollar anticipé par le consensus.

La marge opérationnelle non-GAAP s'est établie à 36%, contre 24% au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le flux de trésorerie disponible a progressé de 32% pour atteindre 475 millions de dollars sur les trois derniers mois de l'exercice. L’amélioration de la structure financière témoigne d'une discipline opérationnelle renforcée au sein de l'organisation.

Bilan annuel de l'exercice 2026 et perspectives financières 2027

Sur l'ensemble de l'exercice 2026, le chiffre d'affaires annuel a atteint 6 572,31 millions de dollars, en hausse de 26% par rapport aux 5 215,3 millions de dollars de l'exercice 2025. La perte nette annuelle GAAP a été ramenée à 53,83 millions de dollars, contre 256,69 millions de dollars lors de l'exercice précédent. La perte diluée par action s'est établie à 0,21 dollar, signant un redressement par rapport aux 0,98 dollar de l'exercice 2025.

Pour le premier trimestre de l'exercice 2027, la direction vise un chiffre d'affaires compris entre 1 705 millions et 1 715 millions de dollars. La fourchette dépasse l'estimation moyenne des analystes. La croissance du chiffre d'affaires Cloud sur cette période trimestrielle est anticipée à environ 28,5% en glissement annuel.

Pour l'ensemble de l'exercice 2027, le groupe prévoit une hausse globale de son chiffre d'affaires d'environ 13,0%, assortie d'une progression du segment Cloud de 25,5%. La marge opérationnelle GAAP ciblée s'élève à 4,5%, confirmant le virage vers une rentabilité structurelle. L'action Atlassian bénéficie ainsi d'une visibilité renforcée sur ses flux futurs.

Moteurs de croissance et positionnement stratégique d'Atlassian

L'intelligence artificielle et l'architecture Teamwork Graph

La demande accrue pour l'automatisation des tâches et les assistants virtuels alimente l'expansion des logiciels d'entreprise de l'éditeur. La structure de données Teamwork Graph permet d'unifier les informations de travail afin d'alimenter des agents autonomes tels que Rovo. Les outils d'intégration associés ont dépassé la barre du million d'utilisateurs actifs mensuels au cours du trimestre.

Les solutions comme Jira Service Management et Confluence étendent leur empreinte au sein des grandes organisations. Le lancement de l'offre Isolated Cloud fournit un environnement dédié et sécurisé pour les secteurs fortement réglementés. L’option technique répond aux exigences strictes de confidentialité des organismes publics et des entreprises du secteur de la santé.

À la suite de la publication, plusieurs maisons de recherche ont réévalué leur cible sur le titre. Bank of America a rehaussé son objectif de cours de 105 à 175, Morgan Stanley l'a porté de 120 à 180. Les observateurs attentifs aux évolutions des grands indices boursiers soulignent le rôle d'entraînement de l'intelligence artificielle sur ces performances.

Gouvernance renforcée et rachat d'actions par le management

Sur le plan organisationnel, Ken Exner a rejoint l'entreprise le 4 août 2026 en qualité de Chief Product Officer pour les divisions Entreprise et Émergent. Fort de son expérience chez AWS et Elastic, il pilotera la stratégie produit à travers quatre gammes de solutions clés. Ses travaux porteront sur la sécurité, la gouvernance et le déploiement à grande échelle.

Le cofondateur et président-directeur général Mike Cannon-Brookes a également annoncé un plan d'achat d'actions sur le marché. L'opération prévoit le rachat d'un montant maximal de 250 millions de dollars d'actions ordinaires de classe A. L’engagement financier direct du dirigeant offre une garantie supplémentaire aux investisseurs sur la trajectoire du groupe.

Bien que les prévisions de croissance du chiffre d'affaires global représentent un ralentissement par rapport aux années précédentes, l'inflexion des marges prévaut dans l'appréciation des analystes. La réduction de 10% des effectifs opérée plus tôt dans l'année a permis de réorienter les ressources vers les technologies IA prioritaires. Les investisseurs actifs sur la bourse en ligne constatent une gestion rigoureuse axée sur la création de valeur.

Source : xStation5

❓ FAQ

Pourquoi l'action Atlassian a-t-elle fortement augmenté en Bourse ? L'action Atlassian a enregistré une hausse marquée en séance après avoir publié un bénéfice par action ajusté de 1,87 dollar au quatrième trimestre fiscal 2026, au-dessus des 1,50 dollar prévus. La progression de 31% du chiffre d'affaires Cloud et le retour à un bénéfice net positif ont soutenu ce mouvement.

Quels sont les moteurs de croissance du chiffre d'affaires Cloud d'Atlassian ? Le développement du chiffre d'affaires Cloud repose sur l'adoption de l'architecture Teamwork Graph et sur la monétisation des fonctionnalités d'intelligence artificielle via Rovo. La migration des clients vers des offres haut de gamme et le déploiement de solutions adaptées aux grandes entreprises favorisent également cette dynamique.

Quelles sont les perspectives financières formulées pour l'exercice 2027 ? Pour l'exercice 2027, le groupe anticipe une hausse de son chiffre d'affaires global d'environ 13,0% et une expansion du segment Cloud de 25,5%. La direction cible une marge opérationnelle GAAP de 4,5%, poursuivant ainsi la recherche de profitabilité entamée lors du trimestre écoulé.

Comment s'exposer au secteur des logiciels d'entreprise sur les marchés financiers ? L'exposition au secteur des logiciels d'entreprise peut s'effectuer par la détention directe de titres cotés ou par l'intermédiaire d'ETF thématiques spécialisés dans le secteur informatique. Ces véhicules permettent de diversifier le risque sur un panier d'éditeurs technologiques.