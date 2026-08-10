Les marchés asiatiques entament la semaine dans le vert, accordant peu d'importance aux nouvelles perturbations maritimes au Moyen-Orient. Le recul inattendu de l'emploi américain de 23 000 postes vendredi modifie les anticipations sur les taux, offrant un répit aux opérateurs sur les actions. Le Nikkei 225 s'adjuge ainsi près de 2% lundi et le cours du pétrole repart à la hausse dans la nuit face aux menaces pesant sur l'approvisionnement mondial de brut.

Hausse de la bourse en Asie et rebond technologique

Le Japon et Hong Kong profitent du rebond américain

Les places boursières de la zone Asie-Pacifique entament la séance sur une note haussière. Le Nikkei 225 gagne 1,92% pour atteindre 66 920 points à la clôture, soutenu par les valorisations liées à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs. Le Topix progresse de 0,63% à 4 101 points. La hausse suit directement le mouvement du S&P 500, qui a terminé à un niveau record vendredi soir.

Les investisseurs réagissent à la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. L'économie des États-Unis a détruit 23 000 postes en juillet, très loin des 80 000 créations anticipées. Le recul du marché du travail modifie le calcul des investisseurs concernant la politique monétaire de la Fed. La probabilité d'une hausse des taux d'intérêt en septembre tombe à 44%, contre 67% avant la diffusion de cette statistique.

À Hong Kong, le Hang Seng prend 0,90% pour s'établir à 25 900 points. Le marché obligataire américain affiche néanmoins des niveaux élevés qui modèrent les achats d'actifs risqués. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans se maintient à 4,655%, proche du seuil technique des 4,70%. Les investisseurs attendent désormais la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) prévue mercredi.

L'économie chinoise freine la progression régionale

Les indices chinois affichent des gains plus modestes. Le Shanghai Composite avance de 0,67% à 3 967 points, et le CSI 300 s'octroie 0,16% à 4 702 points. La publication des données sur l'inflation confirme un ralentissement de l'économie locale. L'indice des prix à la consommation (IPC) affiche une hausse limitée à 0,5% sur un an en juillet, son plus bas niveau depuis janvier.

Les prix à la production (IPP) augmentent de 3,5%, en dessous de l’estimation du consensus fixée à 3,8%. Les données reflètent une faiblesse persistante de la demande intérieure. La situation météorologique aggrave les difficultés logistiques de l'industrie régionale. Le typhon Dolphin frappe la province du Zhejiang, entraînant l'évacuation d'un million de personnes et l'arrêt temporaire des opérations offshore.

En Corée du Sud, le Kospi gagne 0,65% à 6 300 points, mais subit un retournement de tendance sur ses grandes capitalisations. Samsung Electronics cède 0,43% à la clôture, effaçant un gain matinal supérieur à 3%. Son concurrent SK Hynix lâche 0,14% après une trajectoire similaire en début de séance. Les baisses matérialisent des prises de bénéfices sur le secteur technologique sud-coréen en fin de séance.

Tensions géopolitiques et impact sur le baril

L'escalade militaire cible les voies maritimes

Les tensions diplomatiques entre Washington et Téhéran s'intensifient autour du détroit d'Ormuz. Le gouvernement iranien exige la levée totale des sanctions économiques et l'arrêt du blocus naval pour autoriser la reprise du trafic maritime. Donald Trump indique privilégier le maintien d'une forte pression économique sur l'Iran, pariant sur l'inflation locale pour obtenir des concessions. Les échanges officiels entre les deux États se limitent à des messages transmis par des diplomates tiers.

La situation sécuritaire se dégrade dans le golfe Persique et au Yémen. Les Émirats arabes unis rapportent une attaque à la roquette contre un navire pétrolier affilié à l'ADNOC. Parallèlement, des drones lancés par les Houthis frappent la raffinerie saoudienne Aramco à Jazan. L’offensive militaire directe répond à de récentes incursions aériennes saoudiennes dans l'espace yéménite.

Les conséquences logistiques pénalisent directement le fret maritime international. Le commandement militaire américain (CENTCOM) dénombre 55 navires marchands déroutés dimanche, contre 35 la semaine précédente. Les passages confirmés dans le détroit d'Ormuz chutent à 8 navires sur la journée de vendredi, enregistrant une baisse de 33%. Les opérations d'inspection et le blocage de deux navires ralentissent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement pétrolier.

Hausse des prix de l'énergie et de l'or

Le cours du pétrole s'ajuste à l'ouverture face à la restriction prolongée des voies navigables. Le baril de Brent s'apprécie de 1 à 2% pour coter autour de 84 dollars. Le WTI américain enregistre un gain de 1,7 à 2%, s'échangeant entre 78,50 dollars. La prime de risque reflète les craintes d'une pénurie d'offre à court terme sur les marchés physiques.

Les investisseurs se dirigent simultanément vers les actifs tangibles pour sécuriser leurs portefeuilles. Le cours de l'or poursuit sa hausse de la semaine dernière, assumant son rôle de protection contre le risque militaire. Le mouvement haussier sur le marché des matières premières contraste avec la progression des indices actions, traduisant la nervosité des salles de marchés.

L'augmentation du coût des hydrocarbures alimente les calculs sur la trajectoire des taux directeurs. Une hausse prolongée de l'énergie risque de se répercuter sur l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. La statistique de l'IPC attendue mercredi permettra de chiffrer l'effet de ces pressions sur l'économie américaine et d'affiner les stratégies sur les marchés asiatiques.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole augmente-t-il ce lundi ? Le baril de brut a progressé dans la nuit en réponse directe aux attaques de drones et de roquettes signalées dans le détroit d'Ormuz et le golfe Persique. Le déroutement de 55 navires marchands et la baisse de 33% du trafic maritime en fin de semaine font craindre des ruptures d'approvisionnement physique.

Comment s'exposer aux marchés asiatiques en bourse ? Les investisseurs peuvent se tourner vers des ETF géographiques ou sectoriels qui répliquent les performances des grands indices locaux comme le Nikkei 225 ou le Hang Seng. L'achat direct d'actions d'entreprises cotées à Tokyo ou Hong Kong représente une autre voie classique pour cibler les valorisations de cette région.

Quel est l'impact de l'inflation chinoise sur les indices boursiers ? Le ralentissement de l'inflation en Chine, mesuré à 0,5% en juillet, signale une faiblesse prolongée de la demande intérieure. Cette situation pèse sur le chiffre d'affaires des entreprises locales et freine la progression des indices chinois comme le Shanghai Composite, limitant ainsi la hausse globale de la zone Asie-Pacifique.