Le cours gagne jusqu'à 18 % à Francfort à la suite de l'annonce.

La Cour suprême américaine annule une condamnation de 1,25 million de dollars visant le fabricant de l'herbicide.

18 %. C'est le bond maximum enregistré par l'action Bayer à la Bourse de Francfort ce jeudi 25 juin 2026, à la suite d'un arrêt rendu par la Cour suprême des États-Unis. La plus haute juridiction américaine offre un jugement favorable au géant de la chimie face aux dizaines de milliers de plaintes visant l'herbicide Roundup.

Un jugement favorable pour le fabricant de pesticides

La primauté de l'agence fédérale environnementale

La Cour suprême des États-Unis a rendu son verdict à une majorité de sept juges contre deux. Elle annule les décisions des juridictions inférieures concernant l'obligation d'avertissement sur le Roundup. La décision stipule que la loi fédérale américaine prime sur les législations étatiques locales.

Le cœur du débat juridique portait sur les étiquettes des produits commercialisés sur le sol américain. L'Agence de protection de l'environnement (EPA) n'exige pas de mention signalant un risque de cancer. Elle ne classe pas la molécule active du désherbant parmi les substances cancérogènes.

L'instance suprême estime qu'imposer un avertissement sanitaire local contreviendrait à l'uniformité fédérale prescrite par l'EPA. Le fabricant ne peut donc être tenu responsable pour défaut d'information. Ce raisonnement bloque la poursuite d'une large part des plaintes fondées sur ce motif spécifique.

L'annulation de la condamnation du Missouri

Ce verdict casse une décision rendue en octobre 2023 par un jury de l'État du Missouri. Ce dernier avait octroyé une indemnisation de 1,25 million de dollars à un plaignant, John Durnell. Cet agriculteur attribuait le développement de son lymphome non hodgkinien à une exposition prolongée au produit chimique.

Le jugement initial dans le Missouri avait déclenché une nouvelle vague de recours judiciaires. Les plaignants reprochaient à la firme de ne pas avoir averti les consommateurs des risques potentiels. La direction du groupe de Leverkusen contestait systématiquement ces accusations.

L'arrêt des neuf juges ouvre désormais la voie au rejet de milliers de dossiers en cours d'instruction. Le conglomérat espère contenir ces contentieux de longue date. La stratégie de la société vise à clôturer définitivement ces litiges massifs.

Le soulagement des investisseurs à la Bourse de Francfort

Un allègement du risque financier pour l'entreprise

L'entreprise allemande hérite de ces litiges lors de l'acquisition de Monsanto en 2018 pour 63 milliards de dollars. Depuis cette opération, le groupe a déboursé plus de 10 milliards de dollars pour régler une partie des plaintes. La direction a également provisionné 8 milliards de dollars supplémentaires pour couvrir les affaires restantes.

L'éloignement d'une menace de nouvelles indemnisations massives rassure les opérateurs boursiers. En réaction, le titre de l'action Bayer affiche une hausse comprise entre 15 % et 18 % durant la séance de jeudi à la Bourse de Francfort. Le Dax, indice boursier de référence de la place financière, progresse de 1,28 % au même moment.

Les dirigeants saluent une annonce favorisant la clarté réglementaire pour le secteur agricole. Ils poursuivent leurs démarches pour valider un accord de règlement collectif concernant les dossiers résiduels. L'objectif consiste à limiter le poids financier de ce passif sur le bilan comptable.

Le statut scientifique débattu du composé chimique

Le glyphosate reste au centre des controverses scientifiques et réglementaires. Si l'EPA américaine considère la molécule comme sûre pour une utilisation courante, d'autres institutions livrent des analyses divergentes. Le Centre international de recherche sur le cancer, une branche de l'Organisation mondiale de la santé, la classe parmi les substances probablement cancérogènes.

Ces évaluations contradictoires nourrissent les batailles judiciaires depuis la validation du rachat de Monsanto. Les avocats des plaignants s'appuient sur l'avis de l'agence onusienne pour exiger des restrictions d'usage. Les défenseurs de la firme s'en tiennent aux homologations délivrées par les régulateurs nationaux.

Le récent arrêt juridique ne tranche pas le débat scientifique sur la toxicité du produit. Il clarifie uniquement la hiérarchie des normes applicables aux industriels aux États-Unis. La vente du désherbant sous sa formule actuelle se maintient sur le marché de détail américain.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Bayer a-t-elle augmenté aujourd'hui ? Le cours de l'action Bayer s'apprécie d'environ 18 % à la Bourse de Francfort ce jeudi 25 juin 2026 à la suite d'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis. Cette décision rejette des plaintes reprochant au fabricant de ne pas alerter les utilisateurs du Roundup sur des risques de cancer, ce qui éloigne un risque financier de plusieurs milliards de dollars pour l'entreprise.

Quelle est la décision de la Cour suprême sur le Roundup ? Les juges américains annulent une condamnation de 1,25 million de dollars prononcée contre la filiale du groupe en 2023. Ils considèrent qu'une loi étatique ne peut imposer un avertissement sanitaire supplémentaire si l'Agence de protection de l'environnement (EPA) n'exige pas cette mention au niveau fédéral.

Comment s'exposer au secteur agricole en bourse ? Un investisseur peut diversifier son portefeuille en ciblant les producteurs de semences ou les fabricants de produits de protection des cultures. L'exposition à cette thématique passe également par l'achat de parts dans des ETF thématiques répliquant un panier de sociétés liées à l'agriculture et aux matières premières.