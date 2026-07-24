Points clés Le bénéfice net trimestriel atteint 4,35 milliards d'euros.

L'acompte sur dividende est fixé à 3,23 euros par titre.

Le ratio de solvabilité CET1 s'établit à 13%.

Le bénéfice net trimestriel du groupe atteint 4,35 milliards d’euros, en progression de 33,4% sur un an. La publication place l'action BNP Paribas au centre de l'attention des investisseurs exposés aux actions européennes. L'établissement financier relève ses objectifs de distribution pour l'année en cours. Des indicateurs financiers en forte progression Une rentabilité soutenue par des éléments exceptionnels Le groupe publie un bénéfice net part du groupe de 4,35 milliards d'euros entre avril et juin 2026. Le résultat surpasse les estimations du consensus FactSet, fixées à 4,21 milliards d'euros. Sur l'ensemble du premier semestre, les profits cumulés s'élèvent à 7,56 milliards d'euros. Une part de cette hausse découle d'une plus-value comptable enregistrée ce trimestre. La cession de la participation de 25% dans AG Insurance à l'assureur belge Ageas génère un gain ponctuel de 761 millions d'euros. L’opération avait été annoncée en décembre 2025 pour une finalisation fin avril 2026. La direction répercute cette rentabilité sur le dividende bancaire versé aux actionnaires. Un acompte de 3,23 euros par titre sera distribué le 28 septembre prochain, contre 2,59 euros un an plus tôt. Le BPA (bénéfice par action) grimpe à 6,45 euros sur le semestre écoulé. L'impact de la banque de financement et d'investissement Le Produit Net Bancaire (PNB), principal baromètre des résultats bancaires, s'inscrit à 14,09 milliards d'euros sur le trimestre. La hausse de 12% dépasse les anticipations des analystes. Les frais de gestion augmentent de 10,4% à près de 8 milliards d'euros. La tendance génère un effet de ciseaux positif de 1,6 point. Le pôle Corporate & Institutional Banking (CIB) enregistre une hausse d'activité de 12,7% à 5,28 milliards d'euros. La division Global Markets bondit de 17,5%, tirée par les volumes de transactions boursières. Le segment obligataire et les marchés de devises maintiennent des niveaux stables face à une base de comparaison exigeante. Les services d'investissement et de protection (IPS) affichent une croissance de 27,3% de leurs revenus. L'intégration de la filiale Axa IM, spécialiste de la gestion active et des fonds indiciels cotés, explique la hausse comptable. À périmètre constant, ce pôle dégage une croissance de 8,4%, soutenu par la collecte en assurance vie sur le marché français. Maîtrise des risques et objectifs à moyen terme Évolution du coût du risque face aux tensions géopolitiques Le coût du risque progresse pour atteindre 949 millions d'euros sur le trimestre. L’indicateur correspond aux provisions pour créances douteuses et représente 39 points de base des encours de crédit. Le niveau reste conforme aux prévisions annuelles communiquées par la direction. La banque attribue une partie de cette hausse aux récentes évolutions géopolitiques mondiales. Aucune provision spécifique n'apparaît toutefois dans les comptes concernant le litige judiciaire en cours aux États-Unis. L'établissement a déposé fin mai ses arguments en appel contre une condamnation liée à des transactions au Soudan. Au sein des métiers spécialisés, la location de véhicules longue durée subit la baisse des prix sur le marché de l'occasion. Les revenus d'Arval et de Leasing Solutions reculent de 21,1%. La division de crédit à la consommation maintient en revanche une croissance de 5,6%. Une trajectoire stratégique confirmée pour 2028 Le ratio de solvabilité CET1 (fonds propres de base) se hisse à 13% fin juin 2026. La donnée correspond à une amélioration de 20 points de base par rapport au premier trimestre de l'année. L'établissement atteint ainsi avec un an d'avance sa cible réglementaire fixée pour 2027. Le coefficient d'exploitation recule à 56,7% sur la période étudiée. Le directeur général anticipe une accélération de cette baisse pour franchir le seuil des 56% d'ici 2028. L'utilisation d'outils d'intelligence artificielle et la rationalisation des coûts ciblent un ratio de 50% à plus long terme. La direction maintient l'ensemble de ses perspectives pour le secteur financier. Le résultat net doit afficher une croissance supérieure à 10% par an sur la période 2025-2028. La rentabilité des capitaux propres tangibles (ROTE) est visée à 12% pour 2026, puis au-delà de 13% en 2028. Source: xStation5 ❓ FAQ Quels facteurs soutiennent les bénéfices de l'action BNP Paribas au deuxième trimestre ? Le bénéfice net trimestriel est tiré par une croissance de 17,5% des activités de marché et par l'intégration d'Axa IM. Une plus-value exceptionnelle de 761 millions d'euros, issue de la vente des parts dans AG Insurance, gonfle également le résultat. Comment le contexte géopolitique influence-t-il les résultats bancaires ? L'incertitude géopolitique a poussé le groupe à augmenter ses provisions pour créances douteuses, portant le coût du risque à 949 millions d'euros. Cet indicateur reste cependant dans les limites fixées par la direction pour l'année en cours. Quel est le montant du dividende bancaire annoncé par le groupe ? Le conseil d'administration versera un acompte sur dividende de 3,23 euros par titre. Le paiement s'effectuera le 28 septembre 2026. Ce montant marque une hausse par rapport aux 2,59 euros distribués l'année précédente.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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