Le fabricant de semi-conducteurs californien a sécurisé l'un de ses clients les plus rémunérateurs. La prolongation du partenariat technologique entre Broadcom et Apple jusqu'en 2031 propulse l'action Broadcom de 6% à Wall Street, atteignant 382 $ en séance. Ce contrat pérennise la conception de puces sur mesure (ASIC) destinées aux prochaines générations d'appareils de la marque à la pomme. L'accord dissipe les craintes d'une internalisation totale de ces composants par le fabricant de smartphones.

Détails de l'accord sur les puces ASIC entre Apple et Broadcom

Un partenariat prolongé de cinq années supplémentaires

Le fournisseur de semi-conducteurs a notifié la SEC (Securities & Exchange Commission) d'une extension de son accord commercial avec la firme à la pomme jusqu'en 2031. Ce document officialise une collaboration technologique de longue date entre les deux entités américaines. Les investisseurs attendaient une clarification sur la pérennité de ce flux d'affaires. Le contrat précédent, signé au printemps 2023, arrivait à échéance à la fin de la décennie.

L'enjeu financier de ce contrat se chiffre en milliards de dollars. La marque à la pomme représente environ 20% du chiffre d'affaires annuel du fabricant de puces. Sur le deuxième trimestre fiscal 2026, l'entreprise californienne a publié des revenus globaux de 22,2 milliards de dollars, en hausse de 48% sur un an. Le maintien de cette relation commerciale sécurise une part prévisible de ces rentrées financières.

L'engagement porte sur des volumes de production programmés sur une période de cinq années. La visibilité offerte par ce dépôt réglementaire écarte le risque d'un remplacement total des composants par des solutions internes. Le cours Broadcom intégrait une décote liée à ce risque de substitution. La signature repousse cette éventualité au-delà de 2031.

La fourniture de silicium sur mesure (ASIC)

Le nouveau contrat pluriannuel se concentre sur le développement et la fourniture de puces en silicium personnalisées (ASIC). Ces composants seront intégrés dans plusieurs futures générations de produits du groupe technologique de Cupertino. Les puces ASIC, ou circuits intégrés spécifiques à une application, se distinguent des puces génériques par leur optimisation pour une tâche unique. Cette spécialisation réduit la consommation énergétique des appareils mobiles.

Le client conçoit ses propres processeurs de série M et ses propres modems cellulaires depuis plusieurs années. Il continue néanmoins de s'appuyer sur des fournisseurs externes pour les composants de radiofréquence et les modules de connectivité sans fil. La conception de ces filtres et amplificateurs requiert des brevets précis. Le sous-traitant californien détient une position dominante sur certaines de ces architectures complexes.

Ce segment de silicium sur mesure génère des revenus au-delà des terminaux grand public. La division spécialisée du sous-traitant affiche une hausse de ses commandes grâce aux accélérateurs d'intelligence artificielle déployés par Google ou Meta. Les prévisions de la direction pour l'exercice 2026 tablent sur 56 milliards de dollars de revenus liés aux puces d'IA. Le volet mobile du chiffre d'affaires vient lisser la volatilité liée aux dépenses d'infrastructure.

Impact sur l'action Broadcom et perspectives financières

Réaction du titre à Wall Street

L'action Broadcom a entamé la semaine avec un gain de 6% pour atteindre 382 $ à Wall Street. Cette annonce encourageante pour les perspectives d'activité sécurise un flux de revenus pour le fournisseur de semi-conducteurs. Cette cotation valorise le contrat de manière immédiate en effaçant une incertitude pesant sur le dossier. Le volume d'échanges a dépassé la moyenne des trente dernières séances dès la première heure de cotation.

L'achat de titres par les investisseurs institutionnels reflète l'intégration de ces revenus garantis. La trésorerie nette de l'entreprise s'établissait à 19,6 milliards de dollars à la fin du trimestre de juin 2026. Cette génération de flux de trésorerie disponible garantit le financement de la recherche et développement. Le rendement du flux de trésorerie libre atteint 46% des revenus globaux de l'entreprise.

La progression de 6% du cours Broadcom s'inscrit dans une phase de prises de bénéfices pour le secteur technologique. La rotation sectorielle observée depuis le début du mois de juillet 2026 a fait baisser plusieurs capitalisations boursières de cet univers. L'annonce de ce contrat agit comme un déclencheur d'achat spécifique pour l'entreprise californienne. Le détachement de son titre par rapport à l'indice SOXX démontre la pondération accordée à ce client.

Des résultats trimestriels en forte progression

Le calendrier de cette annonce coïncide avec une période de révision des estimations par les banques d'investissement. L'intégration des revenus de téléphonie mobile jusqu'en 2031 modifie les projections de bénéfice par action (BPA). Le deuxième trimestre fiscal de l'entreprise s'est soldé par un BPA de 1,91 $, en progression de 85% sur douze mois. La prévisibilité de la division mobile permet de concentrer les marges sur l'expansion de l'infrastructure logicielle VMware.

L'intégration d'actions américaines de composants dans un portefeuille offre une exposition à la croissance de l'intelligence artificielle. Le ratio de distribution du dividende a chuté à 33,2% au deuxième trimestre 2026, contre 67% un an plus tôt. Cette baisse résulte de la croissance de 143% des revenus liés aux centres de données. La marge de manœuvre pour augmenter le paiement trimestriel dans les années à venir s'élargit.

La trajectoire de croissance dépendra de l'exécution des commandes de silicium sur mesure. Les réservations (bookings) de composants ont franchi le cap des 30 milliards de dollars au cours du dernier trimestre publié. Le fabricant devra assurer la production des puces ASIC pour smartphones tout en livrant les grappes de calcul pour les fermes de serveurs. La direction prévoit un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars pour le seul segment de l'IA d'ici 2027.

❓ FAQ

Qu'est-ce qu'une puce ASIC développée dans le cadre du partenariat avec Apple ? Une puce ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) est un circuit imprimé conçu pour une tâche précise, contrairement à un processeur généraliste. Le fabricant américain conçoit ces composants sur mesure pour optimiser les performances de connectivité sans fil des prochains terminaux Apple.

Pourquoi le cours Broadcom a-t-il augmenté de 6% ? Le titre du concepteur de semi-conducteurs a progressé en bourse suite à la publication d'un document auprès de la SEC. Ce dépôt réglementaire confirme la prolongation du contrat de fourniture de composants à la firme à la pomme jusqu'en 2031.

Comment s'exposer au secteur des semi-conducteurs en bourse ? L'investissement dans ce secteur s'effectue par l'achat d'actions individuelles de concepteurs ou de fondeurs, ou via des ETF thématiques qui répliquent un panier de valeurs technologiques. L'achat de titres en direct permet de cibler des acteurs précis du silicium.