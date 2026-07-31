Graphique du jour : l'EUR/USD après la réunion de la Fed. Le marché revoit à la baisse ses anticipations de hausse des taux

La séance de vendredi sur la paire EURUSD est axée sur l’analyse continue par le marché de la réunion de la Réserve fédérale de mercredi et des dernières données macroéconomiques en provenance des États-Unis. Le marché part de plus en plus du principe que la Fed ne se précipitera pas pour procéder à de nouvelles hausses de taux, même si les données récentes montrent encore que l’économie américaine reste relativement résiliente.

La décision de la Fed de mercredi n’a entraîné aucun changement des taux d’intérêt, mais le message de la banque centrale s’est avéré plus important que la décision elle-même. Kevin Warsh a souligné que la Fed devait rester prudente et ne pouvait pas crier victoire trop tôt face à l’inflation. Dans le même temps, l’absence de signal clair indiquant la nécessité d’un nouveau resserrement monétaire a été interprétée par le marché comme la confirmation que le cycle actuel de hausses de taux pourrait toucher à sa fin.

Avant la réunion, les cours du marché laissaient entrevoir la possibilité de deux nouvelles hausses de taux cette année. Ce scénario est désormais nettement moins probable, ce qui supprime l’un des principaux facteurs de soutien du dollar américain.

Les données macroéconomiques publiées hier ont également pesé sur la devise américaine. La croissance du PIB américain ralentit, l’inflation mesurée par l’indice PCE recule progressivement, bien qu’elle reste élevée, tandis que le marché du travail continue de faire preuve d’une forte résilience. La publication aujourd’hui de l’inflation mesurée par l’IPC dans la zone euro constituera un autre signal important pour les futures décisions de la Banque centrale européenne.

La paire EUR/USD est actuellement tiraillée entre deux discours opposés. D’un côté, la révision à la baisse des anticipations concernant de nouvelles hausses de taux de la Fed pèse sur le dollar. De l’autre, l’économie américaine continue d’afficher des performances relativement bonnes, ce qui permet à la Fed de maintenir une orientation restrictive. Du côté de l’euro, le marché attend la confirmation que l’inflation en Europe continuera de baisser et que la BCE disposera d’une marge de manœuvre suffisante pour entamer un assouplissement de sa politique monétaire.

Source: xStation5

Facteurs influençant actuellement la paire EUR/USD

La Fed se rapproche de la fin de son cycle de hausse des taux

L’événement le plus marquant pour le marché des devises ces derniers jours a été la réunion de la Réserve fédérale. La décision de maintenir les taux d’intérêt inchangés était largement attendue, c’est pourquoi l’attention s’est principalement portée sur le message de la banque centrale.

Kevin Warsh n’a pas renforcé les anticipations de nouvelles hausses des taux d’intérêt. La Fed continue de souligner la nécessité de faire preuve de prudence dans sa lutte contre l’inflation, mais elle n’indique pas pour autant que de nouvelles hausses des coûts d’emprunt constituent actuellement le scénario de base.

Cela marque un changement significatif par rapport à la situation qui prévalait avant la réunion. Auparavant, le marché anticipait la possibilité de nouvelles hausses de taux, l’inflation restant élevée et l’économie américaine continuant de faire preuve d’une résilience considérable. Ces anticipations ont désormais été nettement revues à la baisse.

Pour le dollar, cela signifie une perte de soutien liée à la perspective de nouvelles hausses des taux d’intérêt. Toutefois, cela ne signale pas automatiquement le début d’une tendance baissière durable pour la devise américaine. La Fed continuera de réagir aux données à venir, et la persistance de l’inflation laisse entrevoir la possibilité de maintenir les taux à un niveau élevé plus longtemps.

Les données américaines indiquent un ralentissement, mais l’économie reste résiliente

Les dernières publications macroéconomiques brossent un tableau de plus en plus complexe de l’économie américaine.

La croissance du PIB ralentit progressivement, ce qui reflète l’impact des hausses de taux précédentes et du resserrement des conditions financières. Le ralentissement de la dynamique économique réduit la marge de manœuvre pour un nouveau resserrement monétaire.

Dans le même temps, l’inflation mesurée par l’indice PCE, l’un des indicateurs les plus importants pour la Réserve fédérale, reste supérieure aux niveaux jugés compatibles avec l’objectif de la banque centrale. Toutefois, la tendance est positive, car les pressions sur les prix s’atténuent progressivement.

Le principal argument en faveur d’une prudence persistante de la Fed reste le marché du travail. Malgré des taux d’intérêt élevés, les conditions de l’emploi restent relativement solides, et les dépenses de consommation aux États-Unis continuent de faire preuve de résilience.

Pour le dollar, cela crée une situation contrastée. Le ralentissement de la croissance et la baisse de l’inflation ne plaident pas en faveur d’un nouveau cycle de hausses, mais la résilience économique permet à la Fed de maintenir des taux d’intérêt élevés pendant une période prolongée.

L’inflation dans la zone euro : un test important pour la BCE

Du côté de l’euro, l’événement clé reste la publication aujourd’hui de l’inflation mesurée par l’IPC de la zone euro.

Le marché se concentrera non seulement sur le niveau de l’inflation lui-même, mais aussi sur le rythme de modération des prix. Pour la BCE, la question centrale est de savoir si l’inflation recule suffisamment rapidement pour permettre à la banque centrale d’entamer un assouplissement de sa politique monétaire à l’avenir.

Si les données montrent que l’inflation reste tenace, en particulier dans le secteur des services, cela pourrait réduire les anticipations de baisses rapides des taux en Europe. Un tel scénario soutiendrait l’euro.

En revanche, une baisse plus marquée de l’inflation renforcerait les anticipations selon lesquelles la BCE disposerait d’une plus grande marge de manœuvre pour abaisser ses taux d’intérêt. Dans ce cas, l’avantage lié au différentiel de taux d’intérêt pourrait à nouveau basculer en faveur du dollar.

Les rendements obligataires restent déterminants pour le dollar

Malgré l’évolution des anticipations concernant la Fed, les rendements obligataires américains restent un facteur très important pour le marché des devises.

Une baisse de l’inflation ne signifie pas nécessairement, à elle seule, un affaiblissement durable du dollar. Si la Fed maintient ses taux d’intérêt à des niveaux élevés plus longtemps, les actifs libellés en dollars pourraient continuer à rester attractifs.

C’est pourquoi le marché se concentre actuellement non seulement sur les données économiques elles-mêmes, mais aussi sur la manière dont les banques centrales réagissent à ces évolutions. La question clé sera de savoir à quelle vitesse les anticipations concernant les orientations futures de la Fed et de la BCE évolueront.

L’EURUSD attend le prochain catalyseur

La situation actuelle de l’EURUSD reflète un choc entre deux scénarios différents.

La Fed a laissé entendre que la marge de manœuvre pour de nouvelles hausses de taux devenait limitée, ce qui est négatif pour le dollar. Dans le même temps, l’économie américaine reste relativement résiliente, et le marché du travail ne fournit pas encore d’argument de poids en faveur de baisses rapides des taux.

Pour l’euro, les données sur l’inflation et les futures décisions de la BCE resteront cruciales. Si l’inflation en Europe recule plus lentement que ne le prévoit le marché, l’euro pourrait bénéficier d’un soutien. Si le processus de désinflation s’accélère, la pression sur la monnaie unique pourrait s’intensifier.

La paire EUR/USD reste donc avant tout le reflet des divergences entre les anticipations de politique monétaire. Pour le marché, la question clé n’est plus seulement le niveau actuel de l’inflation, mais de savoir quelle banque centrale disposera d’une plus grande marge de manœuvre pour maintenir plus longtemps une orientation restrictive de sa politique monétaire.

Points clés