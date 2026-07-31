Une vague d'achats a déferlé ce vendredi sur les places asiatiques, effaçant une grande partie des récentes pertes enregistrées par les actions technologiques. Portés par les résultats solides des géants américains de l'intelligence artificielle, les indices boursiers de la région ont enregistré des progressions spectaculaires. La tendance s'accompagne d'engagements politiques forts à Pékin et de données industrielles encourageantes au Japon.

Envolée technologique sur les places asiatiques

Explosion du Kospi et des valeurs des semi-conducteurs

La Bourse de Séoul a signé une performance historique ce vendredi. L'indice Kospi s'est adjugé une hausse spectaculaire de +17,91% pour atteindre 6 595,45 points. La poussée sans précédent a été alimentée par un important rachat ciblant les puces électroniques. Le compartiment des semi-conducteurs a bénéficié directement du retour de l'appétit pour le risque à l'échelle internationale.

Au cœur de ce mouvement, le titre Samsung Electronics a grimpé de +26,81% au cours de la séance. Dans son sillage, l'action SK Hynix a bondi de +29,95% à la clôture sud-coréenne. Les investisseurs ont privilégié ces deux fabricants de puces de mémoire à la suite des dépenses d'investissement colossales confirmées dans l'intelligence artificielle aux États-Unis. Le rebond des groupes technologiques américains a servi de catalyseur direct à ces deux acteurs de premier plan.

Le réalignement des cours intervient après une phase de correction sur les actions technologiques régionales. La perspective de commandes importantes dans les infrastructures d'IA a immédiatement détendu le climat financier. Les acteurs de marché ont interprété ces publications comme la garantie de revenus solides pour la chaîne d'approvisionnement asiatique. L’impulsion a permis de redresser la trajectoire globale des marchés régionaux.

Progression du Nikkei 225 et données économiques au Japon

Au Japon, l'indice Nikkei 225 a également affiché un net redressement en progressant de +4,23% pour clôturer à 64 326,78 points. En cours de journée, l'indice phare de la Bourse de Tokyo a même dépassé le seuil des +5% de hausse sous l'impulsion des valeurs liées aux puces informatiques. L'indice élargi Topix a suivi ce mouvement ascendant avec un gain de +1,29% à 4 003 points. Le changement d'orientation globale autour de l'intelligence artificielle a soutenu l'ensemble de la place.

Sur le plan macroéconomique, la production industrielle japonaise a progressé de 1,3% sur un mois en juin. Le chiffre préliminaire surpasse les anticipations des économistes qui tablaient sur une hausse plus modérée. L’accélération de l'activité manufacturière signale une résistance du tissu industriel face aux incertitudes mondiales. Elle apporte un soutien supplémentaire aux valeurs industrielles cotées à Tokyo.

En parallèle, l'inflation sous-jacente à Tokyo, mesurée hors produits frais, s'est établie à 1,9% en glissement annuel pour le mois de juillet. Le résultat ressort au-dessus des 1,7% prévus par le consensus de marché. Bien que ce dépassement maintienne la pression d'un éventuel resserrement monétaire sur la Banque du Japon, ce niveau ne paraît pas suffisant pour provoquer une hausse rapide des taux directeurs.

Soutien politique chinois et stabilisation des matières premières

Annonces du gouvernement et repli du PMI manufacturier

Les marchés chinois ont clôturé la semaine dans le vert malgré des indicateurs d'activité mitigés. L'indice Shanghai Composite a progressé de +0,72% pour se hisser à 3 832 points, et le CSI 300 s'est apprécié de +0,85% à 4 588 points. De son côté, l'indice Hang Seng de Hong Kong se stabilise à 25 894 points. Les promesses d'intervention publique ont pris le pas sur la déception causée par la publication des chiffres économiques du jour.

L'indice PMI manufacturier chinois s'est en effet replié à 49,2 points en juillet, alors que le marché attendait un maintien à 50,0 points. Un niveau inférieur au seuil de 50 points traduit une contraction de l'activité du secteur et reflète les difficultés liées à la demande intérieure. Face à ces fragilités, la direction politique à Pékin a réaffirmé son intention d'accélérer le rythme des dépenses budgétaires.

Lors de la réunion du Bureau politique du Parti communiste chinois, les dirigeants se sont engagés à stimuler la consommation et à déployer la stratégie AI Plus. Le plan vise à accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle dans le tissu industriel tout en réformant le cadre de financement des marchés de capitaux. Ces engagements ont rassuré les investisseurs en confirmant une orientation accommodante pour les prochains mois.

Orientation du cours du pétrole et perspectives de marché

Sur le marché de l'énergie, les cours de l'or noir affichent une trajectoire stable en marge des échanges asiatiques. Le baril de pétrole brut Brent s'établit à 89 dollars ce vendredi. Le baril de WTI américain se négocie de son côté aux alentours de 82 dollars. L'équilibre entre les perspectives de demande industrielle en Asie et les contraintes d'approvisionnement continue de cadrer la tendance des matières premières.

La demande énergétique chinoise reste attentivement observée alors que les autorités tentent de relancer l'activité industrielle. L'accélération promise des investissements dans les technologies intelligentes pourrait offrir un relais d'entraînement aux consommations de carburant et d'électricité.

L'apaisement des craintes sur le secteur technologique permet aux places financières de finir la semaine sur une note constructive. La synchronisation du rebond entre la Corée du Sud, le Japon et la Chine démontre la sensibilité des marchés asiatiques aux flux d'investissements mondiaux. Les prochaines décisions des banques centrales régionales constitueront le test suivant pour évaluer la durabilité de ce mouvement haussier.

❓ FAQ

Pourquoi les bourses asiatiques enregistrent-elles une hausse ce vendredi ? Le rebond du cours bourse asie s'explique principalement par le retour des acheteurs sur les actions technologiques et par la forte demande dans le secteur des semi-conducteurs. Les progressions de Samsung Electronics et SK Hynix ont entraîné l'ensemble de la région.

Comment l'indice Nikkei et le cours Kospi ont-ils réagi aux nouvelles technologiques ? L'indice Nikkei 225 s'est adjugé +4,23% et le cours Kospi a bondi de +17,91%. Cette impulsion fait suite aux résultats solides publiés par les géants américains de l'intelligence artificielle, profitant directement aux équipementiers asiatiques.

Quel est l'impact du PMI manufacturier chinois sur les indices asiatiques ? Bien que le PMI manufacturier chinois ait chuté à 49,2 points en juillet, les engagements de soutien budgétaire et monétaire pris par le Politburo chinois ont permis aux indices de Shanghai et de Shenzhen de clôturer en hausse.

Comment s'exposer aux marchés asiatiques ? L'exposition aux marchés d'Asie s'effectue généralement via des ETF répliquant des indices régionaux (indice Nikkei, cours Kospi, CSI 300) ou par l'achat d'actions de sociétés cotées spécialisées dans les semi-conducteurs et les nouvelles technologies.