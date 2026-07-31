Le pari colossal d'Amazon sur l'IA commence à porter ses fruits

Le marché vient à peine de commencer à analyser le dernier rapport financier d’Amazon, mais la réaction initiale des investisseurs montre clairement à quel point les résultats publiés ont été bien accueillis. Au moment où nous écrivons ces lignes, peu avant 23 h, l’action de la société affiche une hausse de plus de 7 % dans les échanges après clôture. Amazon a non seulement répondu aux attentes déjà élevées du marché, mais les a largement dépassées dans les domaines qui comptaient le plus pour les investisseurs.

Avant la publication du rapport, la question centrale ne portait plus simplement sur la croissance du chiffre d’affaires ou le niveau des bénéfices. Le marché souhaitait savoir si les investissements massifs d’Amazon dans les centres de données, les infrastructures d’IA et les puces informatiques propriétaires commençaient à générer des résultats tangibles.

Le rapport publié aujourd’hui suggère que c’est exactement ce qui commence à se produire. AWS a clairement accéléré sa croissance, le chiffre d’affaires total du groupe a franchi la barre symbolique des 200 milliards de dollars, et les initiatives d’Amazon en matière d’intelligence artificielle ainsi que son activité de puces sur mesure ont atteint une envergure qui ne peut plus être considérée comme une simple promesse à long terme. En d’autres termes, les dépenses d’investissement (CapEx) d’Amazon ne sont plus perçues par le marché uniquement comme une charge massive pesant sur le flux de trésorerie disponible. Elles se traduisent de plus en plus clairement par une croissance du chiffre d’affaires.

Amazon a clôturé le deuxième trimestre avec un chiffre d’affaires de 200,6 milliards de dollars, soit une hausse de 20 % en glissement annuel et un résultat bien supérieur aux attentes des analystes. L’ampleur de l’activité est remarquable. Amazon génère déjà des niveaux de chiffre d’affaires trimestriels qui restent hors de portée de la plupart des entreprises mondiales, même sur une base annuelle, tout en continuant à croître à un rythme plus caractéristique d’une entreprise en pleine expansion.

La croissance ne s’est pas limitée à un seul segment. Les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 16 %, les activités internationales ont vu leur chiffre d’affaires progresser de 15 %, et l’activité publicitaire a une nouvelle fois affiché une très forte dynamique.

Cependant, l’élément le plus important de ce rapport concerne AWS. Le chiffre d’affaires du segment cloud a augmenté de 37 % en glissement annuel pour atteindre 42,2 milliards de dollars. Ce résultat est nettement supérieur aux attentes du marché et représente le taux de croissance le plus rapide d’AWS depuis 18 trimestres. Tout aussi important, cette hausse du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une forte rentabilité. Le résultat d’exploitation d’AWS a atteint 16,6 milliards de dollars, contre 10,2 milliards un an plus tôt.

AWS est actuellement la preuve la plus tangible que les investissements records d’Amazon commencent à se traduire par une activité à plus grande échelle. La demande en puissance de calcul, le développement de modèles d’IA et l’adoption croissante de l’intelligence artificielle par les entreprises stimulent la demande en infrastructure cloud.

Amazon étend la capacité de ses centres de données tout en devenant de plus en plus efficace pour monétiser cette demande en hausse.

Les chiffres relatifs aux activités d’IA d’Amazon et à ses puces propriétaires sont également particulièrement intéressants. L’entreprise a annoncé que ces deux domaines ont dépassé un chiffre d’affaires annualisé de 25 milliards de dollars et connaissent une croissance à trois chiffres.

Cela représente un changement significatif dans la manière dont les puces propriétaires d’Amazon doivent être considérées. Les processeurs Graviton et les puces d’IA Trainium ne sont plus simplement des outils destinés à optimiser les coûts au sein de l’infrastructure interne d’Amazon. Ils s’intègrent de plus en plus à l’offre commerciale d’AWS et constituent un avantage concurrentiel dans la course pour servir les clients adoptant des solutions d’IA.

Toutefois, le chiffre spectaculaire du résultat net doit être interprété avec prudence. Amazon a déclaré un bénéfice net de 62,6 milliards de dollars, soit 5,75 dollars par action, mais ce résultat a été considérablement gonflé par plus de 53 milliards de dollars de produits hors exploitation, principalement liés à son investissement dans Anthropic. Le bénéfice par action (BPA) semble impressionnant, mais il ne reflète pas pleinement la solidité opérationnelle actuelle de l’entreprise. Cela n’enlève toutefois rien à la qualité du rapport. Le résultat d’exploitation a augmenté de 43 % en glissement annuel pour atteindre 27,5 milliards de dollars. Cet indicateur, combiné à l’accélération d’AWS, donne une image beaucoup plus claire de l’amélioration des activités principales d’Amazon.

Le principal sujet de débat reste les dépenses d’investissement (CapEx). Amazon investit des montants records dans l’immobilier, les équipements et les infrastructures technologiques, ce qui s’est traduit par un flux de trésorerie disponible négatif. Dans des circonstances normales, cela constituerait un signal d’alerte évident. Aujourd’hui, cependant, le marché s’intéresse avant tout à savoir si ces dépenses croissantes jettent les bases d’une future croissance du chiffre d’affaires.

Les résultats publiés aujourd’hui apportent des preuves de plus en plus solides que c’est bien le cas. L’accélération d’AWS, l’expansion rapide des activités d’IA et le développement de puces propriétaires suggèrent que la nouvelle capacité de calcul d’Amazon n’est pas construite uniquement pour un avenir lointain. L’entreprise commence à utiliser ces investissements pour répondre à une demande réelle et en forte croissance.

Cela ne signifie pas pour autant que le retour sur investissement complet de ces investissements records soit déjà visible. L’ampleur des dépenses reste énorme, et la pression sur le flux de trésorerie disponible pourrait se poursuivre au cours des prochains trimestres. Cependant, le marché a reçu un signal clair indiquant que ces investissements commencent à se traduire par une expansion de l’activité.

Les perspectives pour le troisième trimestre présentent un tableau légèrement plus mitigé. Amazon prévoit un chiffre d’affaires compris entre 197 et 202 milliards de dollars et un résultat d’exploitation compris entre 22,5 et 26,5 milliards de dollars. Ces prévisions restent solides, mais elles suggèrent également qu’après un deuxième trimestre exceptionnellement fort, la croissance globale du groupe pourrait commencer à se normaliser.

Cela ne change toutefois en rien la conclusion principale du rapport d’aujourd’hui. Amazon a répondu aux attentes des investisseurs là où ils attendaient les signaux les plus forts. AWS a clairement accéléré sa croissance, la rentabilité du segment cloud s’est améliorée, et les activités liées à l’IA ainsi que les puces propriétaires ont atteint une envergure qui devient de plus en plus significative pour l’ensemble de l’entreprise.

Amazon reste un géant du commerce électronique, mais le potentiel futur de l’entreprise est de plus en plus lié à AWS et à l’infrastructure d’IA. Le rapport d’aujourd’hui montre que les dépenses d’investissement record ne constituent plus simplement une charge financière pesant sur le flux de trésorerie disponible. Elles deviennent de plus en plus le fondement de la croissance future du chiffre d’affaires.

Et c’est peut-être là le changement le plus important dans le discours d’investissement sur Amazon à la suite de ces résultats.