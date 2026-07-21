La foncière a publié ses résultats semestriels ce mardi, affichant une progression nette de ses revenus locatifs à périmètre constant. Malgré ces indicateurs financiers à la hausse, l'action Covivio abandonne 1,85% à 51,85 euros en début d'après-midi sur la Bourse de Paris. Les investisseurs en actions sanctionnent des prévisions annuelles jugées trop timides face aux attentes du consensus.

Une rentabilité opérationnelle en progression au premier semestre

Hausse des revenus locatifs et du bénéfice par action

Le groupe immobilier enregistre un résultat net récurrent de 282,4 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année 2026. Ce chiffre, également défini comme EPRA Earnings ajusté, représente un profit de 2,55 euros par action. Il marque une progression de 7,3% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette dynamique valide le modèle économique diversifié de l'entreprise, réparti entre l'hôtellerie, les bureaux et le résidentiel.

Les revenus consolidés atteignent 526 millions d'euros au total, dont 349 millions d'euros pour la part du groupe. Ce volume affiche une baisse faciale de 2,1% à périmètre courant, mais il progresse de 2,2% à périmètre constant. Ce rythme s'appuie sur une indexation positive de 1,1 point, l'augmentation des loyers et l'amélioration continue des taux d'occupation des bâtiments commerciaux.

La performance varie selon les secteurs géographiques et d'activité ciblés par la direction. Le marché résidentiel allemand affiche une croissance locative de 3,4% sur un an. Ce chiffre marque un léger ralentissement face aux 4,8% enregistrés au premier semestre 2025. Dans le pôle hôtelier, les revenus à périmètre comparable accélèrent avec une hausse de 2,1%, soutenus par des baux variables qui bondissent de 3,2% sur la période étudiée.

Valorisation du patrimoine et rotation des actifs

L'actif net réévalué (EPRA NTA) s'établit à 84,2 euros par action à la fin du mois de juin 2026. Cet indicateur patrimonial de référence gagne 1,6% sur six mois. La valeur totale du portefeuille immobilier de Covivio atteint 24,2 milliards d'euros, soit 16,3 milliards d'euros en retenant uniquement la part du groupe. La valorisation globale des biens immobiliers ressort en hausse de 0,5% à périmètre constant.

La politique de rotation du portefeuille se traduit par 223 millions d'euros de cessions bouclées sur le semestre. Ces opérations concernent majoritairement des immeubles de bureaux situés en périphérie des grands centres urbains. Le rendement moyen dégagé par ces ventes s'élève à 4,2%. Les liquidités obtenues financent le développement de nouveaux projets tout en conservant une charge d'endettement stable.

Le groupe a réinvesti 312 millions d'euros dans des acquisitions et des dépenses d'investissement directes (capex). Près de la moitié de cette enveloppe finance la montée en gamme du parc hôtelier. L'activité commerciale reste soutenue sur le segment historique des bureaux. Les équipes ont loué ou renouvelé 103 800 mètres carrés d'espaces de travail au cours du semestre.

Des perspectives 2026 qui divisent les analystes financiers

Un objectif de croissance jugé prudent par le marché

La direction maintient son objectif annuel pour l'exercice 2026 en s'appuyant sur cette base bénéficiaire. Elle table sur une augmentation de 4% de son bénéfice par action ajusté par rapport à l'année précédente. En valeur absolue, cette projection cible un résultat d'environ 4,94 euros par titre à la clôture de l'exercice. Le groupe affiche sa confiance quant à sa capacité à générer des flux de trésorerie réguliers.

Cette prévision suscite une certaine réserve sur les places boursières européennes face à un niveau d'exigence supérieur. Le bureau d'études Jefferies anticipe un résultat de 4,93 euros, en phase avec la communication de la direction. Le consensus global des marchés vise la barre des 5,00 euros de rentabilité par action. Cet écart de quelques centimes motive les prises de bénéfices observées depuis l'ouverture de la séance parisienne.

Les cotations de la mi-journée traduisent directement cette déception mesurée. Le cours Covivio s'inscrit en baisse de 1,85% pour s'établir à 51,85 euros vers 13h55. Les investisseurs exposés au secteur via des ETF immobiliers intègrent désormais cette décote prévisionnelle. La valorisation de l'entreprise s'ajuste immédiatement aux perspectives de distribution de dividendes pour l'année à venir.

L'adaptation stratégique face à l'environnement des taux

La foncière évolue dans un marché de l'investissement identifié comme sélectif par son directeur général. Les arbitrages réalisés au premier semestre visent à protéger les ratios financiers de l'entreprise. Le groupe privilégie les immeubles localisés au sein des quartiers d'affaires les plus demandés. Ce recentrage garantit la préservation des marges d'exploitation face aux éventuels chocs conjoncturels ou hausses des coûts de financement.

Christophe Kullmann réaffirme la volonté de densifier l'exposition de l'entreprise aux hôtels. Cette classe d'actifs capte une part de revenus variables directement adossée au taux d'occupation des chambres. Le tourisme d'affaires et de loisirs maintient une dynamique porteuse dans les grandes métropoles européennes. Cette stratégie confère une agilité supérieure à la structure pour répercuter l'inflation.

La montée en puissance des prestations de gestion d'actifs (asset management) accroît les commissions perçues par la société. Ces services complètent les loyers encaissés et participent à la couverture des frais fixes. La corrélation entre les marchés immobiliers et certains indices boursiers majeurs exige une gestion rigoureuse des équilibres bilanciels. L'entreprise poursuit la rationalisation de son parc tout en maintenant une qualité de signature sur le marché du crédit.

❓ FAQ

❓ Pourquoi l'action Covivio baisse-t-elle malgré des résultats en hausse ? L'action Covivio recule car la direction vise un bénéfice par action 2026 d'environ 4,94 euros. Ce chiffre reste inférieur aux 5,00 euros espérés par le consensus des analystes, ce qui provoque une correction du titre sur la place parisienne.

❓ Quels sont les résultats de Covivio au premier semestre 2026 ? Les résultats Covivio se traduisent par un bénéfice net récurrent de 282,4 millions d'euros, en progression de 7,3% sur un an. Le patrimoine immobilier atteint une valorisation de 24,2 milliards d'euros, porté par une excellente activité locative dans l'hôtellerie et le secteur résidentiel.

❓ Quels facteurs influencent le cours de Covivio en bourse ?

Le cours Covivio réagit directement à l'évolution des taux d'intérêt directeurs fixés par les banques centrales. Une détente du coût du crédit allège la charge de la dette des entreprises foncières et soutient la valorisation de leur patrimoine immobilier de rendement.