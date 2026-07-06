L'action EasyJet bondit de 10,30% à l'ouverture de la Bourse de Londres ce lundi. Le transporteur britannique donne son accord de principe à la proposition de rachat de 6,90 livres sterling par action formulée par le fonds d'investissement Castlelake. L’opération financière valorise l'entreprise à plus de 5 milliards de livres, au sein d'un secteur fragilisé par la hausse des prix du kérosène. Les investisseurs s'exposent aux fluctuations des actions du secteur aérien suite à cette annonce de consolidation de l'industrie.

Les détails de l'offre de Castlelake sur l'action EasyJet

Une valorisation à plus de 5 milliards de livres

Le fonds d'investissement signe ici sa cinquième tentative pour s'emparer de l'opérateur low cost. Les administrateurs de la compagnie britannique avaient précédemment rejeté quatre approches successives, jugeant les montants proposés incompatibles avec la valeur réelle de l'entreprise. La proposition révisée à 6,90 livres sterling par action représente une revalorisation claire par rapport au précédent palier qui s'arrêtait à 6,50 livres.

Le nouveau prix propose un avantage de 24% sur le dernier cours de clôture enregistré vendredi soir (5,5820 livres sterling). En intégrant l'ensemble des instruments financiers convertibles, l'évaluation globale de la cible grimpe à plus de 5 milliards de livres sterling.

Les actionnaires actuels disposeront d'un mécanisme de paiement alternatif leur permettant de percevoir une quote-part de leur rémunération sous la forme de titres non cotés. Le repreneur potentiel, qui supervise déjà un portefeuille de plus de 35 milliards de dollars d'actifs orienté vers la gestion d'avions commerciaux, s'engage à pérenniser le modèle économique européen de la cible. Le conseil d'administration se dit désormais disposé à recommander cette offre publique d'achat lors des prochaines consultations officielles.

Un encadrement réglementaire strict jusqu'au mois d'août

L'officialisation de ce rapprochement dépend de la finalisation d'une procédure approfondie d'audit des comptes. Le gendarme britannique des fusions, Panel on Takeovers and Mergers, encadre cette période de négociations exclusives par le biais d'un dispositif légal strict. Castlelake fait face à une obligation de clarification de ses intentions de rachat qui expire le lundi 3 août 2026.

L'acquéreur d'outre-Atlantique promet de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour franchir l'étape des approbations antitrust sur le Vieux Continent. Plusieurs observateurs du secteur soulignent toutefois les difficultés potentielles liées aux règles européennes sur la détention majoritaire du capital des transporteurs communautaires. La répartition future des pouvoirs administratifs et le positionnement du membre fondateur Stelios Haji-Ioannou constituent les principales inconnues du dossier.

La documentation signée prévoit, par ailleurs, une clause de protection du prix en faveur de l'acheteur américain. Le montant consenti pourrait subir une révision à la baisse si la société choisissait de distribuer un dividende intercalaire avant le bouclage de l'opération.

L'impact de la géopolitique et de l'énergie sur EasyJet

Le bilan du premier semestre de l'exercice 2026

L'analyse de l'évolution de l'entreprise nécessite un retour sur ses performances antérieures. Lors de la publication des résultats financiers du premier semestre 2021, clôturé le 31 mars et publié le 21 mai, la compagnie affichait des indicateurs lourdement affectés par la crise géopolitique. Le déficit net associé à cette période de six mois s'était alors alourdi pour s'établir à 377 millions de livres sterling.

Les restrictions sanitaires et les tensions internationales expliquaient la majeure partie de ce dérapage budgétaire historique. Pour le seul mois de mars de cet exercice, l'enveloppe allouée à l'approvisionnement en carburant avait subi un surcoût de 25 millions de livres. Le groupe avait alors prévenu que les réservations globales subiraient un impact durable.

Le chiffre d'affaires affichait pourtant une hausse de 12% par rapport au premier semestre 2024, à 3,954 milliards de livres sterling. Le groupe a peiné à compenser l'inflation de ses charges fixes par une hausse équivalente des tarifs passagers. Les résultats rappellent la sensibilité du modèle économique face aux prix de l’énergie.

Les indicateurs de trafic et la stratégie de croissance

Malgré ces difficultés cycliques, la direction opérationnelle s'est constamment efforcée de redresser ses indicateurs de fréquentation commerciale. Le taux d'occupation moyen de la flotte avait atteint le seuil de 90%, matérialisant un gain en glissement annuel. La performance industrielle durable atteste de l'attractivité d'un réseau composé de plus de 350 appareils circulant à travers 37 pays.

La diversification des activités constitue un axe de développement prioritaire pour amortir les cycles de la billetterie aérienne classique. La filiale spécialisée EasyJet Holidays enregistre une progression de 22% de son volume de clientèle. La vente intégrée de séjours hôteliers permet de dégager des marges complémentaires significatives. Le relais de croissance vertical avait permis de stabiliser les flux de trésorerie de la maison mère face aux aléas du marché des matières premières énergétiques.

L'alliance avec un partenaire financier de l'envergure de Castlelake pourrait accélérer le plan de modernisation des infrastructures aéronautiques. Les engagements d'achats futurs d'appareils de nouvelle génération s'inscrivent au cœur des discussions stratégiques actuelles. L'objectif consiste à réduire l'empreinte carbone tout en optimisant la rentabilité de chaque siège disponible. Les décisions finales détermineront l'organisation future de ce réseau, suivi de près par les marchés.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi le cours de l'action EasyJet augmente-t-il aujourd'hui ? Le titre d'EasyJet bondit de 10,30% à l'ouverture suite à l'accord de principe pour son rachat total par la société d'investissement Castlelake au prix de 6,90 livres par action en numéraire.

Quelles sont les prochaines étapes du rachat de l'entreprise ? L'acquéreur dispose d'un délai s'achevant le 3 août 2026 pour soumettre une offre d'achat ferme. La transaction nécessite la réalisation de l'audit financier complet et l'approbation des régulateurs de l'Union européenne.

Comment s'exposer au secteur aérien en bourse ? Les investisseurs peuvent acheter les titres des transporteurs cotés en direct sur les places boursières. Il est également possible de se tourner vers des fonds négociés en bourse répliquant un panier d'actions thématiques liées à la mobilité et aux loisirs.