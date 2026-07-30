Aperçu des résultats d'Apple : des ventes d'iPhone en forte hausse face à la hausse des coûts de la mémoire

Apple publiera aujourd’hui ses résultats du troisième trimestre fiscal 2026 après la clôture de la Bourse. Le marché attend cette publication avec beaucoup d’impatience. Après une période durant laquelle les investisseurs se sont demandé si Apple serait capable de relancer sa croissance, l’entreprise a désormais l’occasion d’enregistrer l’un de ses meilleurs trimestres en termes de ventes depuis longtemps.

Les estimations consensuelles tablent sur un chiffre d’affaires de près de 109 milliards de dollars, soit une hausse d’environ 16 % par rapport à l’année précédente. L’iPhone devrait être le principal moteur de cette croissance, soutenu par un cycle de produits réussi et par la volonté croissante des clients de remplacer leurs anciens appareils.

À première vue, les perspectives semblent très favorables. Les nouveaux modèles attirent les utilisateurs, les ventes d’iPhone restent solides, le segment des services continue de croître, et Apple pourrait même gagner des parts de marché sur le marché mondial des smartphones.

Sous la surface, cependant, un problème se profile qui pourrait dominer la conférence téléphonique sur les résultats d’aujourd’hui.

Une pénurie mondiale de mémoire fait grimper les prix des composants clés. Apple, qui produit des centaines de millions d’appareils et utilise d’énormes volumes de mémoire dans ses iPhone, Mac et iPad, ne peut pas échapper totalement à l’impact de la hausse des coûts.

L’entreprise pourrait donc afficher un chiffre d’affaires très solide tout en subissant une pression sur ses marges. Le rapport d’aujourd’hui ne servira pas seulement à tester la demande pour l’iPhone. Il permettra également de vérifier si Apple est capable de maintenir une rentabilité élevée dans un contexte de hausse des coûts des composants.

La question clé est la suivante : la vigueur des ventes d’iPhone sera-t-elle suffisante pour compenser la pression exercée par une mémoire de plus en plus chère ?

Principales prévisions financières

Chiffre d'affaires : 108,85 milliards de dollars

108,85 milliards de dollars Chiffre d'affaires des produits : 77,25 milliards de dollars

77,25 milliards de dollars Chiffre d'affaires de l'iPhone : 53,60 milliards de dollars

53,60 milliards de dollars Chiffre d'affaires des services : 31,36 milliards de dollars

31,36 milliards de dollars Chiffre d'affaires du Mac : 8,62 milliards de dollars

8,62 milliards de dollars Chiffre d'affaires de l'iPad : 6,89 milliards de dollars

6,89 milliards de dollars Chiffre d'affaires en Amérique : 45,42 milliards de dollars

45,42 milliards de dollars Chiffre d'affaires en Europe : 27,58 milliards de dollars

27,58 milliards de dollars Chiffre d'affaires en Chine : 19,58 milliards de dollars

19,58 milliards de dollars Chiffre d'affaires au Japon : 7,49 milliards de dollars

7,49 milliards de dollars Bénéfice par action (BPA) : 1,89 dollar

1,89 dollar Marge brute : 52,13 milliards de dollars

52,13 milliards de dollars Charges d'exploitation : 18,96 milliards de dollars

18,96 milliards de dollars Dépenses de recherche et développement : 11,57 milliards de dollars

11,57 milliards de dollars Trésorerie et équivalents de trésorerie : 53,15 milliards de dollars

53,15 milliards de dollars Dépenses d'investissement (CapEx) estimées pour l'ensemble de l'exercice : 12,33 milliards de dollars

L’iPhone s’apprête à occuper à nouveau le devant de la scène

Selon le consensus de Bloomberg, Apple devrait générer environ 108,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires, contre 94 milliards un an plus tôt. Cela représenterait une croissance d’environ 16 % et confirmerait que le cycle de produits actuel génère des résultats très solides pour l’entreprise.

L’iPhone devrait représenter la plus grande part de cette croissance. Les estimations consensuelles tablent sur un chiffre d’affaires d’environ 53,6 milliards de dollars pour les smartphones, démontrant une fois de plus que, malgré l’importance croissante des services et de l’écosystème Apple au sens large, l’iPhone reste au cœur de l’activité de l’entreprise.

Les nouveaux modèles d’iPhone pourraient inciter les utilisateurs à remplacer leurs anciens appareils. Pour Apple, le cycle de renouvellement revêt une importance capitale. L’entreprise compte des centaines de millions d’utilisateurs actifs, ce qui signifie que même une réduction modeste de la durée moyenne de remplacement des appareils peut se traduire par des milliards de dollars de chiffre d’affaires supplémentaire. Les ventes soutenues des nouveaux modèles pourraient également indiquer qu’Apple ne tire pas seulement profit de son propre cycle de produits, mais commence à ravir des clients à ses concurrents.

Les gains potentiels de parts de marché pourraient donc constituer l’un des éléments positifs les plus importants de ce rapport. Le marché des smartphones étant déjà arrivé à maturité, la hausse des volumes de vente n’est pas uniquement due à l’expansion de la demande dans l’ensemble du secteur. Elle traduit de plus en plus souvent un gain de parts de marché au détriment d’autres fabricants. Si Apple démontre qu’elle augmente ses ventes tout en renforçant simultanément sa position sur le marché, les investisseurs pourraient considérer le cycle de produits actuel comme nettement plus solide que prévu initialement.

Apple pourrait croître plus rapidement sans augmenter ses prix

L’une des raisons pour lesquelles Apple pourrait gagner des parts de marché est sa décision de maintenir les prix de ses smartphones malgré la hausse des coûts des composants. Une telle stratégie soutient la demande et permet à l’entreprise de rester compétitive, en particulier sur le segment haut de gamme. Apple pourrait ainsi attirer des clients qui envisagent d’acheter des appareils d’autres fabricants.

D’un autre côté, chaque décision de ne pas répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs exerce une pression accrue sur la rentabilité. Apple est donc confrontée à un dilemme classique. Elle peut augmenter ses prix et protéger partiellement ses marges, mais au risque d’affaiblir la demande. Elle peut également maintenir ses prix, augmenter ses ventes et gagner des parts de marché, tout en absorbant une plus grande partie de la hausse des coûts.

Pour l’instant, le marché semble partir du principe qu’Apple opte pour le deuxième scénario. Si l’entreprise parvient à augmenter ses ventes sans détérioration significative de ses marges, elle pourrait afficher une croissance de très haute qualité. Si, en revanche, les gains de parts de marché se font au prix d’une baisse manifeste de la rentabilité, les investisseurs pourraient évaluer différemment la vigueur du cycle actuel.

Les services restent le pilier discret des résultats

Alors que l’iPhone attire le plus l’attention, le segment des services continue de renforcer les fondements financiers d’Apple. Les estimations consensuelles tablent sur un chiffre d’affaires des services d’environ 31,4 milliards de dollars. Ce segment, qui comprend l’App Store, les abonnements, les services numériques et les paiements, est devenu l’une des sources de croissance stable les plus importantes de l’entreprise.

Les services revêtent également une importance stratégique pour la rentabilité. L’activité de services génère des marges plus élevées que les ventes de matériel, ce qui signifie qu’une part croissante des services dans la composition du chiffre d’affaires pourrait amortir en partie la pression sur les coûts liée à la production d’appareils.

C’est là qu’un équilibre naturel pourrait s’instaurer. L’iPhone assure l’échelle et stimule la croissance du chiffre d’affaires, tandis que les Services contribuent à maintenir la forte rentabilité de l’écosystème dans son ensemble. Si ces deux segments dépassent les attentes, Apple pourrait démontrer non seulement une croissance rapide, mais aussi une excellente qualité de croissance. Si, en revanche, la dynamique des Services s’affaiblit, le marché pourrait se concentrer beaucoup plus fortement sur la hausse des coûts de la mémoire.

La pénurie de mémoire met les marges à l’épreuve

Le plus grand défi pour Apple réside peut-être actuellement dans la situation du marché de la mémoire.

La course mondiale au développement de l’intelligence artificielle fait grimper la demande en puces de pointe utilisées dans les centres de données et les systèmes informatiques. La demande des fournisseurs d’infrastructures d’IA croît rapidement, tandis que l’offre limitée fait grimper les prix de la mémoire.

Pour Apple, cette question revêt une importance particulière en raison de l’ampleur de ses activités. L’entreprise a besoin d’énormes volumes de mémoire pour fabriquer ses iPhone, Mac, iPad et autres appareils. Même une légère augmentation du coût d’un composant individuel peut se traduire par des milliards de dollars de dépenses supplémentaires à l’échelle d’Apple.

Apple a déjà augmenté les prix de certains produits, invoquant la hausse des coûts de la mémoire. Les investisseurs voudront néanmoins savoir si les mesures prises jusqu’à présent seront suffisantes pour limiter l’impact de la hausse des coûts des composants sur la rentabilité. Selon des estimations prudentes, la hausse des coûts de la mémoire pourrait réduire sensiblement la marge brute d’Apple.

Cela signifie que le rapport publié aujourd’hui pourrait constituer un test non seulement pour les ventes, mais surtout pour la capacité d’Apple à préserver ses marges. Le marché analysera si la pression sur les coûts atteindra son niveau le plus bas dès ce trimestre ou si elle persistera plus longtemps et continuera à peser sur les résultats des périodes à venir. C’est précisément pour cette raison que les perspectives de marge de l’entreprise pourraient s’avérer plus importantes que le simple fait de dépasser les prévisions de chiffre d’affaires.

La mémoire chinoise pourrait résoudre un problème et en créer un autre

Apple envisagerait, selon certaines informations, de s’approvisionner en mémoire auprès de fabricants chinois, notamment CXMT et YMTC. D’un point de vue commercial, une telle décision serait compréhensible.

La diversification de sa base de fournisseurs pourrait accroître la disponibilité des composants, réduire le risque de pénurie et améliorer la position de négociation d’Apple vis-à-vis de ses fournisseurs actuels. À l’heure où les prix de la mémoire augmentent et où la disponibilité reste limitée, chaque fournisseur supplémentaire pourrait revêtir une importance stratégique.

Dans le même temps, l’utilisation potentielle de puces chinoises a suscité l’opposition de certains sénateurs américains. Des inquiétudes ont été exprimées concernant la sécurité nationale, les transferts de technologie et le risque qu’une des entreprises les plus importantes des États-Unis devienne dépendante d’entités liées à la Chine. Apple pourrait donc se retrouver prise entre la nécessité de sécuriser sa chaîne d’approvisionnement et une pression politique croissante.

Il convient de souligner qu’il n’y a pour l’instant aucune confirmation quant à l’utilisation de mémoires chinoises dans les appareils Apple. Les informations font état de discussions et d’un éventuel approvisionnement en composants. Si la question est soulevée lors de la conférence téléphonique sur les résultats, les investisseurs chercheront à savoir si Apple envisage réellement d’élargir son réseau de fournisseurs et comment elle compte limiter l’impact de la pénurie de mémoires sur ses coûts.

Les marges pourraient déterminer la réaction du marché

Apple pourrait afficher une très forte croissance de son chiffre d’affaires. Les ventes soutenues d’iPhone, la progression du chiffre d’affaires des Services et les gains potentiels de parts de marché dessinent un tableau très favorable.

La réaction du marché dépendra toutefois de la part de cette croissance qui subsistera dans les résultats financiers de l’entreprise après prise en compte de la hausse des coûts des composants.

Les facteurs clés seront donc les suivants :

le niveau de la marge brute,

les perspectives de marge pour le prochain trimestre,

l’impact de la hausse des prix de la mémoire,

la capacité de l’entreprise à répercuter les coûts sur les clients,

le taux de croissance du segment des services,

l’ampleur des ventes d’iPhone,

les informations concernant les parts de marché,

les commentaires sur la sécurité et la résilience des approvisionnements en mémoire.

Ce trimestre, le chiffre d’affaires à lui seul pourrait ne pas suffire à évaluer de manière concluante la qualité des résultats d’Apple. L’entreprise pourrait augmenter ses ventes et gagner des parts de marché tout en payant de plus en plus cher ses composants. Le marché cherchera donc à déterminer si cette croissance reste rentable et durable.

Trois scénarios possibles

Le scénario optimiste table sur des résultats nettement supérieurs aux prévisions du consensus, des ventes d’iPhone très soutenues, une croissance continue du segment Services et des perspectives de marge stables. Un signal positif supplémentaire serait la confirmation qu’Apple gagne des parts de marché sur le marché mondial des smartphones. Dans ce cas, la hausse des coûts de la mémoire pourrait être considérée comme un problème temporaire que l’entreprise est en mesure de gérer grâce à son envergure, à la force de sa marque et à la forte rentabilité de son activité de services.

Le scénario neutre table sur des résultats globalement conformes aux attentes, des ventes d’iPhone solides, mais des perspectives de marge prudentes. Un tel rapport confirmerait la vigueur de la demande tout en montrant que la hausse des coûts des composants commence à limiter la qualité de la croissance.

Le scénario baissier inclut des ventes d’iPhone plus faibles, une pression évidente sur les marges et une révision à la baisse des prévisions en raison des prix élevés de la mémoire. Une telle combinaison pourrait renforcer les craintes selon lesquelles le cycle de produits actuel n’est pas suffisamment solide pour compenser la hausse des coûts.

Apple face à un test de la qualité de sa croissance

Apple aborde la publication de ses résultats avec des attentes très élevées.

L’iPhone devrait tirer les ventes, les services soutenir la rentabilité, et le cycle de produits actuel pourrait permettre à l’entreprise de gagner des parts de marché. Dans le même temps, la pénurie de mémoire crée un nouveau risque susceptible d’affecter les coûts de production et de peser sur les marges.

Le rapport d’aujourd’hui apportera des réponses à plusieurs questions clés :

Les ventes d’iPhone dépasseront-elles les attentes ?

Apple gagne-t-elle des parts de marché sur le marché mondial des smartphones ?

Les clients remplacent-ils leurs appareils plus rapidement qu’auparavant ?

À quel rythme le segment des services se développe-t-il ?

Quel est l’impact de la hausse des prix de la mémoire sur les marges ?

Apple va-t-elle continuer à augmenter les prix de ses produits ?

Combien de temps la pression sur les coûts pourrait-elle persister ?

L’entreprise va-t-elle diversifier davantage ses sources d’approvisionnement en mémoire ?

Apple pourrait annoncer aujourd’hui une très forte croissance de son chiffre d’affaires. Pour convaincre le marché, elle devra toutefois démontrer que cette croissance reste rentable malgré la hausse des coûts des composants.

Points clés

Apple s’apprête à publier ses résultats avec un chiffre d’affaires attendu d’environ 108,9 milliards de dollars. L’iPhone devrait être le principal moteur de croissance, soutenu par un cycle de produits solide et par la volonté croissante des clients de remplacer leurs appareils.

Des ventes soutenues pourraient permettre à Apple non seulement d’augmenter son chiffre d’affaires, mais aussi de gagner des parts de marché sur le marché mondial des smartphones.

Le segment des services reste le deuxième pilier des résultats de l’entreprise. Sa forte rentabilité pourrait compenser en partie la hausse des coûts de production des appareils.

Le principal risque reste toutefois la pénurie de mémoire. La hausse des prix des composants pourrait peser sur les marges, ce qui signifie que les perspectives de rentabilité de l’entreprise pour les trimestres à venir pourraient s’avérer plus importantes que le simple fait de dépasser les prévisions de chiffre d’affaires.

Apple envisage également de diversifier ses sources d’approvisionnement en mémoire, y compris la possibilité de s’approvisionner auprès de fabricants chinois. Une telle décision pourrait réduire le risque de pénurie, mais augmenterait également les risques politiques, réglementaires et stratégiques.

Les résultats d’aujourd’hui constitueront donc un test qui ira bien au-delà de la simple demande d’iPhone.

Avant tout, ils permettront d’évaluer la qualité de la croissance : Apple sera-t-elle capable d’augmenter ses ventes, de gagner des parts de marché et, dans le même temps, de préserver sa forte rentabilité dans un contexte de hausse des coûts de la mémoire ?

Source: xStation5