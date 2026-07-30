OUVERTURE US : Le Nasdaq rebondit ! Les résultats de Microsoft et de Lam Research relancent les échanges liés à l'IA !

Les marchés financiers mondiaux font face à une volatilité accrue, les investisseurs devant composer avec un calendrier chargé de données économiques et des résultats divergents des géants de la technologie. Les contrats à terme sur indices américains ont légèrement progressé, portés par les performances contrastées des géants de l’Internet. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 mènent la reprise (US100 : +3,3 %), suivis par le S&P 500 (US500 : +1,4 %), le Russell 2000 (US2000 : +1,2 %) et le DJIA (US30 : +0,6 %). Microsoft a bondi grâce à la forte croissance d’Azure et à la maîtrise de ses dépenses d’investissement, tandis que Meta a chuté en raison de prévisions décevantes et de coûts liés à l’IA qui montent en flèche. Alors que les résultats d’Apple et d’Amazon sont attendus, le sentiment du marché reste prudent dans un contexte de fluctuations des rendements des bons du Trésor et d’une surveillance persistante des rendements liés à l’IA. Le Nasdaq est porté par la forte hausse des valeurs des semi-conducteurs et du matériel technologique, B LamB B ResearchB (+19,2 %), B SandiskB (+16,4 %) et B AppliedB B MaterialsB (+10,2 %) enregistrant des gains massifs aux côtés de Microsoft (+14,7 %). Du côté des baisses, Alnylam Pharmaceuticals a plongé de 23,4 %, tandis que Meta Platforms a reculé de 9,5 %, menant les pertes parmi les valeurs des secteurs des logiciels et des communications, notamment Workday (-7,3 %) et Adobe (-5,0 %). Source: XTB Research Source: XTB Research Macroéconomie américaine : le PIB ralentit Au deuxième trimestre 2026, l’économie américaine a progressé à un rythme plus lent que prévu, enregistrant une croissance de 1,5 % en rythme annualisé, la guerre en Iran ayant pesé sur la confiance dans la première économie mondiale. Selon le rapport du BEA, ce ralentissement s’explique principalement par une baisse des exportations et des dépenses publiques, ainsi que par un affaiblissement des investissements des entreprises. La consommation des ménages a également été inférieure aux attentes, les consommateurs américains continuant à subir la pression des prix élevés du carburant. Les chiffres de l'indice PCE de base, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, ont légèrement déçu les attentes (le chiffre mensuel s'est révélé inférieur aux prévisions, indiquant une pression inflationniste plus modérée et à court terme). Source: XTB Research, Macrobond Analyse technique : US100 (contrats à terme sur le Nasdaq 100) Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) tentent de se redresser après qu’une forte vague de ventes a fait chuter les cours sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) critique à 100 jours (~28 275) et le support horizontal à 28 410 (niveau de Fibonacci à 0,0 %). L'indice a trouvé une demande temporaire près de 27 600, tandis que le RSI, à 41,2, reflète une pression baissière persistante malgré les premiers signes de stabilisation. Pour les haussiers, il est essentiel de reconquérir la zone de résistance comprise entre 28 275 et 28 410 afin d’ouvrir la voie vers le niveau de Fibonacci de 23,6 % (28 966) et la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 30 jours (~29 036). À l’inverse, si l’indice ne parvient pas à repasser au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 jours, l’US100 restera exposé à une nouvelle vague de ventes vers 27 600 et vers un support plus profond autour de 26 860. Source: xStation5 Actualités des entreprises Microsoft (MSFT) : Le titre a bondi de 14 % après la publication de résultats du quatrième trimestre (chiffre d'affaires de 90,01 milliards de dollars contre une estimation de 87,72 milliards) et d'un bénéfice par action (BPA) de 4,81 dollars contre une estimation de 4,25 dollars, tous deux supérieurs aux attentes. La croissance du cloud Azure s'est accélérée pour atteindre 43 % en glissement annuel, dépassant les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Les investisseurs ont été davantage rassurés par la révision à la baisse des prévisions de dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’exercice, ramenées à environ 175 milliards de dollars contre 190 milliards, en raison d’ajustements comptables.

Le titre a bondi de 14 % après la publication de résultats du quatrième trimestre (chiffre d'affaires de 90,01 milliards de dollars contre une estimation de 87,72 milliards) et d'un bénéfice par action (BPA) de 4,81 dollars contre une estimation de 4,25 dollars, tous deux supérieurs aux attentes. La croissance du cloud Azure s'est accélérée pour atteindre 43 % en glissement annuel, dépassant les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Les investisseurs ont été davantage rassurés par la révision à la baisse des prévisions de dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’exercice, ramenées à environ 175 milliards de dollars contre 190 milliards, en raison d’ajustements comptables. Meta Platforms (META) : Le titre a chuté de 9 % à la suite de la publication de perspectives de chiffre d’affaires modérées pour le troisième trimestre (61 à 64 milliards de dollars) et d’une révision à la hausse de la fourchette basse des prévisions de dépenses d’investissement pour l’exercice (130 à 145 milliards de dollars). Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 28 % en glissement annuel pour atteindre 60,8 milliards de dollars, mais le bénéfice par action a reculé à 6,18 dollars, plombé par 2,4 milliards de dollars de frais juridiques et 1,18 milliard de dollars de coûts liés aux indemnités de licenciement.

Le titre a chuté de 9 % à la suite de la publication de perspectives de chiffre d’affaires modérées pour le troisième trimestre (61 à 64 milliards de dollars) et d’une révision à la hausse de la fourchette basse des prévisions de dépenses d’investissement pour l’exercice (130 à 145 milliards de dollars). Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 28 % en glissement annuel pour atteindre 60,8 milliards de dollars, mais le bénéfice par action a reculé à 6,18 dollars, plombé par 2,4 milliards de dollars de frais juridiques et 1,18 milliard de dollars de coûts liés aux indemnités de licenciement. Lam Research (LRCX) : Le cours de l’action a bondi de 20 % après la publication de résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes, avec un chiffre d’affaires en hausse de 30 % en glissement annuel à 6,72 milliards de dollars (contre une estimation de 6,68 milliards) et un BPA ajusté atteignant 1,82 dollar (contre une estimation de 1,70 dollar). La forte progression du chiffre d’affaires lié au support client (+43 % en glissement annuel) a contribué à renforcer les marges. Pour l’avenir, les prévisions de BPA ajusté pour le premier trimestre, comprises entre 2,00 et 2,30 dollars, ont largement dépassé les estimations de Wall Street, qui s’établissaient à 1,84 dollar.

Le cours de l’action a bondi de 20 % après la publication de résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes, avec un chiffre d’affaires en hausse de 30 % en glissement annuel à 6,72 milliards de dollars (contre une estimation de 6,68 milliards) et un BPA ajusté atteignant 1,82 dollar (contre une estimation de 1,70 dollar). La forte progression du chiffre d’affaires lié au support client (+43 % en glissement annuel) a contribué à renforcer les marges. Pour l’avenir, les prévisions de BPA ajusté pour le premier trimestre, comprises entre 2,00 et 2,30 dollars, ont largement dépassé les estimations de Wall Street, qui s’établissaient à 1,84 dollar. Starbucks (SBUX) : L'action progresse de 1,5 % après la révision à la hausse des prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice (2,55 $ à 2,65 $ contre une estimation de 2,39 $). Au troisième trimestre, les ventes à périmètre constant aux États-Unis ont bondi de 7,9 %, portant le chiffre d'affaires total à 9,3 milliards de dollars (contre une estimation de 9,16 milliards), grâce à des innovations dans les menus et à des ajustements apportés au programme de fidélité.

L'action progresse de 1,5 % après la révision à la hausse des prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice (2,55 $ à 2,65 $ contre une estimation de 2,39 $). Au troisième trimestre, les ventes à périmètre constant aux États-Unis ont bondi de 7,9 %, portant le chiffre d'affaires total à 9,3 milliards de dollars (contre une estimation de 9,16 milliards), grâce à des innovations dans les menus et à des ajustements apportés au programme de fidélité. Baxter International (BAX) : Le titre a bondi de près de 17 % à la suite de solides résultats au deuxième trimestre (BPA ajusté de 0,56 $ contre une estimation de 0,37 $ ; chiffre d’affaires de 2,96 milliards de dollars contre une estimation de 2,8 milliards). La direction a relevé ses prévisions de BPA pour l’ensemble de l’année à une fourchette comprise entre 1,95 $ et 2,15 $, grâce à une bonne exécution opérationnelle et à un remboursement de droits de douane.

Le titre a bondi de près de 17 % à la suite de solides résultats au deuxième trimestre (BPA ajusté de 0,56 $ contre une estimation de 0,37 $ ; chiffre d’affaires de 2,96 milliards de dollars contre une estimation de 2,8 milliards). La direction a relevé ses prévisions de BPA pour l’ensemble de l’année à une fourchette comprise entre 1,95 $ et 2,15 $, grâce à une bonne exécution opérationnelle et à un remboursement de droits de douane. Crocs (CROX) : Le titre a chuté de 12 % en raison d’une prévision décevante du BPA ajusté pour le troisième trimestre (3,20–3,30 $ contre une estimation de 3,53 $), bien que les résultats du deuxième trimestre aient dépassé les estimations avec un chiffre d’affaires de 1,18 milliard de dollars. La direction a relevé ses prévisions de BPA pour l’ensemble de l’année (13,70–14,00 $) et a étendu son programme de rachat d’actions à environ 2 milliards de dollars.

Le titre a chuté de 12 % en raison d’une prévision décevante du BPA ajusté pour le troisième trimestre (3,20–3,30 $ contre une estimation de 3,53 $), bien que les résultats du deuxième trimestre aient dépassé les estimations avec un chiffre d’affaires de 1,18 milliard de dollars. La direction a relevé ses prévisions de BPA pour l’ensemble de l’année (13,70–14,00 $) et a étendu son programme de rachat d’actions à environ 2 milliards de dollars. Robinhood Markets (HOOD) : L’action recule de 1,8 % bien que le chiffre d’affaires du deuxième trimestre (1,31 milliard de dollars) et le BPA (0,62 dollar contre une estimation de 0,44 dollar) aient dépassé les attentes. La vigueur des échanges sur les options, les actions et les marchés prédictifs a compensé une baisse de 38 % en glissement annuel du chiffre d’affaires lié aux cryptomonnaies, tandis que les prévisions de charges d’exploitation pour l’ensemble de l’année ont été revues à la baisse.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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