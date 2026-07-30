Amazon : AWS face à 200 milliards de dollars de dépenses d'investissement

Amazon a passé des années à convaincre les investisseurs qu’elle était capable, de front, de développer son activité de commerce en ligne, d’étendre ses opérations publicitaires et de bâtir l’une des activités de cloud computing les plus rentables au monde. Cependant, la publication des résultats d’aujourd’hui pourrait montrer que le marché a commencé à considérer l’entreprise sous un angle totalement différent.

L’attention ne se porte plus uniquement sur les taux de croissance du chiffre d’affaires, ni même sur les niveaux de bénéfices. La question qui prend de plus en plus d’importance est de savoir si les centaines de milliards de dollars investis dans les centres de données et les infrastructures d’IA commencent à générer des rendements mesurables.

AWS reste le principal moteur de croissance et de rentabilité d’Amazon. Le consensus s’attend à ce que le chiffre d’affaires de ce segment augmente d’environ 31 % en glissement annuel, pour atteindre 40,57 milliards de dollars. Cela représenterait une croissance nettement supérieure à celle de l’ensemble de l’entreprise et confirmerait une nouvelle fois que le cloud computing reste le pilier de rentabilité le plus important d’Amazon.

Cette fois-ci, cependant, une forte croissance à elle seule pourrait ne pas suffire. Les investisseurs compareront les résultats d’AWS à ceux de Microsoft Azure et de Google Cloud, tout en cherchant à savoir si l’augmentation des dépenses en infrastructures d’IA se traduit par une demande réelle et une croissance future du chiffre d’affaires.

Un autre thème dominera l’ensemble du rapport : les dépenses d’investissement massives.

Amazon augmente considérablement ses dépenses en centres de données, serveurs et infrastructures nécessaires au développement de l’IA. Le consensus table sur environ 52,5 milliards de dollars de dépenses d’investissement au troisième trimestre et plus de 200 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année.

L’ampleur de ces investissements est colossale. Le marché ne se concentrera donc pas seulement sur le montant qu’Amazon prévoit de dépenser, mais surtout sur la question de savoir si ces dépenses se traduisent par une demande plus forte, une meilleure utilisation des centres de données et une croissance future du chiffre d’affaires.

Les résultats d’aujourd’hui permettront donc de tester deux éléments : la solidité d’AWS et la capacité d’Amazon à transformer ses investissements massifs dans l’IA en véritables retombées économiques.

Principales prévisions financières

Chiffre d'affaires total de l'entreprise : 197,01 milliards de dollars

Croissance du chiffre d'affaires total de l'entreprise : environ 18 % en glissement annuel

Chiffre d'affaires d'AWS : 40,57 milliards de dollars

Croissance du chiffre d'affaires d'AWS : environ 31,3 % en glissement annuel

Chiffre d'affaires des boutiques en ligne : 69,92 milliards de dollars

Chiffre d'affaires des magasins physiques : 5,87 milliards de dollars

Chiffre d'affaires des services aux vendeurs tiers : 46,15 milliards de dollars

Chiffre d'affaires publicitaire : 19,32 milliards de dollars

Chiffre d'affaires des services d'abonnement : 13,75 milliards de dollars

Chiffre d'affaires en Amérique du Nord : 113,95 milliards de dollars

Chiffre d'affaires international : 42,71 milliards de dollars

Bénéfice par action (BPA) : 1,83 dollar

Résultat d'exploitation : 23,61 milliards de dollars

Marge d'exploitation : 12 %

Prévisions

Chiffre d'affaires prévu pour le troisième trimestre : 203,93 milliards de dollars

Résultat d'exploitation prévu pour le troisième trimestre : 25,07 milliards de dollars

Dépenses d'investissement estimées pour le troisième trimestre : 52,46 milliards de dollars

Dépenses d'investissement estimées pour l'ensemble de l'année : 200,53 milliards de dollars

AWS reste le moteur des bénéfices d'Amazon

Aujourd'hui, Amazon est bien plus qu'une simple entreprise de commerce électronique. Les boutiques en ligne génèrent toujours la plus grande part du chiffre d'affaires, mais AWS reste le principal moteur de la croissance de la rentabilité.

Le consensus table sur un chiffre d’affaires d’AWS de 40,57 milliards de dollars, ce qui représente une croissance d’environ 31 % en glissement annuel. Ce chiffre serait nettement supérieur à la croissance globale de l’entreprise et confirmerait une nouvelle fois que la demande de services cloud reste très forte. La croissance d’AWS est particulièrement importante car le segment du cloud génère des marges nettement plus élevées que les activités traditionnelles de commerce électronique. Chaque dollar supplémentaire de chiffre d’affaires d’AWS peut donc avoir un impact plus important sur le résultat d’exploitation que les ventes supplémentaires générées par l’activité de vente au détail d’Amazon.

Pour Amazon, AWS est à la fois un moteur de croissance, une source de rentabilité et le fondement de sa stratégie en matière d’intelligence artificielle. Grâce à AWS, l’entreprise offre à ses clients l’accès à la puissance de calcul, à l’infrastructure et aux services nécessaires pour développer et déployer des solutions d’IA.

Si la croissance du segment se maintient autour de 31 %, Amazon démontrera que l’augmentation des investissements dans les centres de données répond à une demande réelle. En revanche, si la croissance s’avère plus faible, le marché pourrait commencer à se demander si l’ampleur des investissements ne dépasse pas la capacité d’Amazon à les monétiser efficacement.

AWS sera comparé à Microsoft et Alphabet

Les résultats d’AWS ne seront pas analysés indépendamment de ceux de ses concurrents. Microsoft et Alphabet augmentent également leurs dépenses en centres de données et en infrastructures d’IA.

Ces trois entreprises se disputent une clientèle qui a besoin de quantités croissantes de puissance de calcul pour l’entraînement des modèles, le traitement des données et le déploiement d’outils d’intelligence artificielle. Par conséquent, le rapport publié aujourd’hui servira également à évaluer la position d’AWS par rapport à Azure et Google Cloud. Si AWS affiche une croissance conforme aux attentes du consensus, voire supérieure, le marché pourrait en conclure qu’Amazon continue de tirer profit avec succès de la croissance mondiale de la demande de cloud.

En revanche, si ses concurrents affichent une croissance plus rapide, des questions se poseront quant au rythme d’acquisition de clients, à la disponibilité des infrastructures et à la capacité d’AWS à conserver son avantage concurrentiel. Dans le cycle d’investissement actuel, la question n’est plus simplement de savoir qui possède les plus grands centres de données. Ce qui importe de plus en plus, c’est de savoir qui est le mieux à même de tirer parti de la demande croissante et de transformer ses infrastructures en sources de revenus durables.

AWS dispose d’une envergure considérable, d’une large base de clients et d’une offre de produits très complète. Les résultats d’aujourd’hui montreront si ces avantages se traduisent par une dynamique de croissance suffisante pour conserver sa position de leader.

L’IA est plus importante que l’ampleur des dépenses d’investissement

Amazon n’a plus besoin de convaincre le marché de son intention d’investir des sommes colossales. Le consensus table sur environ 52,5 milliards de dollars de dépenses d’investissement au troisième trimestre et plus de 200 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année. Ce sont là des niveaux qui auraient semblé presque impossibles à imaginer il y a seulement quelques années.

Aujourd’hui, cependant, l’annonce de dépenses d’investissement élevées ne constitue plus à elle seule la plus grande surprise.

Les investisseurs comprennent l’ampleur de la course aux infrastructures d’IA. Ils savent que les centres de données, les serveurs et les systèmes informatiques avancés nécessitent des investissements colossaux. La question la plus importante n’est donc pas de savoir combien Amazon va dépenser.

La question bien plus importante est de savoir si ces investissements commencent à générer des retours sur investissement.

Le marché sera à l’affût d’informations concernant :

La croissance de la demande de services d’IA au sein d’AWS

L’utilisation des centres de données nouvellement construits

La disponibilité de la capacité de calcul

Le rythme d’acquisition de clients

Le développement des puces propres à Amazon

L’impact de l’IA sur la croissance future du chiffre d’affaires et les marges

Si la direction démontre que les nouvelles capacités sont rapidement adoptées par les clients, des niveaux d’investissement élevés pourraient être considérés comme un investissement stratégique dans la croissance future.

Toutefois, si les dépenses continuent d’augmenter sans accélération notable de la croissance du chiffre d’affaires, le marché pourrait commencer à se concentrer sur la pression exercée sur le flux de trésorerie disponible.

Les puces propriétaires pourraient améliorer la rentabilité d’AWS

L’un des domaines que les investisseurs suivront de près est le développement des puces propriétaires d’Amazon.

Les processeurs développés en interne et les puces dédiées à l’IA pourraient permettre à Amazon de réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes, de mieux adapter son infrastructure aux besoins des clients et de réduire le coût de fourniture des services cloud.

À long terme, les puces propriétaires pourraient également améliorer les marges d’AWS. Si Amazon parvient à fournir une puissance de calcul compétitive à moindre coût, l’entreprise pourrait être en mesure d’augmenter ses marges ou de proposer à ses clients des tarifs plus attractifs. Toutefois, le marché aura besoin de preuves concrètes concernant l’adoption de ces solutions. La simple présence de puces propriétaires dans l’offre d’AWS ne suffira pas.

La question clé sera de savoir si les clients recourent effectivement de plus en plus aux puces développées par Amazon et si l’entreprise peut s’en servir pour se forger un avantage concurrentiel face à ses rivaux.

Le commerce en ligne génère toujours le plus gros chiffre d’affaires

Bien qu’AWS attire le plus l’attention des investisseurs, l’activité principale d’Amazon, à savoir la vente au détail, reste la plus grande source de revenus de l’entreprise.

Le consensus table sur environ 69,9 milliards de dollars de ventes en ligne et 46,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires provenant des services fournis aux vendeurs tiers.

Ce deuxième segment est particulièrement important pour la qualité des résultats d’Amazon.

Les services aux vendeurs tiers comprennent les commissions, la logistique et d’autres solutions proposées aux entreprises utilisant la place de marché d’Amazon. La participation croissante des vendeurs tiers permet à Amazon de développer son activité sans avoir à financer elle-même l’intégralité des stocks.

Le consensus table sur une part des vendeurs tiers représentant environ 60,2 % des ventes en volume. Cela illustre à quel point Amazon est passé du statut de détaillant traditionnel à celui de plateforme de services à large spectre.

La publicité reste un autre pilier important.

Le chiffre d’affaires prévu, d’environ 19,3 milliards de dollars, montre qu’Amazon parvient de mieux en mieux à monétiser le trafic généré par sa plateforme.

Ainsi, l’écosystème de commerce électronique d’Amazon ne se limite plus à la simple vente de produits. Il génère également des sources de revenus à plus forte marge liées à la publicité, à la logistique et aux services aux vendeurs.

Les prévisions pourraient avoir plus d’importance que les résultats du deuxième trimestre

Le consensus s’attend à ce que le chiffre d’affaires d’Amazon au deuxième trimestre augmente d’environ 18 % en glissement annuel, pour atteindre 197,01 milliards de dollars.

Cela représente une très forte croissance, mais le marché s’attend à ce que le taux de croissance global de l’entreprise se modère au cours du trimestre actuel.

Les prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre s’établissent à environ 203,93 milliards de dollars, ce qui signifie que les investisseurs porteront une attention particulière aux perspectives de la direction.

Les résultats du deuxième trimestre refléteront la situation des derniers mois. Les prévisions permettront de comprendre comment Amazon évalue la demande, les tendances des ventes et la dynamique de croissance pour les mois à venir.

Si les perspectives sont solides, le marché pourrait en conclure que le ralentissement est moins important que prévu actuellement.

En revanche, si la direction formule des prévisions prudentes, l’attention des investisseurs pourrait rapidement se détourner des très bons résultats d’AWS pour se concentrer sur les craintes d’un affaiblissement de la croissance globale.

Les marges restent solides, mais les flux de trésorerie pourraient être mis sous pression

Le consensus table sur un résultat d’exploitation d’environ 23,6 milliards de dollars et une marge d’exploitation de 12 %.

Au troisième trimestre, le résultat d’exploitation devrait s’élever à environ 25,1 milliards de dollars. Les fondamentaux opérationnels restent donc très solides.

Amazon a amélioré sa rentabilité dans de nombreux segments, et la croissance d’AWS, de la publicité et des services aux vendeurs accroît la part des activités à forte marge dans les résultats de l’entreprise.

Le défi réside dans le fait qu’un résultat d’exploitation solide ne se traduit pas automatiquement par un flux de trésorerie disponible tout aussi solide.

Avec des dépenses d’investissement (CapEx) annuelles dépassant les 200 milliards de dollars, une part importante des liquidités générées pourrait être réinvestie dans des centres de données et des infrastructures d’IA.

Par conséquent, le rapport publié aujourd’hui constituera également un test de la qualité de la croissance d’Amazon.

Amazon pourrait afficher une forte croissance de son chiffre d’affaires et des bénéfices en hausse, mais les investisseurs voudront savoir combien de liquidités il reste après le financement d’investissements atteignant des niveaux records.

La croissance d’AWS et la demande en IA détermineront la réaction du marché

Si AWS continue de croître rapidement et que la demande en services d’IA s’accélère de manière significative, le marché pourrait accepter la pression exercée sur le flux de trésorerie disponible par des niveaux d’investissement élevés.

En revanche, si les dépenses d’investissement restent extrêmement élevées sans augmentation correspondante de la croissance du chiffre d’affaires, les investisseurs pourraient en conclure que le retour sur investissement se fait encore trop attendre.

La question essentielle n’est pas de savoir si Amazon a les moyens d’investir à cette échelle. L’entreprise dispose de la solidité financière, de la position sur le marché et des capacités opérationnelles nécessaires pour continuer à développer son infrastructure.

La question essentielle est de savoir si ces investissements jettent les bases d’une future croissance des bénéfices.

Le cycle d’investissement actuel dans l’IA diffère des cycles de dépenses technologiques précédents. Les entreprises n’investissent pas simplement dans des capacités supplémentaires. Elles construisent une infrastructure susceptible de devenir l’épine dorsale des futurs services numériques, des applications d’entreprise et des plateformes d’intelligence artificielle.

Pour Amazon, AWS est au cœur de cette transformation. L’entreprise doit démontrer que ses investissements en infrastructure ne se contentent pas d’augmenter la capacité de calcul disponible, mais qu’ils génèrent également une demande accrue de la part des clients, une croissance plus forte du chiffre d’affaires et une rentabilité améliorée.

Trois scénarios possibles

Scénario positif

Le scénario positif table sur des résultats nettement supérieurs aux attentes du consensus, une croissance d’AWS dépassant les prévisions et des perspectives solides pour le troisième trimestre. Parmi les catalyseurs supplémentaires, on peut citer des informations confirmant une demande croissante pour les services d’IA, des taux d’utilisation élevés des centres de données et des progrès dans le développement des puces propriétaires d’Amazon. Dans ce scénario, même des dépenses d’investissement (CapEx) extrêmement élevées pourraient être perçues positivement. Le marché en conclurait qu’Amazon investit pour répondre à une demande réelle et met en place une infrastructure capable de générer une croissance future du chiffre d’affaires. Les investisseurs se concentreraient probablement sur l’opportunité à long terme plutôt que sur la pression à court terme exercée sur le flux de trésorerie disponible.

Scénario neutre

Le scénario neutre table sur des résultats globalement conformes aux attentes du consensus, une croissance solide d’AWS et l’absence d’informations nouvelles majeures concernant le retour sur investissement dans l’IA. Un tel rapport confirmerait la solidité des fondamentaux, mais pourrait ne pas suffire à déclencher une réaction clairement positive du marché, surtout compte tenu des attentes extrêmement élevées concernant les dépenses d’investissement. L’entreprise ferait preuve de stabilité et d’une exécution continue, mais les investisseurs pourraient tout de même attendre des preuves plus claires que les investissements dans l’IA produisent des avantages économiques mesurables.

Scénario négatif

Le scénario négatif inclut une croissance plus faible d’AWS, des prévisions prudentes pour le troisième trimestre et une augmentation continue des dépenses sans preuve claire de monétisation. Dans ce cas, le marché pourrait se concentrer sur le risque d’un ralentissement de la croissance et d’une pression croissante sur le flux de trésorerie disponible. Les investisseurs pourraient commencer à se demander si Amazon n’investit pas de manière trop agressive par rapport à la demande réelle des clients.

Amazon face à un test de monétisation de l’IA

Amazon dispose d’une position fondamentale très solide.

AWS connaît une croissance plus rapide que l’ensemble de l’entreprise et reste la principale source de croissance des bénéfices. La publicité et les services aux vendeurs tiers renforcent la part des activités les plus rentables, tandis que les marges d’exploitation restent solides.

Le rapport d’aujourd’hui apportera des réponses à plusieurs questions clés :

AWS peut-il maintenir une croissance d’environ 31 % ?

Comment la croissance d’AWS se compare-t-elle à celle d’Azure et de Google Cloud ?

La demande de services d’IA s’accélère-t-elle ?

À quelle vitesse les nouveaux centres de données sont-ils mis en service ?

Les puces propriétaires d’Amazon suscitent-elles un intérêt croissant chez les clients ?

Amazon va-t-il revoir à la hausse ses prévisions d’investissements ?

Quel sera l’impact des dépenses d’investissement élevées sur le flux de trésorerie disponible ?

Le Prime Day confirmera-t-il la résilience des consommateurs ?

Les prévisions pour le troisième trimestre dépasseront-elles les attentes ?

Amazon pourrait publier des résultats très solides aujourd’hui. Toutefois, pour convaincre le marché, AWS devra prouver que l’expansion de son infrastructure d’IA répond à une demande réelle et que ces dépenses d’investissement massives commencent à jeter les bases d’une future croissance du chiffre d’affaires.

Source: xStation5