Le cours de l'action plonge de 9,42% après la clôture de Wall Street suite à l'annonce d'une forte contraction de la marge brute.

Les revenus aux États-Unis cèdent 4% au premier trimestre, actant un recul des ventes sur le marché domestique face à l'inflation.

L'équipementier sportif revoit son bénéfice par action annuel à la baisse, désormais attendu entre 10,95 et 11,15 dollars pour l'exercice 2026.

Le cours de l'action Lululemon accuse un lourd repli de 9,42% en dehors des heures de cotation régulières. Cette sanction boursière intervient après la publication de résultats financiers très décevants et l'annonce d'une révision à la baisse des objectifs pour l'exercice 2026. Les investisseurs actifs sur le marché des actions américaines mesurent les effets d'un essoufflement marqué de la marque sur son marché de référence en Amérique du Nord.

Une révision drastique des objectifs financiers pour Lululemon

Des prévisions trimestrielles très éloignées du consensus

La direction anticipe un ralentissement de l'activité pour le deuxième trimestre. Le bénéfice par action (BPA) devrait s'établir entre 1,76 et 1,81 dollar, un niveau lourdement inférieur aux 2,68 dollars anticipés par les analystes interrogés par LSEG. Ce décalage statistique explique la baisse immédiate du cours lors des transactions électroniques.

Sur l'ensemble de l'exercice 2026, l'équipementier abaisse sa trajectoire de croissance. L'entreprise table à présent sur un chiffre d'affaires stable, avec un risque de recul de l'ordre de 1%. Cette projection annule les anciennes estimations internes qui anticipaient une progression comprise entre 2% et 4%.

L'ajustement touche mathématiquement la rentabilité annuelle. Le BPA annuel est désormais jaugé dans une fourchette de 10,95 à 11,15 dollars. La société visait initialement un bénéfice allant de 12,10 à 12,30 dollars par titre.

Une contraction des marges sous le poids des coûts

Les pressions budgétaires pèsent sur la rentabilité de l'entreprise nord-américaine. Le groupe prévoit une chute de sa marge brute à hauteur d'environ 410 points de base sur le deuxième trimestre. Ce recul prononcé s'explique par la hausse des frais de douane et des dépenses d'investissement.

L'environnement économique freine la capacité de la firme à écouler des produits dont les tarifs demeurent élevés. Les consommateurs arbitrent leurs achats sur ces biens spécifiques, contraints par des niveaux d'inflation persistants. Meghan Frank, la directrice financière par intérim, liste par ailleurs des retours négatifs pesant directement sur la dynamique du trimestre.

Pour limiter la casse, les équipes tentent d'accélérer la rotation des offres commerciales. Les cycles de conception ont été ramenés de 18-24 mois à une période de 15-16 mois afin de coller aux tendances. Cette mesure n'a pas déclenché les achats escomptés lors des lancements du premier trimestre, en particulier sur les gammes liées au yoga.

Les défis opérationnels sur le marché américain

Une concurrence féroce face à l'atonie de la demande

L'analyse géographique révèle un contraste des performances mondiales. Aux États-Unis, marché de référence de la marque, les revenus reculent de 4% à taux de change constants sur les trois premiers mois de l'année. Cette baisse franche annule la croissance de 2% constatée un an plus tôt.

La perte de vitesse de l'enseigne sur le sol nord-américain provient de ratés dans la conception et d'un vieillissement des lignes proposées. L'entreprise affronte l'expansion d'enseignes récentes comme Alo Yoga et Vuori sur le territoire. Simeon Siegel, analyste financier chez Guggenheim Securities, décrit une marque surexploitée justifiant une refonte totale de l'offre.

L'Asie offre en revanche une respiration au bilan financier. Le marché chinois affiche un saut de 23% des ventes trimestrielles à taux de change constants. Cette progression asiatique s'opère malgré la montée de marques locales telles que Maia Active et Xexymix. Cette exposition à la consommation chinoise reste accessible aux portefeuilles diversifiés via des ETF thématiques.

Une transition complexe au sein de la direction

Les crispations commerciales s'inscrivent dans une séquence d'instabilité au sommet de l'organigramme. Les opérateurs de marché doutent de la capacité de la future directrice générale, Heidi O'Neill, à corriger les trajectoires de ventes. Sa prise de fonction reste fixée au mois de septembre prochain.

Le groupe sort d'une longue crise de gouvernance. La direction a mis un terme au mois de mai à une bataille de procurations l'opposant à Chip Wilson, le fondateur du groupe. Ce conflit interne a figé certaines prises de décision au pire moment du cycle de ventes.

La protection des parts de marché est la priorité de l'équipe exécutive. Les limites observées sur les lancements du printemps attestent de la fragilité des marges sur le segment des vêtements de loisir. Le suivi régulier des fondamentaux permet d'ajuster les stratégies sur la bourse en ligne.

❓ FAQ

Pourquoi le cours de l'action Lululemon plonge-t-il après la clôture ? Le titre perd 9,42% en raison de la forte révision à la baisse des prévisions annuelles. La société affronte une baisse de ses ventes de 4% aux États-Unis et prévoit une violente contraction de sa marge brute de 410 points de base au deuxième trimestre.

Quelles sont les prévisions financières de Lululemon pour l'année 2026 ? Le groupe anticipe un chiffre d'affaires stable ou en retrait de 1%. Le bénéfice par action annuel est désormais jaugé entre 10,95 et 11,15 dollars, très en dessous de la fourchette de 12,10 à 12,30 dollars prévue à l'origine.

Comment la concurrence pèse-t-elle sur les ventes de l'équipementier ? L'entreprise subit l'atonie générale des dépenses sur les biens à forte marge. Sur le marché nord-américain, elle perd du terrain face à des concurrents en pleine expansion comme Alo Yoga et Vuori, sanctionnant directement le succès de ses propres gammes.