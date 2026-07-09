Le cours de l'action Meta progresse de 0,84% à Wall Street ce jeudi, soutenu par la monétisation de ces nouveaux outils technologiques.

Le système traite nativement le texte, l'image et la vidéo, et vise à concurrencer directement les solutions d'OpenAI et d'Anthropic.

Meta déploie son modèle d'IA Muse Spark 1.1 pour les développeurs via une interface de programmation (API) payante facturée à l'usage.

L'entreprise de Mark Zuckerberg accélère la monétisation de son écosystème d'intelligence artificielle. Meta Platforms ouvre ce jeudi l'accès public à l'API de son modèle Muse Spark 1.1 aux développeurs américains. Cette annonce technique offre un relais de croissance pour les investisseurs positionnés sur les actions du secteur technologique : en séance à Wall Street ce jeudi, l'action Meta progresse de 0,84% pour franchir les 608 dollars.

Monétisation et capacités de Muse Spark 1.1

Une API conçue pour les agents autonomes

La maison mère de Facebook franchit une étape technique majeure en mettant à disposition des développeurs la version améliorée de son modèle d'intelligence artificielle. Muse Spark 1.1 se concentre sur l'exécution de tâches logiques en plusieurs étapes. L'intervention humaine devient limitée. Le système est configuré pour générer, lire et corriger du code informatique de manière autonome.

L'architecture multimodale du modèle lui permet d'analyser simultanément des formats de données variés, supprimant le besoin d'outils distincts. Le texte, les images et la vidéo sont traités de front par l'algorithme. L'objectif est clair. Cette polyvalence vise à faciliter la création d'applications professionnelles et d'agents virtuels par les programmeurs externes au groupe.

Les développeurs basés aux États-Unis ont désormais la possibilité de tester ces fonctionnalités via la Meta Model API. Les nouveaux inscrits sur la plateforme reçoivent un crédit initial gratuit de 20 dollars. Une fois ce montant d'essai épuisé, la facturation bascule sur un modèle de paiement calculé à la consommation.

Un positionnement tarifaire stratégique

L'ouverture publique de cette interface de programmation confirme la volonté du groupe californien de générer des revenus directs. L'entreprise s'attaque frontalement aux leaders établis du secteur que sont OpenAI et Anthropic. La stratégie repose sur la facturation des capacités de calcul offertes aux entreprises clientes.

La grille tarifaire de Muse Spark 1.1 s'établit à 1,25 dollar par million de jetons analysés en entrée lors des requêtes. Le coût de traitement atteint 4,25 dollars par million de jetons générés en sortie. Ce niveau de prix positionne le produit de la firme dans une tranche intermédiaire face aux offres rivales.

Le service exige un budget supérieur aux modèles d'entrée de gamme, comme le GPT-5 mini commercialisé par OpenAI ou le Claude Haiku 4.5 d'Anthropic. La facture reste toutefois inférieure à celle requise pour l'utilisation de Claude Sonnet 4.6. Meta présente cette architecture technique comme la plus performante de son catalogue pour le codage.

Déploiement massif et impact sur l'action Meta

Intégration au sein des applications grand public

Outre son interface destinée aux informaticiens, la nouvelle architecture de calcul irrigue l'écosystème grand public de la multinationale. L'outil Muse Spark 1.1 devient accessible via l'activation du mode "Thinking" de l'assistant logiciel Meta AI. Les utilisateurs réguliers mobilisent ainsi ses capacités de déduction sans recourir à des lignes de code.

La direction prévoit un déploiement massif. Le but est de remplacer l'ancienne génération de modèles Llama. Cette mise à jour logicielle concernera directement les assistants virtuels intégrés aux messageries WhatsApp, Instagram et Facebook. Les lunettes connectées commercialisées par la marque bénéficieront également de la puissance de ces algorithmes.

Cette communication s'insère dans une feuille de route resserrée, entamée en avril avec la présentation initiale du premier système de raisonnement Muse Spark. Plus tôt au cours de cette semaine, l'entité dirigée par Mark Zuckerberg a déployé le logiciel Muse Image pour générer des contenus visuels. La société souhaite bâtir une offre logicielle exhaustive.

Réaction boursière et investissements massifs

La traduction de cette politique de monétisation se lit dans la valorisation du titre technologique. En séance à Wall Street ce jeudi, l'action Meta affiche une hausse de 0,84%, portant son cours à plus de 608 dollars. Les opérateurs des indices boursiers américains intègrent l'ouverture d'une nouvelle ligne de revenus issue des paiements des développeurs pour l'API.

Les exigences matérielles nécessaires pour faire fonctionner ces modèles de langage entraînent des investissements colossaux. L'entreprise prévoit de doubler sa capacité d'approvisionnement en énergie à 14 gigawatts en 2027, pour un budget de 145 milliards de dollars. La production annoncée de la puce de traitement interne Iris, prévue en septembre, vise à réduire la dépendance aux fondeurs de silicium.

L'évolution du cours de l'action Meta demeurera corrélée au taux d'adoption de l'API Muse Spark par les professionnels. Les investisseurs surveillent le niveau de conversion des usagers testant le service avec le crédit gratuit de 20 dollars. Le développement structuré d'une suite complète de services d'intelligence artificielle vient consolider le modèle économique de l'acteur technologique.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Meta progresse-t-elle sur les marchés financiers ?

L'ouverture d'un accès payant à l'API de Muse Spark 1.1 crée une nouvelle ligne de revenus directs pour l'entreprise technologique. Les investisseurs anticipent que cette offre permettra de monétiser les lourds investissements consentis dans le développement de l'intelligence artificielle, tout en venant concurrencer l'hégémonie d'OpenAI.

Comment s'exposer à la thématique de l'intelligence artificielle en bourse ?

L'exposition à la croissance de l'intelligence artificielle peut s'effectuer en bourse en ligne via l'achat d'actions de sociétés conceptrices de modèles de langage, de fabricants de semi-conducteurs, ou de fournisseurs de services d'hébergement. Les investisseurs peuvent également opter pour des ETF thématiques regroupant un panier d'entreprises technologiques engagées dans le développement de ces algorithmes.

Quelle est la stratégie de Meta Platforms face à OpenAI et Anthropic ?

L'entreprise opère un virage en s'écartant de la distribution purement gratuite de ses modèles. En facturant l'accès à Muse Spark 1.1, la société cherche à capter une part du budget des développeurs professionnels américains, tout en proposant des tarifs intermédiaires situés entre les offres d'entrée de gamme et les solutions les plus onéreuses du secteur.

Quels sont les avantages du modèle Muse Spark 1.1 pour les développeurs ?

L'algorithme se distingue par sa capacité à traiter simultanément du texte, des images et des vidéos, tout en exécutant des tâches de programmation complexes. Les créateurs d'applications bénéficient d'un outil conçu pour générer du code et utiliser des logiciels externes avec une intervention humaine fortement réduite.