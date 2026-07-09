L' action Micron a gagné environ 8 % à l'ouverture de Wall Street ce jeudi, portant sa progression annuelle au-delà des 200 %.

Le fabricant a révisé à la hausse son budget d'investissement national, passant de 200 à 250 milliards de dollars d'ici 2035.

Le fabricant américain de composants électroniques franchit un nouveau palier capacitaire en portant son plan de financement domestique à 250 milliards de dollars. Cette annonce a immédiatement soutenu le cours Micron, dont les composants équipent une part croissante des serveurs dédiés à l'intelligence artificielle. Ce projet massif répond à la fois aux carnets de commandes saturés et à la stratégie gouvernementale ciblant le marché des actions liées aux infrastructures critiques.

Un plan d'investissement dopé par l'intelligence artificielle

L'action Micron profite de la demande liée à l'IA

L'engouement pour les serveurs de traitement de données dicte l'allocation de capital des fabricants de semi-conducteurs. Fournisseur attitré de Nvidia, Micron Technology enregistre un flux continu de commandes pour ses puces mémoire à haute performance. Le mois dernier, l'entreprise précisait que ses clients avaient bloqué pour 22 milliards de dollars d'approvisionnements fermes.

Cette visibilité commerciale se répercute directement sur les marchés financiers. En séance à Wall Street ce jeudi, l'action Micron s'est appréciée de 8 %. Ce mouvement prolonge une phase d'expansion boursière qui a vu le titre grimper de plus de 200 % depuis le 1er janvier, illustrant l'appétit des opérateurs pour le secteur technologique.

Le budget initialement alloué au développement de l'entreprise sur le sol américain a fait l'objet de plusieurs révisions haussières successives. Estimée dans un premier temps à 170 milliards de dollars, l'enveloppe avait été relevée à 200 milliards en juin. Le nouveau plafond de 250 milliards de dollars valide une accélération du calendrier industriel jusqu'en 2035.

Un complexe industriel titanesque dans l'État de New York

L'épicentre de cette réindustrialisation se situe dans le nord de l'État de New York, où Micron construit un campus dédié aux composants mémoire de dernière génération. Le chantier avance plus rapidement que prévu, avec une avance de plus d'un trimestre sur la feuille de route originelle, d'après les indications fournies jeudi par la direction.

Le site new-yorkais fonctionnera en synergie avec les capacités de production existantes ou en développement dans l'Idaho et en Virginie. À l'échelle nationale, ce maillage territorial doit générer la création de 90 000 postes, répartis entre les emplois directs au sein des usines et les emplois indirects chez les sous-traitants.

Cette localisation des actifs de production s'aligne sur les priorités de la Maison-Blanche. L'administration Trump souhaite réduire la vulnérabilité de l'économie américaine face aux importations asiatiques, tout en garantissant que les États-Unis maintiennent leur avance dans la course au traitement des algorithmes d'apprentissage automatique. L'exposition à cette thématique peut notamment se faire via divers ETF répliquant les valeurs de la tech américaine.

Sécuriser la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs

Le rôle stratégique de GlobalWafers au Texas

Le projet de Micron intègre une enveloppe spécifique de 3 milliards de dollars dédiée exclusivement au renforcement de la chaîne logistique locale. Une usine de puces ne peut fonctionner sans un approvisionnement continu en plaquettes de silicium brut, le substrat sur lequel les circuits sont gravés.

Dans cette optique, 500 millions de dollars seront transférés à GlobalWafers. Ce financement servira à moderniser et agrandir le site texan de Sherman, spécialisé dans la production de plaquettes de 300 mm. L'objectif est de s'assurer que les usines de Micron ne manquent pas de matière première lorsque leurs nouvelles lignes d'assemblage entreront en service.

Cette injection de capital s'accompagne d'un accord commercial liant les deux entités sur une durée de dix ans. Ce contrat long terme garantit à Micron un volume prédéfini de plaquettes, neutralisant ainsi le risque de pénurie sur un composant critique.

L'autonomie technologique américaine en ligne de mire

Le relèvement continu des investissements de Micron montre que le retour de la production manufacturière aux États-Unis prend forme concrètement. Le soutien gouvernemental et la forte rentabilité dégagée par la vente de composants pour serveurs offrent aux industriels le capital nécessaire pour bâtir des usines extrêmement coûteuses.

Les investisseurs qui suivent le cours Micron intègrent désormais cette structure de coûts élargie dans leurs modèles de valorisation. Les usines de semi-conducteurs requièrent des immobilisations massives, mais la signature de contrats d'approvisionnement géants limite le risque d'inactivité des lignes de production.

Le succès de cette relocalisation dépendra de la capacité des constructeurs à maîtriser les coûts de main-d'œuvre et d'énergie, généralement plus élevés aux États-Unis qu'en Asie. Ce transfert de production influence directement la composition des principaux indices boursiers, où les fabricants de matériel informatique regagnent du poids face aux éditeurs de logiciels purs.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent le cours de l'action Micron actuellement ?

Le cours Micron est principalement soutenu par la demande en puces mémoire pour l'intelligence artificielle, l'entreprise étant un fournisseur direct des fabricants de processeurs graphiques. Les plans d'investissement massifs aux États-Unis rassurent également sur sa capacité de production future.

Comment évolue le marché des semi-conducteurs aux États-Unis ?

Les États-Unis cherchent à relocaliser la production de semi-conducteurs pour limiter leur dépendance aux usines asiatiques. Cette politique se traduit par la construction de nouveaux sites industriels et des subventions gouvernementales ciblées.

Comment s'exposer au secteur technologique en bourse ?

Un investisseur peut acheter des actions individuelles d'entreprises du secteur technologique, acquérir des parts de fonds indiciels (ETF) spécialisés dans l'informatique ou l'intelligence artificielle, ou investir via des produits indexés sur le Nasdaq américain.