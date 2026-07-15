Le titre affiche une progression de 28,5% en 2026, devançant la performance de l'indice de référence S&P 500.

Le chiffre d'affaires net atteint 21,35 milliards de dollars au deuxième trimestre, porté par un rebond des fusions-acquisitions.

La banque américaine vient de publier un chiffre d'affaires trimestriel de 21,35 milliards de dollars, dépassant largement les attentes du marché. Portée par un rebond massif des fusions-acquisitions, l'action Morgan Stanley profite d'un environnement réglementaire clément pour consolider sa position à Wall Street. L'activité soutenue des entreprises américaines profite également au marché des actions, offrant aux courtiers des volumes de transactions inédits. La division gestion de patrimoine enregistre 8,9 milliards de dollars de revenus, un record absolu pour l'établissement.

Rebond des fusions-acquisitions et activité historique

Le retour des méga-opérations à Wall Street

Le premier semestre 2026 marque un tournant pour la banque d'investissement. La valeur totale des fusions et acquisitions annoncées à l'échelle mondiale atteint 2 800 milliards de dollars. Ce volume représente une hausse de 48% par rapport à l'année précédente. Les statistiques de LSEG confirment qu'il s'agit du meilleur premier semestre depuis 1980.

Dans ce contexte porteur, l'établissement s'est imposé sur plusieurs dossiers d'envergure. Ses équipes ont conseillé Fertitta Entertainment pour le rachat de Caesars Entertainment, une opération évaluée à 17,6 milliards de dollars. Le dynamisme des marchés boursiers facilite la conclusion de ces fusions-acquisitions, générant d'importantes commissions de conseil. L'action Morgan Stanley bénéficie directement de cette reprise des introductions en bourse.

La banque a dirigé des opérations majeures, dont l'introduction en bourse de SpaceX évaluée à 2 000 milliards de dollars. Elle a également piloté l'arrivée à New York du fabricant de puces Cerebras. Le groupe a participé à la levée de fonds d'Alphabet, confirmant son emprise sur les transactions technologiques géantes.

Une division banque d'investissement très rentable

Les revenus liés à la banque d'investissement grimpent à 2,44 milliards de dollars, contre 1,54 milliard un an plus tôt. Le résultat net de cette division s'établit à 5,58 milliards de dollars sur le trimestre clos le 30 juin. Le bénéfice par action ressort à 3,46 dollars, contre 2,13 dollars au deuxième trimestre précédent.

Cette rentabilité s'inscrit dans une tendance générale à Wall Street. JPMorgan Chase, Bank of America et Goldman Sachs publient des hausses similaires de leurs activités d'affaires. Ces concurrents faisaient d'ailleurs partie du syndicat de gestion pour l'introduction en bourse de SpaceX. Ce climat général favorise le compartiment financier, poussant les opérateurs vers les ETF bancaires pour capter cette croissance.

Les activités de transactions tirent également profit des incertitudes macroéconomiques mondiales. Le chiffre d'affaires généré par les actions bondit de 69% pour atteindre 6,3 milliards de dollars. Les clients institutionnels multiplient les couvertures face aux tensions géopolitiques et à l'inflation persistante.

Diversification réussie vers la gestion de patrimoine

Le cap des 10 000 milliards sous gestion

L'action Morgan Stanley profite d'une stratégie de diversification actée il y a plusieurs années. Les revenus de la gestion de patrimoine s'établissent à 8,9 milliards de dollars ce trimestre. Ce chiffre dépasse nettement les 7,8 milliards enregistrés un an plus tôt.

La direction attribue cette performance à l'augmentation des commissions de gestion d'actifs et à l'activité soutenue de sa clientèle privée. La hausse des revenus nets d'intérêts a également dopé la rentabilité de ce segment. En cumulant la gestion de patrimoine et la gestion d'investissements, l'établissement gère désormais 10 000 milliards de dollars d'actifs.

Ce volume d'actifs stabilise les rentrées financières du groupe face à l'imprévisibilité des marchés. La politique monétaire de la Fed et les variations des cours du pétrole brut exigent une base de revenus récurrente. Cette division compense la volatilité inhérente aux fusions-acquisitions.

Parcours boursier et perspectives

Sur les marchés financiers, le titre maintient une progression de 28,5% en 2026. Cette performance dépasse largement celle de l'indice de référence S&P 500. Le titre s'appréciait d'environ 1% en pré-marché lors de la publication des résultats trimestriels.

L'action Morgan Stanley affiche toutefois un rendement légèrement inférieur à celui de son grand rival Goldman Sachs sur la même période. Les remaniements de portefeuilles, favorisés par l'évolution des politiques monétaires, assurent néanmoins un volume de transactions élevé. Les opérateurs utilisent activement les produits dérivés pour se couvrir contre les risques.

La solidité des principaux indices boursiers américains maintient l'attractivité du courtage. Les clients institutionnels ajustent leurs expositions pour tirer parti des fluctuations de prix. Cette dynamique soutient l'activité globale de l'établissement au second semestre.

❓ FAQ

Quels sont les résultats trimestriels récents de Morgan Stanley ? La banque américaine a publié un chiffre d'affaires net de 21,35 milliards de dollars au deuxième trimestre 2026. Le bénéfice par action de sa banque d'investissement s'élève à 3,46 dollars.

Comment s'exposer à l'action Morgan Stanley sur les marchés ? Les investisseurs peuvent acheter des titres de la société directement à Wall Street. L'exposition au secteur bancaire américain passe également par des ETF sectoriels répliquant les valeurs financières.

Quel rôle joue la gestion de patrimoine pour Morgan Stanley ? Cette division génère 8,9 milliards de dollars de revenus trimestriels et stabilise le modèle économique du groupe. Elle compense la volatilité des opérations de marché avec un total record de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion.