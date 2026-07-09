Le nombre d'éoliennes commandées au groupe allemand au deuxième trimestre 2026 est de 496. L’accélération commerciale porte le cours de l'action Nordex à la hausse en Allemagne ce jeudi. Les investisseurs en actions réagissent positivement à ces chiffres supérieurs aux attentes via leur plateforme de bourse en ligne.
Un bond commercial validé par les marchés
Une accélération des commandes au T2
Le fabricant de turbines éoliennes terrestres affiche des prises de commandes de 3 054 mégawatts (MW) pour la période d'avril à juin 2026. Le volume représente une progression de 32,2% par rapport aux 2 310 MW enregistrés à la même période un an plus tôt. Le marché nord-américain contribue fortement à ce résultat avec environ 800 MW signés aux États-Unis.
Le prix de vente moyen par mégawatt se maintient à 0,97 million d'euros au deuxième trimestre 2026, un niveau strictement identique à l'année précédente. Sur l'ensemble des six premiers mois de l'année, le chiffre s'établit à 0,95 million d'euros par mégawatt, contre 0,92 million d'euros un an plus tôt. Les clients du groupe ont ainsi commandé un total de 496 éoliennes réparties dans 10 pays. La stabilité tarifaire maintient la visibilité sur la capacité du groupe à préserver ses marges.
La répartition géographique de ces nouveaux contrats fait ressortir trois marchés principaux : l'Allemagne, les États-Unis et la Turquie. La direction de l'entreprise considère le volume enregistré sur le marché américain comme une étape importante de son développement. Les nouveaux contrats viennent alimenter un carnet de commandes global qui atteignait déjà 17 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2026.
La réaction du titre en bourse
À la suite de cette publication, le titre Nordex gagne environ 5,48%, s'établissant à 42,72 euros. La performance de la valeur sur six mois s'élève ainsi à 32,57%. Sur un an glissant, la progression dépasse les 128,74%.
Le plus haut historique de l'action reste fixé à environ 50,0 euros, un niveau touché au début du mois de mai 2026. La valorisation de l'entreprise atteint 9,58 milliards d'euros de capitalisation boursière, pour un ratio cours/bénéfice (PER) estimé de 20,1 fois les bénéfices 2026.
Les analystes financiers réagissent favorablement à ce volume de commandes supérieur au consensus. La banque Berenberg maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours de 57 euros.
Source: xStation5
Les moteurs du modèle économique
L'équilibre entre projets et services
L'entreprise opère comme un fournisseur intégré, spécialisé exclusivement dans l'éolien terrestre. Le premier pilier de son modèle d'affaires, nommé segment Projects, couvre le développement, la production, l'assemblage et la mise en service des turbines. Le pôle représente la majorité des revenus, avec 6,74 milliards d'euros générés en 2025.
Le second pilier repose sur les prestations de services post-installation. Le segment regroupe la maintenance, la supervision à distance et les améliorations techniques des parcs éoliens. Bien qu'il ne représente que 11,4% du chiffre d'affaires total en 2025, soit 863 millions d'euros. Fin 2025, près de 13 900 éoliennes étaient sous contrat de maintenance.
La récurrence des revenus, liée aux contrats de services, modifie le profil financier du fabricant, lui apportant une composante défensive. Les clients de ces solutions sont principalement des exploitants de parcs, des producteurs indépendants et des investisseurs financiers. La valorisation boursière repose en grande partie sur l'accroissement de cette part de services rentables.
Une géographie et une chaîne logistique mondialisées
L'Europe concentre la majeure partie de l'activité, générant plus de 80% des ventes en 2025, soit 6,32 milliards d'euros. L'Amérique du Nord pèse pour 8,8% du chiffre d'affaires, un ratio appelé à croître vu les 800 MW signés ce trimestre. L'Amérique latine et le reste du monde complètent ce portefeuille géographique. L'Allemagne reste le marché historique et un moteur constant des prises de commandes.
Le dispositif industriel mélange production interne et achats externes. L'entreprise assemble les nacelles et fabrique une partie de ses pales dans ses usines réparties au Brésil, en Allemagne, en Inde, en Espagne et aux États-Unis. Une autre partie des composants est sous-traitée auprès de fournisseurs internationaux. L’organisation expose le groupe aux barrières commerciales, aux tarifs douaniers et aux goulets d'étranglement du secteur des transports.
Les résultats financiers de l'exercice 2025 témoignent d'un redressement opérationnel significatif. Le chiffre d'affaires atteignait 7,55 milliards d'euros pour un bénéfice net de 274 millions d'euros. Au premier trimestre 2026, l'entreprise a dégagé un bénéfice net de 53,6 millions d'euros, confirmant ses prévisions pour l'année en cours.
❓ FAQ
Pourquoi le cours de l'action Nordex monte-t-il aujourd'hui ? Le fabricant a publié un volume de commandes de 3 054 MW au deuxième trimestre 2026, un chiffre supérieur au consensus des analystes. Cette annonce a entraîné une hausse du titre d'environ 5% en début de séance ce jeudi 9 juillet.
Quel est le modèle d'affaires de Nordex ? L'entreprise conçoit, fabrique et installe des éoliennes terrestres. Elle génère également des revenus récurrents via des contrats de maintenance à long terme, une activité qui offre une marge opérationnelle supérieure à la vente de matériel brut.
Comment s'exposer au secteur éolien en bourse ? Les investisseurs peuvent cibler les actions d'équipementiers spécialisés, les titres de producteurs d'énergie renouvelable ou se tourner vers des paniers diversifiés via des ETF thématiques liés à la transition énergétique.
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