La direction lance un rachat d'actions de 80 milliards de dollars et anticipe 91 milliards de dollars de recettes au prochain trimestre.

Le bénéfice net croît de 211% à 58,3 milliards de dollars, confirmant la rentabilité du groupe avec une marge brute de 74,9%.

Le chiffre d'affaires trimestriel bondit de 85% sur un an pour atteindre 81,6 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street.

81,6 milliards de dollars. C'est le chiffre d'affaires généré par NVIDIA lors de son premier trimestre de l'exercice 2027, marquant une progression de 85% sur un an. La publication de ces résultats NVIDIA propulse le cours de l'action NVIDIA dans les échanges d'avant-Bourse ce jeudi, avec une hausse d'environ 1,3% à 223 dollars. L'entreprise s'impose comme le bénéficiaire majeur de la demande en intelligence artificielle, incitant les acheteurs d'actions à réévaluer la longévité de ce cycle d'investissement.

Des résultats NVIDIA largement supérieurs au consensus

Les centres de données comme moteur principal

Le pôle centres de données constitue le cœur du modèle économique de l'entreprise californienne. Sur ce premier trimestre de l'exercice 2027, cette division génère 75,2 milliards de dollars de revenus, contre un consensus de 73,5 milliards de dollars. Ce chiffre marque une progression annuelle de 73% et souligne l'accélération continue des investissements matériels.

Cette trajectoire s'appuie sur la forte demande émanant des fournisseurs de services cloud et des grandes entreprises du numérique. Les dépenses liées à l'intelligence artificielle ne baissent pas, malgré une base de comparaison trimestrielle très élevée. Les infrastructures requises pour entraîner et déployer des grands modèles de langage nécessitent l'installation de dizaines de milliers de composants fonctionnant de concert.

Outre les processeurs graphiques traditionnels, la hausse des recettes provient désormais des solutions de mise en réseau et de l'écosystème logiciel de l'entreprise. L'action NVIDIA profite directement de cette diversification technique, qui fidélise la clientèle. Face aux concurrents qui conçoivent de nouvelles puces, les acheteurs continuent d'investir dans cette architecture unifiée.

Une structure de coûts maîtrisée

Le chiffre d'affaires global du groupe atteint 81,615 milliards de dollars, dépassant la prévision de 79,15 milliards de dollars formulée par les analystes interrogés par Bloomberg. Cette performance correspond à une augmentation séquentielle de 20% par rapport au trimestre précédent.

Au niveau opérationnel, l'entreprise maintient des charges d'exploitation contenues à 7,621 milliards de dollars. Cette discipline comptable permet de dégager un bénéfice d'exploitation de 53,536 milliards de dollars, en hausse de 147% sur un an. Le bénéfice net s'établit quant à lui à 58,321 milliards de dollars, soit une croissance de 211%.

La marge brute ressort à 74,9%, démontrant la capacité du groupe à imposer ses prix de vente malgré la standardisation croissante du secteur. Le BPA (bénéfice par action) calculé selon les normes comptables américaines s'élève à 2,39 dollars, tandis que le résultat ajusté atteint 1,87 dollar, contre une fourchette attendue entre 1,77 et 1,80 dollar. Chaque rentrée d'argent supplémentaire se transforme en profit net, une évolution surveillée de près par les particuliers adeptes de bourse en ligne.

Nouvelles prévisions et défis pour l'action NVIDIA

Un rachat d'actions massif

Le développement du cycle économique de l'entreprise entraîne une révision de sa stratégie d'allocation du capital. La direction annonce le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions à hauteur de 80 milliards de dollars. Ce montant élevé sert à réduire le nombre de titres en circulation et à soutenir mathématiquement la valeur unitaire de chaque action sur les marchés.

En parallèle, le dividende trimestriel passe de 0,01 dollar à 0,25 dollar par titre. Bien que l'entreprise californienne finance massivement la recherche fondamentale et la fabrication de nouveaux composants, elle choisit de distribuer une part grandissante de sa trésorerie accumulée.

Cette politique financière traduit une certitude affichée quant à la régularité des flux de trésorerie. Les résultats NVIDIA prouvent l'aptitude de la firme à payer ses prochains développements technologiques tout en rémunérant immédiatement ses actionnaires.

Perspectives et concurrence

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2027, la direction anticipe un chiffre d'affaires d'environ 91 milliards de dollars, un montant supérieur aux 87,2 milliards attendus par les analystes financiers. Cette prévision de ventes ne comptabilise aucune recette issue du marché chinois pour le segment des centres de données, conséquence directe des restrictions d'exportation fixées par le gouvernement américain.

Les investisseurs scrutent le lancement imminent de la future architecture Rubin, conçue pour succéder à l'actuelle génération de puces. Ce changement de technologie devra répondre aux exigences de rapidité de calcul des émetteurs d'ETF technologiques et des spécialistes de l'hébergement de données. Dans le même temps, des concurrents directs comme AMD, Broadcom et Google augmentent leurs budgets de recherche pour imposer leurs propres circuits intégrés.

La publication comptable de ce jeudi montre que l'industrie technologique reste dans une phase de déploiement des équipements. En pré-marché avant l'ouverture de Wall Street, le cours progresse de 1,3% pour s'échanger vers 223 dollars. Ce mouvement mesuré indique que les opérateurs financiers analysent la durabilité de ce cycle au-delà de la simple annonce trimestrielle.

❓ FAQ

Quels sont les facteurs qui influencent le cours de l'action NVIDIA ? Le cours dépend des dépenses en infrastructures matérielles par les fournisseurs de services cloud. Les lancements de nouvelles architectures de puces, ainsi que les restrictions commerciales vers la Chine, pèsent directement sur sa valorisation.

Comment analyser les résultats NVIDIA de ce trimestre ? La firme enregistre un chiffre d'affaires de 81,6 milliards de dollars, une hausse de 85% sur un an. Cette performance s'accompagne d'une rentabilité élevée avec une marge brute de 74,9%, validant sa capacité à maintenir ses prix de vente élevés malgré les volumes.

Quelles sont les alternatives technologiques en matière d'intelligence artificielle ? Des acteurs historiques comme AMD et Broadcom développent des circuits concurrents pour l'entraînement des modèles de langage. Des géants comme Google conçoivent également leurs propres processeurs sur mesure afin de réduire leur dépendance aux composants externes.