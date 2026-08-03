Le titre de l'action Palantir s'adjuge 2,54% ce lundi 3 août 2026 à l’ouverture des marchés américains, à quelques heures de sa publication financière. Le marché anticipe des revenus de 1,81 milliard de dollars, soutenus par les dépenses en intelligence artificielle. La publication intervient alors que les flux d'investissement se réorientent vers les actions d'éditeurs de logiciels. Les opérateurs surveilleront le taux d'adoption des plateformes logicielles par les grands comptes américains.

La rotation sectorielle soutient le marché des logiciels

L'impulsion des résultats trimestriels de Microsoft

Le secteur des technologies d'entreprise capte l'attention des investisseurs au détriment des fabricants de semi-conducteurs. Le contrat à terme sur le Nasdaq gagne 0,31% à l'ouverture de la place new-yorkaise, et le S&P 500 avance de 0,65%. Les gérants de portefeuille se positionnent sur les entreprises capables de facturer leurs applications professionnelles.

L'action Microsoft donne le rythme avec une forte hausse en pré-séance. La société affiche un chiffre d'affaires de 90 milliards de dollars pour son quatrième trimestre comptable. La division cloud Azure enregistre une progression de 43%. Le pourcentage valide la forte demande pour les infrastructures informatiques délocalisées.

Goldman Sachs intègre le titre à sa liste de convictions américaines dans sa note du mois d'août. L'analyste constate un déplacement des budgets informatiques de la construction des serveurs vers le déploiement des applications en entreprise. L’évolution déclenche un mouvement d'achat direct sur les entreprises spécialisées dans les logiciels.

L'effet d'entraînement sur les valeurs de cybersécurité

Le retour des capitaux profite aux autres composantes du marché des logiciels. L'action ServiceNow bondit de 7,30% à l'ouverture des cotations américaines. Les spécialistes de la cybersécurité suivent la même orientation haussière sur les plateformes d'échanges.

Le titre Palo Alto Networks s'apprécie de 0,74%, et CrowdStrike avance de 1,68% dans les échanges électroniques. L'indice PMI manufacturier de l'ISM conforte la tendance macroéconomique. Le consensus anticipe une publication proche de 54 pour le mois de juillet, un niveau synonyme d'expansion de l'activité industrielle.

L'action Palantir avance ainsi de 2,54% avant la communication de ses états financiers du T2 2026. Les courtiers exigent des chiffres exacts concernant le déploiement de la Plateforme d'Intelligence Artificielle (AIP). Le directeur général Alex Karp présente son groupe comme l'un des bénéficiaires prioritaires des nouveaux budgets d'équipement.

Les moteurs de croissance du groupe américain

La prépondérance des contrats gouvernementaux

Les commandes de l'État fédéral constituent la base des revenus de l'éditeur de logiciels. Le segment gouvernemental américain a généré une hausse de 84% sur douze mois lors du premier trimestre. Le cabinet Oppenheimer anticipe une avance d'environ 85% pour la période d'avril à juin.

Le système Maven concentre les informations tirées des satellites, des drones et des capteurs terrestres. Cet outil militaire d'analyse du champ de bataille dispose désormais du statut de programme de référence au Pentagone. Le référencement fige des rentrées d'argent régulières sur les prochains budgets de la défense.

La branche d'activité maintient l'entreprise sur un rythme de croissance supérieur à 80%. Les analystes financiers s'attendent à un relèvement de l'objectif de croissance annuelle, initialement fixé à 71%. Les dépenses militaires américaines fournissent une visibilité comptable de long terme.

L'intégration d'Ontology dans le secteur privé

Le marché commercial américain représente le premier gisement de développement pour la firme. Les facturations aux sociétés locales ont bondi de 133% entre janvier et mars. L'architecture logicielle Ontology se charge de structurer les bases de données internes des clients privés.

La banque Citi prévoit un redémarrage de cette division commerciale après un ralentissement mesuré en début d'année. Le groupe élabore des applications spécifiques pour isoler des modèles statistiques via l'apprentissage automatique. Le nettoyage des données propriétaires conditionne l'efficacité des algorithmes.

Les revenus internationaux affichent une cadence d'expansion inférieure, avec une hausse de 37% au trimestre précédent. Les cycles de vente de la direction rencontrent moins de succès en dehors des frontières nord-américaines. La société doit accélérer sa pénétration sur le continent européen pour équilibrer ses sources de facturation.

Les objectifs financiers au banc d'essai

Une rentabilité opérationnelle sous surveillance

Le consensus table sur un chiffre d'affaires de 1,81 milliard de dollars pour le T2 2026, soit une augmentation de 81% sur un an. Le bénéfice par action (BPA) ajusté est attendu à 0,34 dollar. La direction a relevé ses prévisions de revenus annuels au-delà de 7,65 milliards de dollars lors de sa précédente communication.

L'entreprise présente un historique de huit trimestres consécutifs de profits supérieurs aux anticipations de Wall Street. Au cours des trois derniers mois, les courtiers ont révisé leurs estimations de revenus à la hausse de nombreuses fois. L'enjeu consiste à transformer ces signatures de contrats en revenus récurrents.

La marge opérationnelle ajustée atteignait 60% au premier trimestre, contre 44% l'année précédente. La place boursière prévoit un lent repli de ce ratio comptable sur le second semestre. Le directeur financier devra prouver sa capacité à financer les embauches commerciales tout en limitant l'envolée des coûts.

Les multiples de valorisation en question

Le titre enregistre un repli de 19,75% sur les six derniers mois. Une fraction des investisseurs redoute le remplacement des logiciels professionnels par de nouveaux agents autonomes. L'intermédiaire RBC Capital Markets s'inquiète de la guerre des prix et du taux de résiliation du portefeuille client actuel.

Le bureau de recherche D.A. Davidson vient de rehausser sa recommandation à l'achat sur le dossier boursier. Les analystes justifient ce changement de conseil par la progression du bénéfice net enregistré sur les derniers mois. L’amélioration comptable ramène le niveau de valorisation vers des seuils acceptés par les fonds institutionnels.

Les intervenants exigent la validation du modèle économique dans une période de gel partiel des budgets informatiques. Le volume de licences vendues sur la plateforme AIP dictera la direction de l'action Palantir jusqu'en décembre.

Source : xStation5

❓ FAQ

Quelles sont les prévisions de chiffre d'affaires pour l'action Palantir ?

Les analystes anticipent des revenus de 1,81 milliard de dollars pour le deuxième trimestre 2026. Ce montant acte une augmentation de 81 % sur un an. Les investisseurs exigent un bénéfice par action de 0,34 dollar lors de cette publication.

Quels éléments influencent la valorisation de l'entreprise ?

Le déploiement du logiciel militaire Maven pour le département de la Défense américain garantit une base de facturation stable. Le taux d'adoption de la plateforme d'intelligence artificielle AIP par les sociétés civiles américaines déterminera la capacité du groupe à accélérer ses profits.

Comment s'exposer au secteur des logiciels informatiques ?

L'investissement sur ce segment de marché passe par l'achat de titres de sociétés technologiques cotées. L'intégration d'un ETF sectoriel permet de répliquer la performance d'un ensemble d'entreprises. Cette approche réduit le risque de perte lié aux résultats décevants d'une seule valeur.