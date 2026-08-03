BREAKING : Indice ISM manufacturier américain : des résultats nettement supérieurs aux prévisions dans tous les domaines

Indice ISM manufacturier américain de juillet : 55,6 (estimation : 53,9 ; précédent : 53,3) - Prix payés : 71,1 (estimation : 71,0 ; précédent : 73,0) - Nouvelles commandes : 56,7 (estimation : 56,7 ; précédent : 56,0) - Emploi : 52,8 (estimation : 50,0 ; précédent : 49,7) L'indice ISM manufacturier de juillet, à 55,6, s'est révélé nettement supérieur à l'estimation de 53,9 et au chiffre de juin (53,3), atteignant son plus haut niveau depuis quatre ans et indiquant que l'activité manufacturière américaine connaît une forte reprise plutôt qu'une simple stabilisation. Des résultats nettement supérieurs aux prévisions sur tous les fronts Tous les principaux sous-indices ont surpris à la hausse ou ont confirmé un consensus solide : les prix payés, à 71,1, sont restés juste au-dessus de l’estimation de 71,0 ; l’emploi a bondi à 52,8 contre une prévision de 50,0 (passant ainsi résolument en phase d’expansion) ; et les nouvelles commandes se sont maintenues à 56,7, ce qui correspond exactement aux attentes. Cette hausse de l’emploi est particulièrement remarquable étant donné que les effectifs dans le secteur manufacturier avaient diminué pendant une grande partie de l’année, l’indice se situant encore en dessous de 50 en juin, avec un niveau de 49,7.ismworld+2 Ce que cela signifie pour la Fed Un indice des prix payés supérieur à 70 a historiquement constitué un signe avant-coureur d’une accélération de l’inflation au niveau des producteurs, devançant souvent l’IPC et l’IPP d’un à trois mois et précédant des changements de ton vers un resserrement dans la communication de la Fed. Combinées à un PMI global à son plus haut niveau depuis quatre ans et à un retour de l’emploi en phase d’expansion, ces données renforcent le scénario d’une « économie résiliente et d’une inflation tenace » qui a incité la Fed à rester prudente quant à une baisse des taux. L’analyse par TD Economics du rapport du mois précédent avait déjà souligné que des indices des prix payés durablement élevés « incitent les décideurs à la prudence, limitant ainsi la marge de manœuvre pour un assouplissement de la politique monétaire à court terme » — une dynamique que ces chiffres plus solides de juillet ne font que renforcer.economics.td+1 En bref, il s’agit d’une donnée « hawkish » : une croissance forte, un marché de l’emploi solide et une inflation élevée des prix des intrants donnent à la Fed une justification pour maintenir les taux à un niveau élevé plus longtemps, plutôt que d’accélérer un éventuel cycle d’assouplissement. Ce que cela signifie pour le dollar américain Historiquement, un indice ISM dépassant de manière aussi significative le consensus est interprété comme un facteur haussier pour le dollar, car il réduit les anticipations de baisse des taux à court terme et met en évidence la surperformance de l’économie américaine par rapport aux autres marchés développés. La combinaison d’un indice global à son plus haut niveau depuis quatre ans, d’un marché de l’emploi en phase d’expansion et de pressions persistantes sur les prix confère au billet vert un vent favorable sur le plan fondamental, en particulier face aux devises dont les banques centrales ont clairement engagé une trajectoire d’assouplissement. Les marchés devront surveiller si cela se traduit par une réévaluation des contrats à terme sur les taux de la Fed : si les traders repoussent davantage la date des baisses de taux, la vigueur du dollar pourrait s’étendre à l’ensemble des paires du G10 au cours des séances suivant la publication. Le dollar progresse légèrement après la publication.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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