Indices PMI de la zone euro : la reprise de l'industrie allemande masque une stagnation sous-jacente

L'indice PMI manufacturier « flash » de la zone euro s'est établi légèrement en deçà des attentes (51,9 contre une prévision de 52 ; précédent : 51,4 ; révisé : 52), tout en se maintenant à un niveau indiquant une expansion du secteur (supérieur à 50). La principale surprise de ce rapport réside dans la plus forte hausse de la production enregistrée depuis près de quatre ans, même si les divergences entre les principales économies restent marquées. L'industrie européenne retrouve ses marques L'estimation préliminaire pour le mois d'août confirme la reprise de la dynamique dans l'industrie manufacturière européenne, et le fait que l'indicateur se maintienne au-dessus de 50 pour le septième mois consécutif souligne l'exceptionnelle résilience du secteur face aux turbulences géopolitiques liées à la guerre au Moyen-Orient. Alors que la demande, en particulier intérieure, reste loin d’être dynamique et que les nouvelles commandes progressent très lentement malgré l’existence d’un phénomène dit d’« anticipation géopolitique » (c’est-à-dire la passation massive de commandes visant à réduire l’incertitude), la résorption des arriérés de commandes a contribué à relancer une nouvelle fois la production industrielle. Graphique 1. PMI manufacturier en Allemagne, en France et dans la zone euro. Source: XTB Research, Macrobond data L'Allemagne est-elle à nouveau le moteur de l'industrie manufacturière européenne ? Parmi les quatre plus grandes économies de la zone euro, c'est l'Allemagne qui a affiché la performance la plus solide, enregistrant son indice PMI le plus élevé depuis 2022 (à égalité avec le pic précédent atteint en mars dernier). Les pressions sur les prix sont actuellement les plus faibles depuis le début de la crise au Moyen-Orient, et la production a une nouvelle fois été soutenue par des exportations solides — en partie liées à un effet d’anticipation —, bien que la croissance de la demande ait principalement eu lieu en Asie et dans les Amériques. À l’inverse, la baisse de la demande intra-européenne a fortement pesé sur les indices en France et en Espagne, tandis que l’Italie n’a pas connu de changements majeurs. Malgré le rôle de premier plan de l’Allemagne dans les données d’enquête macroéconomiques européennes, les données concrètes continuent d’indiquer une stagnation. Depuis le début de l’année, une croissance de la production industrielle n’a été enregistrée qu’en avril (+0,4 % en glissement annuel), tandis que les derniers chiffres pour mai ont montré un recul tant en glissement mensuel (-0,2 % par rapport au mois précédent) qu’en glissement annuel (-1,2 % par rapport à l’année précédente). Bien que les données de production soient clairement en retard, l’économie réelle a néanmoins encore un long chemin à parcourir pour inverser la tendance à la baisse et rattraper l’élan d’optimisme observé dans les données d’enquête. Cependant, la concurrence acharnée sur les prix exercée par la Chine et les prix élevés des matières premières restent des obstacles majeurs. Graphique 2. Production industrielle et confiance dans le secteur manufacturier dans la zone euro. Source: XTB Research, Bloomberg data Analyse technique : EUR/USD (D1) L'EUR/USD a ouvert aujourd'hui avec un écart à la hausse de 0,15 %, mais l'enthousiasme suscité par le retour de l'Iran et des États-Unis à la table des négociations s'est rapidement dissipé. En l'absence de détails concrets et dans l'attente du rapport ISM manufacturier américain (à 16 h 00 CET), le marché a ramené la paire euro-dollar vers le niveau de clôture de vendredi (1,1530). Toutefois, le taux de change s’est maintenu au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (EMA100 ; violet foncé), ce qui indique un impact résiduel des PMI européens légèrement inférieurs aux attentes. Actuellement, le marché n'anticipe qu'une seule hausse des taux d'intérêt américains avant la fin de 2026, et seul un indice ISM nettement meilleur que prévu, comportant une forte composante prix/inflation, pourrait exposer l'EUR/USD à un nouveau test de l'EMA100. Source: xStation5 – Aleksander Jabłoński

Analyste des marchés financiers, XTB

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