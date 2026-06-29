Le titre boursier du constructeur de matériel militaire gagne 2,22% à 14h00 sur la place de Stockholm suite à cette annonce.

Le cours de l'action Saab s'inscrit en hausse suite à la signature d'un contrat d'armement majeur en Europe de l'Est. La Pologne vient de valider la commande de trois sous-marins de type A26 pour un montant ferme de 47 milliards de couronnes suédoises, soit 4,1 milliards d'euros. Ce marché record sécurise le plan de charge du constructeur scandinave et mobilise l'attention des investisseurs actifs sur les actions du secteur de la défense.

Un contrat capacitaire majeur pour la défense polonaise

Les spécificités du programme sous-marin A26

La marine polonaise renouvelle entièrement sa flotte sous-marine à travers cette commande d'État. Le modèle de type A26, également désigné sous le nom de classe Blekinge, incarne la cinquième génération de submersibles conçue par les chantiers navals suédois Kockums. Ce bâtiment intègre des technologies de furtivité de pointe, spécialement développées pour la navigation dans les eaux très fréquentées de la mer Baltique.

Le constructeur va équiper ces navires de systèmes de propulsion anaérobie (AIP) autorisant des plongées de longue durée sans remontée en surface. Le cahier des charges inclut l'installation de capteurs de guerre électronique et de tubes lance-torpilles de gros calibre. Varsovie cherche par cet achat d'envergure à verrouiller ses voies maritimes marchandes et à dissuader toute incursion étrangère le long de son littoral.

Le partenariat comporte un vaste volet d'assistance technique et d'entraînement tactique pour les sous-mariniers locaux. La société de défense suédoise implantera des centres de maintenance spécialisés directement sur le sol polonais en collaboration avec l'industrie nationale. Ce transfert de compétences technologiques assure une indépendance d'action à la marine de guerre polonaise durant l'intégralité de l'exploitation des navires.

Un calendrier de livraison étalé jusqu'en 2038

L'échelonnement chronologique des remises de matériel organise la mécanique financière de cet accord bilatéral. Les bassins d'assemblage de Karlskrona fabriqueront les trois coques de manière successive sur plusieurs exercices. Le transfert de propriété du troisième et dernier submersible à Varsovie est officiellement fixé à l'année 2038.

Cette projection industrielle étalée sur douze ans apporte à l'entreprise d'armement une visibilité financière rare dans le secteur manufacturier. Les versements de la Pologne, indexés sur le franchissement de jalons de fabrication stricts, viendront alimenter le chiffre d'affaires du groupe de façon régulière. Les détenteurs de l'action Saab suivent de très près le respect des délais de cet imposant chantier d'ingénierie.

En attendant l'arrivée de ces bâtiments flambant neufs, les deux capitales européennes ont validé une mesure de transition opérationnelle. La Pologne louera un sous-marin d'ancienne génération, le HMS Södermanland, à la marine suédoise jusqu'à la fin de l'année 2032. Cette période intérimaire limite les pertes de qualification tactique au sein des équipages avant le basculement définitif sur le modèle A26.

Impact financier et réaction des marchés

Une valorisation en hausse sur la place de Stockholm

La validation de ce contrat militaire a provoqué une progression immédiate de la cotation du groupe sur les marchés nordiques. Le titre action Saab gagne 2,22% à 14h00, pour s'échanger à 491 couronnes en milieu de séance boursière. Les volumes de transactions quotidiens sur cette valeur de la cote de Stockholm dépassent très largement leurs moyennes habituelles.

Ce marché ferme de 4,83 milliards de dollars représente l'une des factures d'exportation les plus élevées enregistrées par l'entreprise de défense. Le taux de change entre la devise suédoise et la monnaie unique détermine la rentabilité finale de l'opération, une métrique que les analystes bancaires contrôlent en permanence sur le forex. Les marges d'exploitation générées par ces systèmes navals lourds tirent historiquement les projections de bénéfices vers le haut.

La hausse brutale des budgets alloués au matériel militaire en Europe du Nord remplit les carnets de commandes des grands fournisseurs régionaux. Le cours Saab absorbe directement ces hausses massives des investissements publics de souveraineté depuis les chocs géopolitiques de 2022. La détention d'un panier d'entreprises liées à la thématique de la défense reste accessible via des fonds indiciels cotés (ETF).

Un carnet de commandes à un niveau record

L'ajout de ces 47 milliards de couronnes fait mécaniquement exploser le montant total du volant d'affaires cumulé par le groupe industriel. Cette masse de travail contractuelle garantit une pleine exploitation des capacités industrielles suédoises pour la prochaine décennie. La société déploie d'importantes campagnes de recrutement technique afin de massifier ses équipes d'ingénieurs navals.

Le conglomérat de sécurité ne dépend toutefois pas exclusivement de son segment maritime pour dégager des résultats nets positifs. Il commercialise des avions de chasse multirôles Gripen, des armes d'infanterie antichar et des réseaux de surveillance radar aéroportés. La diversité de ce catalogue commercial fractionne le risque financier face à d'éventuels retards sur un chantier spécifique.

La hausse continue du cours de l'action Saab reflète le pari des marchés sur la capacité de l'entreprise à livrer ses équipements sans surcoût. La vente de ces matériels déclenche la facturation automatique de services d'entretien générateurs de flux monétaires pérennes, y compris après 2038. Les investisseurs attendent de cette stratégie d'exploitation de long terme le versement régulier d'un dividende croissant.

❓ FAQ

Quel est le montant du contrat de sous-marins A26 signé par Saab ? Le groupe suédois a signé un accord d'une valeur totale de 47 milliards de couronnes suédoises avec la Pologne, ce qui correspond à 4,83 milliards de dollars ou 4,1 milliards d'euros.

Comment évolue le cours de l'action Saab suite à cet accord ? Le cours de l'action Saab enregistre une progression de 2,22% à 14h00 sur la Bourse de Stockholm, le marché intégrant les revenus garantis par ce méga-contrat.

Quand les submersibles seront-ils livrés à la marine polonaise ? Les chantiers navals de Karlskrona assembleront les trois bâtiments de classe Blekinge l'un après l'autre. Le transfert des équipements s'échelonnera sur plusieurs années, la remise du dernier sous-marin étant fixée à 2038.