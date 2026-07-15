Ce matériel propulsera l' EL9 , un aéronef hybride de neuf places dont les premiers vols d'essai sont programmés fin 2027 ou début 2028.

250. C'est le nombre de turbogénérateurs commandés par Electra à l'équipementier français Safran. Cet accord industriel vise à équiper l'EL9, un appareil hybride-électrique de neuf places destiné aux liaisons courtes. La nouvelle offre un indicateur clair aux investisseurs positionnés sur l'action Safran ainsi que sur les acteurs de la mobilité aérienne avancée. La start-up américaine, soutenue par Lockheed Martin Ventures, accélère ainsi son calendrier de certification auprès des autorités de régulation.

Le développement technique du programme EL9

Les spécificités de la motorisation hybride

La conception des futurs aéronefs de transport régional repose sur une hybridation des systèmes de propulsion. L'accord annoncé par Electra précise l'intégration de 250 exemplaires du turbogénérateur TG600 fabriqués par Safran Helicopter Engines. Ce choix technique répond aux limites actuelles du stockage d'énergie par batteries pour l'aviation commerciale.

Le fonctionnement d'un turbogénérateur repose sur le couplage d'une turbine à gaz avec un ou plusieurs générateurs électriques. L'ensemble comprend également un module de régulation chargé de gérer la puissance et la tension distribuées aux moteurs électriques. Cette architecture permet de combiner l'autonomie du carburant avec la souplesse de la propulsion électrique distribuée.

Jean-François Sauer, directeur général adjoint chargé des programmes chez Safran Helicopter Engines, justifie cette orientation technologique par les contraintes physiques actuelles. Il précise que l'autonomie des aéronefs 100% électriques restera très limitée à court terme. Leur usage se limitera probablement aux services de taxi aérien sur de très courtes distances.

Le calendrier de certification et de vol

L'industrialisation de l'EL9 s'inscrit dans un calendrier réglementaire strict imposé par les autorités aériennes. Les équipes d'Electra prévoient un premier vol expérimental pour cet appareil ultra-court entre la fin de l'année 2027 et le début de l'année 2028. L'objectif final reste une entrée en service commercial fixée à 2030.

Pour tenir ces délais, l'entreprise doit valider l'intégration de systèmes aéronautiques complexes avec des fournisseurs certifiés. L'obtention des autorisations réglementaires constitue un passage obligé avant tout déploiement commercial à grande échelle. Ce partenariat avec Safran s'inscrit directement dans cette démarche d'homologation.

Marc Allen, le directeur général d'Electra, confirme que ces turbogénérateurs permettront de réaliser des vols d'essai dans plusieurs espaces urbains inédits. Les données collectées lors de ces phases de test soutiendront les dossiers de certification déposés auprès de la Federal Aviation Administration (FAA) et du ministère américain des Transports.

Les enjeux commerciaux du partenariat franco-américain

La consolidation du carnet de commandes

La demande pour des solutions de transport aérien décarboné sur de courtes distances s'accélère. Marc Allen annonce un carnet de commandes atteignant 2 200 appareils pour le modèle EL9. Ce volume représente une visibilité industrielle rare pour un nouvel entrant sur ce segment de l'aéronautique.

La clientèle de la start-up se structure déjà de manière concrète. Electra revendique 63 clients opérationnels en attente de livraison pour exploiter ses futurs aéronefs. La sécurisation de l'approvisionnement en moteurs auprès d'un équipementier européen historique rassure les futurs acquéreurs sur la viabilité du projet.

Ce contrat de fourniture prolonge une collaboration entamée il y a près de trois ans. L'accord conclu avec Safran Helicopter Engines vient élargir un partenariat initialement rendu public au cours de l'année 2023. La commande ferme de 250 unités adapte désormais la production à la demande commerciale anticipée.

Une concurrence structurée dans la mobilité aérienne

Le secteur de la mobilité aérienne avancée attire de nombreux capitaux nord-américains. Electra bénéficie du soutien financier direct de Lockheed Martin Ventures et de l'équipementier Honeywell. Ces appuis institutionnels facilitent l'accès aux marchés publics et aux programmes d'expérimentation fédéraux. Les investisseurs peuvent d'ailleurs s'exposer à cette thématique via des ETF thématiques ciblés sur la défense ou l'aéronautique.

Le gouvernement américain structure le marché intérieur pour accélérer le déploiement des nouvelles offres de vol. L'administration Trump a récemment sélectionné Electra dans le cadre d'un programme pilote national. Cette initiative vise à faciliter l'introduction commerciale des taxis volants sur le territoire des États-Unis.

Sur ce segment très spécifique, la start-up affronte une concurrence directe d'entreprises cotées en bourse. Elle partage l'affiche de ce programme gouvernemental avec des sociétés comme Joby et Archer, dont les titres s'échangent à Wall Street. L'hybridation choisie par Electra la démarque des stratégies tout-électrique privilégiées par certains de ses rivaux.

❓ FAQ

Quel est le modèle économique d'Electra avec son EL9 ? L'entreprise développe un aéronef hybride-électrique de neuf places conçu pour des trajets très courts. Avec un carnet de commandes de 2 200 appareils, elle cible le transport régional et les liaisons urbaines en partenariat avec 63 clients opérationnels.

En quoi consiste l'accord signé entre Safran et Electra ? Le motoriste français va fournir 250 turbogénérateurs TG600 à la start-up américaine. Ce contrat industriel permet d'adapter la production à la demande pour sécuriser la certification et la mise en service de l'EL9, prévue en 2030.

Comment s'exposer financièrement au secteur de la mobilité aérienne ?

L'investissement peut passer par l'achat d'actions des équipementiers historiques comme Safran, ou par des participations dans les constructeurs nord-américains. L'utilisation d'indices boursiers axés sur l'aéronautique constitue également une option pour se positionner sur l'évolution technologique du taxi aérien.