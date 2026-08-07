Qui va créer la surprise avec ses résultats la semaine prochaine ? (07/08/2026)

La saison des résultats du deuxième trimestre 2026 touche déjà à sa fin, mais il reste encore un certain nombre d’entreprises intéressantes qui ne publient leurs résultats qu’en ce moment. Bon nombre d’entre elles sont des sociétés à capitalisation moyenne dont les perspectives, tant positives que négatives, restent incertaines. Comprendre leurs spécificités peut aider à se positionner correctement avant la publication des résultats et à tirer de meilleures conclusions de ces communiqués.

Lumentum

Cette entreprise est l’une des principales bénéficiaires de l’explosion de la demande en puissance de calcul. Lumentum est un leader dans l’un des secteurs les plus prometteurs, un secteur qui commence tout juste à prendre son essor et qui pourrait devenir l’un des piliers de la prochaine phase d’expansion du secteur technologique. Il s’agit de la photonique.

La société est régulièrement sous-évaluée par le marché. Lors des huit dernières présentations de résultats, elle a dépassé les attentes du marché à chaque fois, et six d’entre elles ont été suivies d’une hausse du cours de l’action.

Le taux de croissance s’accélère et les bénéfices augmentent de manière exponentielle. Cela suggère que non seulement les marchés sous-estiment les bénéfices de la société, mais que, si la tendance actuelle se poursuit, les écarts par rapport aux prévisions pourraient s’aggraver. Le trimestre en cours va dans ce sens.

Tout aussi important, voire plus, les bénéfices progressent plus rapidement que le chiffre d’affaires, ce qui témoigne d’une grande efficacité et d’un effet de levier opérationnel significatif.

Le gouvernement américain et le ministère du Commerce travailleraient actuellement à l’élaboration d’une interdiction des importations de commutateurs optiques en provenance de Chine afin d’éviter toute dépendance vis-à-vis des composants chinois. Bien que cette proposition n’en soit encore qu’à ses débuts, son impact sur les résultats, même s’il n’est pas considérable, pourrait déjà se faire sentir.

Pour dépasser véritablement les attentes du marché, l’entreprise doit maintenir le rythme de progression tant de sa marge que de son chiffre d’affaires. Le marché table actuellement sur un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard de dollars et un BPA d’environ 3 dollars, avec une marge brute d’au moins 35 %. Une véritable surprise ne se produirait qu’au-delà d’un niveau compris entre 1,02 et 1,05 milliard de dollars, avec un BPA d’environ 3,1 à 3,2 dollars et une marge brute d’au moins 36 %.

Cardinal Health

Le secteur de la santé a connu une période favorable en termes de valorisations, mais cela a rendu moins rationnelle la croissance que le marché attend désormais de ces entreprises.

Brinker International

Brinker est un groupe qui détient plusieurs marques américaines emblématiques telles que Chipotle et Chili’s. Les trimestres précédents ont été plutôt positifs en termes de résultats, mais cette croissance s’inscrivait en partie sur une base relativement faible. Aujourd’hui, cette base est déjà assez élevée et les attentes sont plus importantes.

Coherent

Les attentes du marché et des analystes ne tiennent pas compte de l’asymétrie du risque, qui désavantage clairement les acheteurs à l’heure actuelle. Les résultats des enseignes de distribution et d’autres chaînes grand public telles que McDonald’s, ainsi que les données macroéconomiques, ont montré que les consommateurs à faibles revenus sont sous pression, tandis que les consommateurs plus aisés se tournent vers des enseignes mieux adaptées à leurs besoins. Le marché s’attendra à une augmentation de la fréquentation des restaurants, ce qui pourrait ne pas être possible. Chipotle est particulièrement sensible aux coûts de l’essence, du bœuf et de la main-d’œuvre, tout en disposant de moins d’outils et de capacités pour les gérer. Le consensus table sur un BPA d’environ 10 à 11 dollars US, et dans le contexte actuel, un tel résultat sera très difficile à atteindre. Les chaînes internationales peuvent gérer leurs marges, leur main-d’œuvre et leur logistique à l’échelle mondiale, ce qui leur confère une grande flexibilité. Les groupes de plus petite taille axés sur les États-Unis ne disposent pas de cette capacité.

Coherent est également une entreprise spécialisée dans la photonique et bénéficiera de nombreux facteurs favorables similaires à ceux de Lumentum, mais il existe des différences. Coherent ne dispose pas encore d’une position aussi solide. Les fondamentaux sont bons, mais les attentes ne sont pas encore aussi élevées que celles concernant Lumentum.

D’une certaine manière, l’entreprise s’est elle-même fixé la barre très haut en publiant des prévisions de BPA compris entre 10,7 et 10,8 dollars pour l’ensemble de l’exercice. Cependant, Cardinal Health constitue un exemple unique où la rentabilité n’est pas tout, car l’ampleur de la croissance a également son importance. Au trimestre précédent, le titre a chuté après la publication des résultats, malgré un BPA solide, car le chiffre d’affaires s’est révélé décevant. Cela s’explique par les très mauvaises performances du segment Global Medical, dont le bénéfice a reculé de plus de 30 %.

Les résultats globaux de l’entreprise dépendent de la performance du segment des produits pharmaceutiques spécialisés. Les conditions dans ce segment sont actuellement excellentes, comme le confirment les rapports d’analystes, par exemple sur McKesson, mais cela pourrait ne pas suffire à faire remonter le cours des actions de l’ensemble du groupe.

Les bons résultats sont déjà pris en compte dans le cours. Le BPA de 10,8 USD mentionné constitue un point de départ, et non un objectif. Le marché s’attend à une croissance du chiffre d’affaires, à une amélioration des marges dans les segments en croissance et au maintien des marges sur les marchés en recul. De plus, des prévisions optimistes pour l’année prochaine seront nécessaires pour que les résultats soient accueillis de manière pleinement positive.

C’est la composition de la gamme de produits qui contribue le plus à l’amélioration de la rentabilité. Cela implique non seulement une réorientation plus marquée vers le segment des centres de données, mais aussi une concentration sur des produits spécifiques où les marges de l’entreprise sont les plus élevées. C’est important car, alors que la croissance du segment des centres de données avoisine les 40 %, celle du secteur industriel se situe à un chiffre faible. La clé de la réaction du marché résidera dans le maintien d’une dynamique de croissance du chiffre d’affaires supérieure à 20 % en glissement annuel, tout en conservant une marge brute supérieure à 40 %. Parallèlement, il sera important de dépasser 1,5 USD de bénéfice par action et de présenter des prévisions optimistes de la part de la direction. Sans cela, la réaction aux résultats pourrait être modérée. Le principal risque réside dans une expansion trop agressive des capacités de production. Une expansion trop rapide ou trop coûteuse pourrait effrayer les investisseurs, les dépenses d’investissement (CAPEX) exerçant une pression sur le flux de trésorerie disponible.