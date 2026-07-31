L'action Saint-Gobain progresse de 8,30% à 82,40 euros ce vendredi matin à la Bourse de Paris. Le producteur de matériaux de construction a dévoilé jeudi soir des résultats financiers semestriels rythmés par une reprise de l'activité au deuxième trimestre, et efface un début d'année rendu difficile par la météo. La publication des ventes rassure les investisseurs qui ciblent les actions européennes du secteur industriel.

Croissance organique au deuxième trimestre

Un rebond des volumes de ventes

Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 23,6 milliards d'euros au premier semestre 2026, en baisse de 1,1% en données publiées. À périmètre et taux de change constants, les ventes progressent toutefois de 0,7% sur les six premiers mois. Le deuxième trimestre affiche une croissance organique de 3,5%. Le taux présente un net redressement de l'activité globale par rapport au trimestre précédent.

L’amélioration s'explique par la normalisation des conditions météorologiques dans l'hémisphère Nord, après un hiver défavorable. Les volumes de ventes repartent à la hausse sur plusieurs marchés finaux clés pour l'entreprise. La division spécialisée dans la chimie de la construction maintient sa bonne tenue et enregistre une progression organique de 8,5% au deuxième trimestre.

Les prix de vente ont recommencé à progresser entre avril et juin. Les hausses succèdent à une période de stabilité constatée en début d'année. La direction estime maintenir un effet prix-coûts légèrement positif sur l'ensemble de l'exercice 2026. Le maintien des marges unitaires soutient la rentabilité opérationnelle du fabricant face au retour de certaines pressions liées aux coûts.

Performances géographiques contrastées

L'évolution des ventes varie fortement selon les zones géographiques. Le marché des Amériques accuse un recul de 7,2% sur le semestre, pénalisé par des pluies intenses au premier trimestre. Les ventes de cette région se sont stabilisées au deuxième trimestre avec une très légère hausse de 0,4% en données comparables.

L'Europe profite d'un rebond de la construction neuve. L'entreprise y constate une progression de 0,2% en Europe du Nord et de 2,1% sur la zone englobant l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique. La région Asie-Pacifique enregistre une croissance de 2%, portée par une forte demande en Inde et en Asie du Sud-Est. Les pays émergents continuent de consolider le chiffre d'affaires de la société.

Les effets de change négatifs ont pesé sur les revenus totaux de 1,3% sur la période. Le repli s'explique principalement par la dépréciation de devises nord-américaines et asiatiques. Les cessions d'actifs finalisées depuis janvier réduisent les ventes publiées de 0,5%. Le titre s'apprécie suite à cette publication et l'indice CAC 40 enregistre une hausse de 0,94% ce matin à la mi-séance.

Stratégie et maintien des objectifs pour 2026

Rentabilité et rotation du portefeuille

Le résultat net part du groupe s'établit à 1,42 milliard d'euros pour les six premiers mois de 2026, contre 1,63 milliard un an plus tôt. Le bénéfice dilué par action recule de 3,26 euros à 2,87 euros sur un an. L'excédent brut d'exploitation atteint 3,63 milliards d'euros. Le montant permet de dégager une marge de 15,4% sur le semestre.

La direction exécute une rotation rapide de ses actifs pour optimiser son profil industriel. Quatorze acquisitions et neuf cessions ont été signées depuis le 1er janvier. Ces opérations génèrent un mouvement de près de 3 milliards d'euros. La rotation représente 7% du total des ventes en l'espace de six mois et donne à l'entreprise une avance sur son calendrier stratégique initial.

Benoît Bazin, PDG du groupe, confirme la prévision d'une marge d'Ebitda supérieure à 15% pour l'exercice 2026. L'entreprise anticipe une hausse de ses ventes au second semestre dans la totalité de ses zones de déploiement. Les détenteurs d'ETF sectoriels positionnés sur l'industrie et la construction intègrent cette trajectoire de rentabilité préservée.

Partenariat stratégique avec Microsoft

La présentation de ces données trimestrielles succède à l'annonce d'un accord-cadre stratégique pluriannuel avec Microsoft, rendue publique mardi. Le fabricant français déploiera les solutions d'intelligence artificielle du groupe technologique américain pour accroître sa productivité. L’outil numérique servira directement à identifier des leviers d'économie d'énergie pour les usines.

En contrepartie, l'entreprise fournira des matériaux de haute technicité pour la construction des futurs centres de données de Microsoft. L'offre dédiée inclut des vitrages résistants au feu, des panneaux préfabriqués isolants et des tubes polymères pour les systèmes de refroidissement liquides. Ces chantiers exigent des délais de livraison très courts et imposent un strict contrôle des émissions de carbone.

Le groupe industriel participe aujourd'hui à 1 085 projets de data centers répartis sur plus de 30 pays à travers le monde. Ce nombre a pratiquement doublé en seulement douze mois. La statistique confirme l'expansion accélérée de ce débouché commercial spécifique. Les résultats financiers futurs des équipementiers dépendront de leur capacité à capter ces flux de commandes liés aux infrastructures technologiques.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi l'action Saint-Gobain monte-t-elle ce vendredi ? Le titre profite de la publication d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,5% au deuxième trimestre en données comparables. Les intervenants retiennent la confirmation des objectifs annuels et l'amélioration des volumes de ventes en Europe.

Quel est l'objectif de marge d'Ebitda pour l'année 2026 ? L'entreprise vise une marge d'Ebitda supérieure à 15% sur l'ensemble de l'exercice. Au premier semestre 2026, cet indicateur de rentabilité a atteint 15,4%.

Comment s'exposer aux valeurs industrielles en bourse ? L'exposition au secteur des matériaux de construction s'effectue par l'achat d'actions individuelles de sociétés cotées. L'investisseur peut également opter pour des paniers d'actions thématiques répliquant la performance globale de l'industrie.