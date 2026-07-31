L'inflation sous-jacente de la zone euro dépasse les prévisions ! L'EUR/USD se heurte à un niveau de résistance clé !

11 h 00 CET, zone euro, données sur l'inflation pour le mois de juillet : IPC sous-jacent de la zone euro, en glissement annuel, estimation préliminaire : 2,5% (prévision : 2,4%, précédent : 2,4%)

IPC de la zone euro, en glissement annuel, estimation préliminaire : 2,9% (prévision : 2,9%, précédent : 2,8%) Évolution de l'inflation dans les principaux secteurs. Source : Eurostat L'inflation dans la zone euro a légèrement augmenté, passant de 2,8 % en juin à 2,9 % en glissement annuel en juillet, selon l'estimation préliminaire d'Eurostat. L'énergie est le principal facteur à l'origine des pressions sur les prix en Europe, avec une accélération de 10 % contre 8,5 % le mois précédent. La catégorie « alimentation, alcool et tabac » est la seule à avoir connu un ralentissement (passant de 1,5 % à 1,2 %). Les services restent stables à 3,3 % (contre 3,2 % précédemment). Analyse technique : EURUSD (H1) Après avoir légèrement corrigé par rapport à son plus haut récent, l'EURUSD sur le graphique H1 conserve une forte tendance haussière à la suite d'une cassure brutale, se consolidant près de 1,1516 au-dessus des moyennes mobiles clés (MME 10 à 1,1515 et MME 30 à 1,1498). Le RSI, à 58,3, reflète une dynamique haussière solide et durable. Une poussée décisive au-dessus du niveau de résistance de 1,1530 est cruciale pour que les haussiers puissent enregistrer de nouveaux gains. À l'inverse, un recul sous 1,1500 pourrait déclencher un nouveau test du support de Fibonacci à 0,0% à 1,1483, suivi de la moyenne mobile exponentielle à 100 périodes (EMA 100) proche de 1,1447. Source: xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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