La direction revoit à la hausse son objectif de progression des ventes pour l'année, visant désormais entre 1,2% et 1,5%.

Les résultats du troisième trimestre de l'exercice décalé 2026 marquent une inflexion pour la trajectoire commerciale de Sodexo. Le groupe de restauration collective publie des revenus de 6,17 milliards d'euros, dépassant les attentes des analystes financiers. Cette publication propulse le cours de l'action Sodexo à la hausse ce jeudi sur le marché des actions, les opérateurs intégrant le relèvement des prévisions annuelles formulé par la direction.

Une activité trimestrielle soutenue par l'Amérique du Nord

Des revenus supérieurs au consensus

Le chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 6,17 milliards d'euros, signant une progression de 0,9% sur un an. Ce montant dépasse les prévisions du consensus, initialement fixées à 6,04 milliards d'euros. Hors périmètre et devises, la croissance interne ressort à 2%.

Les fluctuations des devises pèsent à hauteur de 2,5% sur les revenus, principalement en raison de la dépréciation du dollar américain. Les opérations de fusion-acquisition apportent une contribution positive de 1,4%. Ce gain découle de l'intégration de Grupo Mediterránea finalisée à la fin du mois de février 2026.

Sur le plan financier, l'entreprise rembourse par anticipation un emprunt obligataire de 328 millions de dollars. Cette ligne de crédit arrivait à échéance en avril 2026. L'opération, directement financée sur la trésorerie disponible, simplifie la structure de la dette.

Le segment événementiel tire les volumes

L'Amérique du Nord génère 2,7 milliards d'euros de facturations. La perte de contrats dans le segment de l'éducation contracte légèrement l'indicateur organique de la zone. Cette baisse est compensée par la branche Sodexo Live!, portée par une fréquentation élevée et une hausse du ticket moyen dans les stades et aéroports américains.

La zone Europe affiche une progression organique de 0,6%, totalisant 2,26 milliards d'euros. L'activité de santé et d'assistance aux seniors maintient une base de facturation stable avec de nouveaux contrats. En parallèle, l'événementiel professionnel affronte une base de comparaison exigeante par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

La région Reste du monde enregistre la meilleure performance géographique relative avec une avancée organique de 10,6%. Les revenus atteignent 1,19 milliard d'euros. La montée en charge opérationnelle des nouveaux contrats sous-tend cette augmentation du volume d'affaires trimestriel.

Le titre rebondit face aux nouvelles prévisions

Révision à la hausse des objectifs annuels

La direction ajuste sa prévision de croissance interne pour l'ensemble de l'exercice 2026. La fourchette visée se situe désormais entre 1,2% et 1,5%. Cet objectif remplace le couloir de 0,5% à 1% communiqué en avril dernier.

L'estimation de marge d'exploitation reste inchangée, maintenue entre 3,2% et 3,4%. Le groupe détaillera sa feuille de route à moyen terme ainsi que sa stratégie d'allocation du capital lors d'une présentation fixée au 16 juillet 2026.

JP Morgan note que cette révision marque la première étape de redressement du groupe après une séquence de ralentissement. L'exécution opérationnelle permet de limiter les risques identifiés en début d'année. Les volumes facturés surmontent la faiblesse de la dynamique commerciale du semestre précédent.

Réaction positive à la Bourse de Paris

La publication déclenche une revalorisation immédiate du cours Sodexo à la Bourse de Paris. Le titre s'adjuge 6,3% pour atteindre 53 euros ce jeudi matin. En comparaison, l'indice SBF 120, représentatif des principaux indices boursiers français, affiche une hausse limitée à 0,15% au même moment.

Ce mouvement haussier reflète l'ajustement des portefeuilles face à un trimestre supérieur aux attentes. Les prix de facturation font preuve de résilience face à l'inflation. La signature de nouveaux contrats nord-américains sécurise les flux de trésorerie de court terme.

L'avertissement sur résultats d'avril 2026 avait ramené la cible de chiffre d'affaires sous le seuil initial de 1,5% à 2,5%. La présente communication annule une partie de ces incertitudes. Les gérants de fonds révisent leurs modèles de valorisation pour intégrer ces données d'activité réactualisées.

❓ FAQ

Pourquoi le cours de l'action Sodexo progresse-t-il ce jeudi ? Le titre gagne 6,3% à 53 euros suite à la publication d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux prévisions des analystes. Le relèvement de l'objectif de croissance interne pour l'exercice 2026 entraîne une revalorisation de l'action en séance.

Quels sont les nouveaux objectifs financiers de Sodexo pour 2026 ? La direction vise désormais une progression organique de ses ventes comprise entre 1,2% et 1,5%, contre une fourchette précédente allant de 0,5% à 1%. La prévision de marge d'exploitation est maintenue entre 3,2% et 3,4%.

Quels facteurs influencent le chiffre d'affaires nord-américain ? La branche Sodexo Live!, dédiée à l'événementiel, soutient l'activité aux États-Unis. La forte fréquentation des stades, des centres de conférence et des salons d'aéroport compense le récent recul des volumes dans le segment de l'éducation.