L'action Meta bondit de 10% après l'annonce de la revente de ses serveurs IA excédentaires, une décision qui pénalise les équipementiers.

Cette contraction s'inscrit dans un repli de 8% de l'indice Kospi, lourdement pondéré en fabricants de puces.

Le titre Soitec cède 5% à la Bourse de Paris, s'établissant à 110 € ce jeudi.

Le cours de l'action Soitec accuse une baisse de 5% ce jeudi, s'échangeant à 110 €. Si le titre Meta s'envole de 10% à Wall Street grâce à la monétisation de ses serveurs d'intelligence artificielle, cette décision gèle les commandes futures de composants. Ce coup d'arrêt se propage sur les places asiatiques, entraînant une chute de 8% du Kospi sud-coréen.

L'action Soitec sous pression face à la réduction des investissements

Meta rationalise un budget colossal

Meta a bâti une infrastructure matérielle massive, prévoyant un budget d'investissement atteignant 125 à 145 milliards de dollars pour l'année 2026. Le groupe fondé par Mark Zuckerberg annonce finalement une offre cloud destinée à louer ses capacités de calcul excédentaires. Cette réorientation gèle l'achat immédiat de nouveaux équipements et de processeurs graphiques auprès de ses fournisseurs habituels.

Les investisseurs valident immédiatement cette maîtrise budgétaire. Le titre Meta bondit de 10%, hissant le cours de l'action à 619 $ en séance. Les acheteurs institutionnels plébiscitent cette transition, passant d'une phase de dépenses intensives vers un modèle de rentabilisation directe des serveurs existants.

La chaîne de sous-traitance subit à l'inverse une contraction sévère de ses carnets de commandes. La suspension des achats de composants par ce géant technologique oblige les équipementiers à réviser à la baisse leurs prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours. L'annonce de Meta prive la filière de plusieurs milliards de dollars de revenus garantis.

L'industrie française des puces pénalisée

L'action Soitec, producteur de matériaux semi-conducteurs, recule de 5% à 110 € sur la Bourse de Paris. Le groupe isérois conçoit des substrats 300mm BCD-sur-SOI, nécessaires à l'électronique de puissance des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Une baisse soudaine des déploiements d'infrastructures affecte mécaniquement les volumes de ventes anticipés pour ce produit technique.

Les analystes ajustent leurs modèles de valorisation pour intégrer cette dégradation de la demande finale. Le titre avait enregistré une progression spéculative massive de 500% depuis le 1er janvier, amplifiant la sévérité de la correction actuelle. L'entreprise pâtit d'une réévaluation tarifaire touchant l'ensemble de l'industrie technologique européenne.

Le rendement du capital investi (ROIC) des fabricants de puces fera l'objet d'un examen chiffré lors des publications trimestrielles de fin juillet. Dans l'attente de ces résultats définitifs, les gérants d'ETF technologiques réduisent leur exposition aux acteurs industriels. Les dégagements ciblent en priorité les fournisseurs de matériel physique.

La contagion gagne le Kospi et les marchés asiatiques

Chute lourde pour la bourse de Séoul

La correction traverse le Pacifique avec une forte ampleur en Corée du Sud. L'indice Kospi enregistre une chute de 8%, déclenchant les coupe-circuits automatiques de la bourse de Séoul face à la pression vendeuse. Les cotations ont été temporairement suspendues pour endiguer la panique des particuliers locaux.

Cette place financière est lourdement pondérée par des mastodontes de la mémoire électronique, à l'image de SK Hynix et Samsung Electronics. Ces deux conglomérats venaient tout juste de rejoindre le club des entreprises valorisées à 1 000 milliards de dollars. Ils dépendent directement des commandes en composants de la Silicon Valley pour maintenir ces niveaux de valorisation.

Le revirement stratégique de Meta matérialise le risque d'un engorgement du marché secondaire des serveurs informatiques. Les fonds d'investissement liquident massivement leurs positions à levier sur les capitalisations asiatiques. La perte de confiance s'étend à toute la sphère électronique régionale.

Ajustement de la chaîne d'approvisionnement

Les fondeurs asiatiques entament une phase contrainte de recalibrage de leurs lignes de production. L'objectif industriel consiste à éviter une surabondance de composants électroniques et à soutenir les prix de vente sur les marchés mondiaux. La rentabilité opérationnelle du secteur des semi-conducteurs dépendra de la rapidité de cet ajustement capacitaire.

Les contrats à long terme offrent une certaine visibilité aux fournisseurs de matériaux comme Soitec, mais les volumes additionnels espérés pour fin 2026 s'évaporent. Les usines de fabrication risquent de tourner à un rythme réduit de 15% à 20%, détruisant les marges brutes des différents intervenants de la filière.

L'activité sur les indices boursiers asiatiques reste conditionnée par les prochaines communications financières américaines. Un maintien strict des enveloppes budgétaires chez Alphabet ou Amazon freinerait le recul entamé par le Kospi. À défaut, la contraction des valorisations des fabricants de puces se poursuivra.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Soitec a-t-elle baissé aujourd'hui ? L'action Soitec subit une baisse sectorielle déclenchée par l'annonce de Meta, qui revend ses serveurs excédentaires. Le groupe isérois pâtit du retrait des capitaux sur les valeurs liées aux semi-conducteurs, perdant 5% à 110 €.

Pourquoi le titre Meta grimpe-t-il à 619 $ ? Les investisseurs approuvent la décision de Meta de limiter un budget d'investissement initialement prévu à 145 milliards de dollars pour 2026. Cette maîtrise budgétaire propulse l'action de 10%, mais l'arrêt des achats de matériel pénalise logiquement les fournisseurs.

Qu'est-ce qui explique la baisse de 8% de l'indice Kospi ? L'indice Kospi est lourdement pondéré en fabricants de puces mémoire, tels que Samsung et SK Hynix. La réduction des commandes des géants américains de la tech provoque des ventes massives sur ces producteurs sud-coréens.