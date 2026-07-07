Le cours de l'action recule de 4,5% à 153,17 dollars en début de séance américaine.

L'action SpaceX rejoint officiellement le Nasdaq-100 ce mardi 7 juillet, un délai particulièrement resserré depuis ses premiers pas boursiers à la mi-juin. Fin de la période de silence oblige, les grandes banques spécialisées dans les actions entament la couverture du titre SPCX avec un consensus majoritairement acheteur, fixant un objectif de cours médian de 227 dollars.

L'entrée de SpaceX dans le Nasdaq-100

Un afflux de capitaux passifs anticipé

L'entreprise dirigée par Elon Musk intègre l'indice technologique moins d'un mois après son IPO du 12 juin. Ce calendrier accéléré découle d'une modification récente du règlement du Nasdaq. Cette règle autorise les capitalisations géantes à rejoindre le panel après quinze jours de cotation.

Cette inclusion mécanique contraint les ETF et les fonds indiciels répliquant l'indice à acquérir des titres pour ajuster leurs pondérations. Les analystes estiment que ces flux passifs représenteront environ 4,3 milliards de dollars pour le seul fonds QQQ. Les montants globaux pourraient atteindre 27 milliards de dollars.

Malgré ces achats forcés, le flottant public de l'entreprise reste extrêmement restreint. Seuls 3% à 5% du capital sont disponibles sur le marché libre. La structure de contrôle laisse à Elon Musk près de 82% des droits de vote, bridant la liquidité du titre.

Une pression vendeuse en début de séance

L'intégration à l'indice Nasdaq ne suffit pas à soutenir le cours à très court terme. Le titre SPCX recule de 4,5% à 153,17 dollars dans les premiers échanges à la bourse de New York ce mardi. Les volumes de transactions restent élevés sur cette première heure de négociation.

Cette baisse du jour prolonge un mouvement de correction entamé à la fin du mois de juin. Selon les données compilées par les opérateurs, l'action SpaceX affiche un repli supérieur à 8% depuis son introduction en bourse [Écart source/web à vérifier : la source indique une baisse de 8% depuis l'IPO, alors que le cours de 153,17 $ reste supérieur au prix d'introduction de 135 $]. Le cours cède du terrain face au niveau de 161 dollars atteint lors de la première clôture.

La valorisation boursière de l'entreprise se maintient malgré tout autour de 2 000 milliards de dollars. Ce repli ponctuel s'inscrit dans une séance boursière marquée par des prises de bénéfices sur l'ensemble du secteur technologique. Les investisseurs allègent leurs positions avant la publication des premiers résultats trimestriels.

Le consensus des analystes sur l'action SPCX

Des recommandations majoritairement à l'achat

L'expiration de la période de réserve réglementaire libère la parole des analystes financiers. Dix-huit courtiers couvrent désormais le dossier avec des modèles quantitatifs précis. Cette fin de silence autorise la publication de notes détaillées sur le modèle économique du groupe.

La majorité des bureaux de recherche adopte une position résolument acheteuse. Needham & Co., Morgan Stanley, Stifel Nicolaus, UBS et Goldman Sachs émettent tous une recommandation d'achat sur l'action SpaceX. Le mois précédent, Oppenheimer avait pris les devants en publiant sa propre note avec un avis de surperformance.

L'objectif de cours médian de ce panel d'experts s'établit à 227 dollars par action. Ce niveau théorique représente une marge de progression de 48% par rapport au cours d'ouverture de ce mardi. Les prévisions les plus optimistes tablent sur un maintien de l'avance technologique de l'entreprise spatiale.

L'intelligence artificielle comme relais de valorisation

Les notes de recherche justifient ces objectifs élevés par les perspectives d'infrastructures technologiques. Les équipes de Bernstein lient directement la création de valeur de l'entreprise au développement de l'intelligence artificielle. Le modèle classique de lancements spatiaux cède la place à une thèse centrée sur le traitement des données.

Le modèle théorisé par les analystes repose sur le déploiement de centres de données orbitaux. Ce réseau extraterrestre serait rendu possible par la capacité d'emport inédite du lanceur lourd Starship. Cette infrastructure spatiale répondrait aux besoins de calcul massifs exigés par les modèles d'apprentissage profond.

Goldman Sachs partage cette grille de lecture en identifiant un triptyque de revenus pour l'entreprise. La banque d'investissement valorise la combinaison des réseaux de satellites de communication, de l'exploration spatiale classique et de l'intégration des architectures dédiées à l'IA. Ces trois segments justifient les multiples de valorisation actuels du titre SPCX.

❓ FAQ

Pourquoi le cours de l'action SpaceX baisse-t-il ce 7 juillet ? Le cours subit une pression vendeuse liée à des prises de bénéfices sur le secteur technologique, effaçant une partie des gains enregistrés lors des premiers jours de cotation, et ce malgré l'intégration du titre au Nasdaq-100.

Quel est l'objectif de cours des analystes pour SpaceX ? Le consensus de 18 analystes compilé par LSEG fixe un objectif de cours médian de 227 dollars, un chiffre largement soutenu par les revenus attendus des futurs centres de données orbitaux et du lanceur Starship.

Comment les fonds indiciels réagissent-ils à l'entrée de SpaceX au Nasdaq-100 ? L'intégration de la valeur dans l'indice Nasdaq oblige les fonds passifs et les ETF répliquant ce panel à acheter mécaniquement des titres SPCX pour respecter leurs pondérations réglementaires.