Le CAC 40 recule de 0,65% tandis que le Nasdaq 100 américain est attendu en baisse de 2,60% à l'ouverture.

Le mouvement vendeur fait suite au décrochage de 10% de l'indice Kospi en Corée du Sud, pénalisé par de fortes prises de bénéfices.

L'action STMicroelectronics cède 8% à 64 € et Soitec perd 10% à 116 € sur le marché parisien ce mardi.

8% et 10%. Ce sont les baisses respectives de l'action STMicroelectronics et de l'action Soitec ce mardi à 14h00 sur la place parisienne. Le repli mondial du secteur des semi-conducteurs s'étend de l'Asie à l'Europe et fait trébucher le CAC 40. Les investisseurs ajustent leurs portefeuilles face à une ouverture attendue dans le rouge pour le Nasdaq 100 américain.

Les semi-conducteurs sanctionnés du Kospi au Nasdaq 100

Prises de bénéfices massives sur le marché sud-coréen

L'onde de choc provient de la Bourse de Séoul. L'indice sud-coréen Kospi a dévissé de près de 10% en séance, tiré vers le bas par les producteurs nationaux de mémoire informatique. Les géants Samsung et SK Hynix ont enregistré des dégagements de capitaux massifs, affichant des baisses respectives de 12,3% et 12,4%.

Ce repli s'explique par des prises de bénéfices sur les actifs directement liés à l'intelligence artificielle. Les opérateurs allègent leurs positions après une progression de 78% de l'indice coréen depuis le 1er janvier. La hausse des six premiers mois de l'année incite les gérants à sécuriser leurs plus-values avant la clôture semestrielle.

Le reflux des composants informatiques affecte l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement asiatique. Les fournisseurs secondaires et les équipementiers accusent des pertes supérieures à 15% sur la séance de mardi. Cette contraction se propage par contagion vers les places financières européennes et américaines.

L'industrie américaine sous la pression des valorisations

Les contrats à terme américains signalent une ouverture difficile de l'autre côté de l'Atlantique. Le Nasdaq 100, riche en valeurs technologiques, est attendu en baisse de 2,60%. Les acteurs américains de la conception de processeurs s'affichent déjà en net retrait lors des échanges de pré-marché.

La pression s'exerce particulièrement sur Micron Technology. Le titre du fabricant américain de puces chute de 7,9% en cotation électronique hors séance. Les investisseurs se détournent des multiples de valorisation très exigeants appliqués actuellement au segment des semi-conducteurs.

Le niveau des taux d'intérêt maintient une pression constante sur les ratios cours/bénéfices du secteur de la technologie. Une rémunération obligataire proche de 4,5% sur le Trésor américain à 10 ans pousse les capitaux vers des actifs moins volatils. L'industrie des puces, très gourmande en capitaux, reste particulièrement sensible au coût de l'emprunt.

Le CAC 40 pénalisé par le repli de l'action STMicroelectronics

Soitec et les technologiques françaises en chute libre

La rotation sectorielle amorcée en Asie frappe directement la cote parisienne. L'action STMicroelectronics lâche 8% pour s'établir à 64 euros en séance. Le fabricant franco-italien efface la totalité de son rebond technique du début du mois.

La sanction boursière s'avère encore plus lourde pour le producteur de matériaux spécialisés Soitec. Son titre plonge de 10% pour retomber à 116 euros. Les volumes d'échanges sur ces deux valeurs approchent ou dépassent le demi-million de titres échangés dès la mi-journée.

Les flux vendeurs ciblent indistinctement l'ensemble des acteurs européens de la chaîne des semi-conducteurs. Les équipementiers néerlandais accusent des baisses comprises entre 5% et 7% sur la place d'Amsterdam. Les capitaux sortent de l'industrie technologique pour chercher des rendements sur des segments plus défensifs.

Rotation sectorielle et doutes macroéconomiques

Ce recul pèse sur la performance globale de la Bourse de Paris. Le CAC 40 perd 0,65% pour repasser sous les 8 350 points. L'indice français subit l'impact direct du déclassement temporaire des valeurs technologiques et industrielles.

Le compartiment de l'industrie électrique amplifie le mouvement de baisse. Le titre Schneider Electric, étroitement lié aux thématiques d'infrastructure technologique, abandonne 4% en début d'après-midi. À l'inverse, les valeurs du luxe parviennent à surnager, avec une très légère hausse de 0,2% pour LVMH, ce qui freine la baisse globale de l'indice.

L'attention des opérateurs se tourne vers l'ouverture de Wall Street à 15h30. La capacité du marché américain à absorber ce flux vendeur déterminera la trajectoire de clôture pour le continent européen. Le niveau du Nasdaq ce mardi soir donnera le ton pour le reste de la semaine sur les actifs technologiques.

❓ FAQ

Pourquoi l'action STMicroelectronics baisse-t-elle aujourd'hui ? L'action STMicroelectronics recule dans le sillage des places financières asiatiques et américaines. Les investisseurs prennent leurs bénéfices sur l'ensemble du secteur mondial des semi-conducteurs, face à des inquiétudes sur les niveaux de valorisation atteints récemment.

Quel est le lien entre le Kospi et l'action Soitec ? L'indice sud-coréen Kospi concentre de grands fabricants de composants informatiques comme Samsung et SK Hynix. Sa chute de 10% traduit un retrait soudain des capitaux sur le segment de la technologie. Ce mouvement vendeur se propage à toutes les entreprises de la filière, y compris Soitec, qui fournit des substrats spécialisés pour l'industrie.

Comment s'exposer au secteur des semi-conducteurs ? Les particuliers peuvent se positionner sur l'industrie via l'achat direct d'actions de concepteurs, de fonderies ou d'équipementiers. Une autre approche consiste à privilégier la diversification en ciblant un ETF thématique qui réplique un indice dédié aux valeurs technologiques.