Le déploiement des robotaxis s'opère progressivement dans cinq villes, un volume encore lointain des 220 millions de miles de Waymo.

Le flux de trésorerie disponible bascule dans le rouge à hauteur de 1,1 milliard de dollars sous le poids d'investissements doublés.

Le constructeur automobile enregistre un bénéfice net en repli de 17% à 1,15 milliard de dollars, pénalisé par des baisses de prix.

1,15 milliard de dollars. C'est le bénéfice net dégagé par le constructeur texan d'avril à juin, actant un repli de 17% sur un an. Cette contraction de la rentabilité pèse sur le cours de l'action Tesla, orienté à la baisse de 4% en pré-marché à Wall Street ce jeudi. La firme accélère simultanément ses dépenses d'infrastructures pour financer ses projets d'intelligence artificielle. Une part croissante de la valorisation dépend de relais externes aux ventes directes de véhicules, un profil atypique parmi les actions américaines du secteur.

L'action Tesla sous pression malgré des ventes record

Des marges réduites par la baisse des prix

Le chiffre d'affaires gagne 26% pour atteindre 28,24 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les livraisons mondiales progressent de 25% avec 480 126 véhicules écoulés. Sur le marché européen, l'augmentation des prix du carburant liée à la guerre en Iran stimule la demande de véhicules électriques. Cette dynamique commerciale masque une dégradation des équilibres financiers internes.

Le revenu moyen par voiture recule à 42 730 dollars, contre 45 345 dollars un an plus tôt. La firme a concédé des baisses de tarifs pour préserver ses parts de marché face à la concurrence. La marge brute de la division automobile se contracte à 16,3%, un ratio inférieur aux attentes des analystes. Les recettes issues des crédits réglementaires chutent de 66% pour s'établir à 146 millions de dollars suite aux révisions des politiques de subventions.

Le bénéfice net s'établit à 1,15 milliard de dollars. Ce montant acte un recul de 17% sur douze mois glissants. Le bénéfice par action (BPA) ajusté s'inscrit à 33 cents, loin des 53 cents anticipés par le consensus. Cette déception sur les profits pèse immédiatement sur la valorisation. Le cours de l'action Tesla perd 4% en séance de préouverture ce jeudi.

Des dépenses massives en intelligence artificielle

Les dépenses d'investissement atteignent 5,8 milliards de dollars sur le trimestre. Ce montant correspond à une hausse de 142% par rapport aux sommes engagées à la même période l'année dernière. L'entreprise anticipe des dépenses annuelles totales supérieures à 25 milliards de dollars pour l'exercice 2026.

Le flux de trésorerie disponible bascule en territoire négatif à hauteur de 1,1 milliard de dollars, un déficit inédit depuis deux ans. Les capitaux financent prioritairement le développement de la technologie de conduite autonome, les centres de calcul d'intelligence artificielle et la robotique. La monétisation rapide de ces décaissements concentre les interrogations des gérants de portefeuille.

Deux divisions secondaires affichent des progressions chiffrées tangibles. La production de systèmes de stockage d'énergie déploie 13,5 GWh sur le trimestre, alimentant les réseaux électriques et les centres de données. Le logiciel d'aide à la conduite recense 1,5 million d'abonnements actifs, marquant une hausse de 56% sur un an. Ces relais de croissance soutiennent les multiples élevés de l'action Tesla, un dossier largement intégré dans divers ETF sectoriels.

Le déploiement du robotaxi et les projets d'Elon Musk

Une expansion prudente face à Waymo

Les clients du constructeur cumulent 2,5 millions de miles sur le service de robotaxis. Sur ce total, 380 000 miles s'effectuent sans superviseur à bord. La filiale de conduite autonome d'Alphabet domine largement ce segment avec plus de 220 millions de miles parcourus à fin mars. Le titre de la maison-mère de Google cède d'ailleurs 7% en préouverture ce jeudi à 347 dollars, dans une séance baissière pour le compartiment technologique.

Le service de taxis sans conducteur opère dans un nombre restreint de villes, dont Dallas, Houston, Miami, Tampa et Orlando. Les zones desservies se limitent aux quartiers périphériques peu denses, loin des hypercentres urbains complexes. Des temps d'attente prolongés s'observent sur le terrain lors des tests en conditions réelles.

Le déploiement se heurte aux contraintes réglementaires imposées par chaque municipalité. Les équipes gèrent une flotte volontairement cantonnée à quelques dizaines de véhicules pour traiter les anomalies logicielles. Cette méthode itérative tranche avec les projections d'expansion exponentielle formulées par la direction l'année précédente. Le rythme d'adoption dictera la trajectoire à long terme de l'action Tesla dans l'univers des ETF thématiques.

Une fusion envisagée avec SpaceX

Le rapprochement des divisions automobiles et spatiales dirigées par Elon Musk s'accentue. Les équipes développent conjointement Terafab, une usine de fabrication de semi-conducteurs dédiée aux processeurs d'intelligence artificielle. Les composants électroniques et les technologies de batteries du constructeur automobile équipent d'ores et déjà plusieurs programmes orbitaux.

L'analyste Gene Munster évalue à 90% la probabilité d'une fusion entre les deux entités dans les prochaines années. Cette opération consoliderait la fabrication lourde, les infrastructures spatiales et la gestion d'énergie au sein d'un même groupe. L'intégration des ressources faciliterait le pilotage global de ces activités complémentaires. La valorisation de SpaceX s'élevait à 75 milliards de dollars lors d'une précédente opération sur le capital.

Plusieurs obstacles entravent la faisabilité de cette transaction à court terme. Les droits de vote de la direction diffèrent structurellement entre la société publique cotée et la structure spatiale privée. Les autorités de régulation du marché chinois pourraient bloquer l'opération en raison des contrats gouvernementaux américains détenus par le pôle spatial. Une telle fusion obligerait les indices boursiers à redéfinir la pondération de cette méga-capitalisation.

❓ FAQ

Pourquoi le cours de l'action Tesla a-t-il chuté après la publication des résultats du deuxième trimestre ? La baisse des prix de vente pour écouler la production a comprimé la marge brute automobile à 16,3%. Le bénéfice net recule de 17% à 1,15 milliard de dollars, déclenchant un repli immédiat du cours de l'action Tesla.

Quels facteurs expliquent la hausse massive des dépenses d'investissement de Tesla ? Les investissements atteignent 5,8 milliards de dollars sur le trimestre pour financer les centres de calcul d'intelligence artificielle et le projet de robotaxi. Ces décaissements génèrent un flux de trésorerie négatif de 1,1 milliard de dollars.

Comment l'activité de robotaxi de Tesla se positionne-t-elle face à la concurrence ? La flotte compte quelques dizaines de véhicules répartis dans cinq villes américaines, avec 2,5 millions de miles parcourus. À titre de comparaison, le leader du secteur, la filiale autonome d'Alphabet, cumule 220 millions de miles d'expérience.