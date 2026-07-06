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Le Canada s'apprête à désigner l'allemand TKMS comme soumissionnaire privilégié pour construire 12 sous-marins.
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Le programme global, incluant la maintenance, est évalué entre 40 et 50 milliards de dollars canadiens.
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L'action TKMS bondit de 10% à 92 € à la bourse de Francfort suite à cette annonce.
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Le Canada s'apprête à désigner l'allemand TKMS comme soumissionnaire privilégié pour construire 12 sous-marins.
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Le programme global, incluant la maintenance, est évalué entre 40 et 50 milliards de dollars canadiens.
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L'action TKMS bondit de 10% à 92 € à la bourse de Francfort suite à cette annonce.
Le constructeur naval allemand a remporté l'un des appels d'offres de défense les plus disputés de la décennie. L'action TKMS s'envole de 10% à 92 € à Francfort, portée par la décision d'Ottawa de lui confier le renouvellement de sa flotte sous-marine. Pour s'exposer à ce secteur stratégique, les investisseurs privilégient souvent les actions de la défense européenne.
Un choix stratégique pour la Marine royale canadienne
Le détail financier du programme
Le gouvernement canadien a tranché en faveur de ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) pour la construction de ses 12 prochains sous-marins. Ce mégacontrat vise à remplacer la flotte vieillissante de la classe Victoria. La valeur initiale pour la seule fabrication des submersibles est estimée entre 20 et 30 milliards de dollars canadiens, soit 12,3 à 18,4 milliards d'euros.
Le coût total du programme dépasse largement cette enveloppe de départ. En ajoutant les frais d'exploitation, la maintenance à long terme et les futures modernisations, la facture globale devrait atteindre 40 à 50 milliards de dollars canadiens, soit 24,6 à 30,7 milliards d'euros. Le Premier ministre Mark Carney doit officialiser ce choix à Halifax.
Ces montants colossaux expliquent la réactivité du carnet d'ordres ce lundi matin. Le groupe allemand a présenté une offre chiffrée inférieure à celle de ses concurrents. Les investisseurs anticipent la sécurisation des revenus du constructeur sur plusieurs décennies.
Une victoire face à la concurrence sud-coréenne
La compétition a opposé deux industriels majeurs jusqu'au dernier moment. Le constructeur naval allemand affrontait le groupe sud-coréen Hanwha, qui proposait son propre modèle de submersible. Le Canada a finalement privilégié l'approche européenne. Le pays consolide ainsi ses liens militaires historiques avec ses partenaires de l'OTAN.
L'offre sud-coréenne s'appuyait sur des délais de livraison rapides et des volumes de sous-traitance massifs. L'expertise de TKMS dans la conception de sous-marins à propulsion conventionnelle a fait la différence. Ce choix technique fournit à la marine canadienne une capacité de patrouille étendue. Cette autonomie reste une nécessité pour surveiller l'immense façade maritime de l'Arctique.
Cette désignation ne marque pas la fin du processus administratif. Le statut de soumissionnaire privilégié lance une phase de négociations exclusives. Un spécialiste des politiques de défense, Philippe Lagassé, précise qu'il faudra plusieurs années avant la signature définitive du contrat.
L'impact boursier et les perspectives du secteur
La réaction de l'action TKMS à Francfort
Le cours TKMS a bondi de 10% pour atteindre 92 € à Francfort, traduisant le soulagement des actionnaires. Ce gain s'aligne sur les informations publiées par The Globe and Mail, le quotidien canadien à l'origine des révélations. L'indice des valeurs industrielles allemandes a également profité de cette annonce positive.
Cette hausse soudaine modifie la valorisation de l'entreprise sur le marché européen. Le constructeur naval a indiqué être dans l'attente d'une communication officielle d'Ottawa avant de commenter le dossier. Ce mutisme stratégique n'a pas freiné les volumes d'échanges sur la place boursière.
Les investisseurs particuliers qui suivent le secteur de la défense peuvent diversifier leur portefeuille via des ETF thématiques. Ces fonds répliquent les performances d'un panier d'entreprises liées à la sécurité et à l'armement. Ils donnent une exposition diluée aux risques inhérents aux commandes étatiques individuelles.
Les enjeux futurs pour le constructeur allemand
Le défi industriel qui attend le chantier naval reste considérable. L'entreprise devra structurer une chaîne d'approvisionnement capable de répondre aux exigences canadiennes de retombées économiques locales. La fabrication de 12 bâtiments de guerre exige une logistique sans faille.
La hausse des budgets militaires mondiaux alimente la croissance du secteur de la défense. Les États occidentaux accélèrent le renouvellement de leurs équipements. La capacité des industriels à livrer les commandes dans les temps deviendra le premier indicateur de leur performance financière.
Pour les opérateurs de marché, le suivi de ces mégacontrats donne de la visibilité sur les flux de trésorerie futurs. La volatilité de l'action TKMS montre la réactivité des valeurs de la défense aux décisions politiques. Les traders actifs sur les indices boursiers européens doivent inclure ces commandes d'État dans leurs calculs d'allocation.
❓ FAQ
Pourquoi le cours de l'action TKMS a-t-il augmenté de 10% ? Le titre du constructeur naval allemand a progressé en bourse suite aux informations du quotidien The Globe and Mail. Le Canada a sélectionné l'entreprise comme soumissionnaire privilégié pour construire 12 sous-marins.
Quel est le montant du contrat remporté par TKMS au Canada ? Le coût de construction des 12 bâtiments est estimé entre 12,3 et 18,4 milliards d'euros. En y ajoutant la maintenance et l'exploitation à long terme, l'enveloppe globale atteindra 24,6 à 30,7 milliards d'euros.
Comment investir sur l'action TKMS ou le secteur de la défense ? L'exposition à ce secteur passe par l'achat d'actions individuelles d'entreprises de l'armement sur les places boursières européennes ou américaines. Il est également possible d'utiliser des fonds indiciels spécialisés qui regroupent plusieurs valeurs de la défense.
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