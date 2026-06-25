Le titre perd 0,4% à 69,24 euros lors de la séance boursière, les opérateurs constatant l'absence de contraintes opérationnelles immédiates.

Les juges refusent d'ordonner une baisse chiffrée de la production d'hydrocarbures, préservant la stratégie de l'entreprise.

Le tribunal de Paris impose l'intégration des émissions indirectes dans le document de conformité du groupe pétrolier.

6 mois. C'est le délai accordé ce jeudi 25 juin 2026 par la justice française au géant de l'énergie pour réviser sa cartographie des risques environnementaux. Le tribunal judiciaire de Paris exige l'intégration formelle des émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation de ses produits. Le cours de l'action TotalEnergies s'ajuste légèrement à la baisse, tandis que le jugement préserve le modèle économique de la major pétrolière.

Un jugement inédit sur le devoir de vigilance climatique

L'intégration forcée des émissions Scope 3

Le jugement du 25 juin 2026 oblige le groupe énergétique à mettre à jour sa cartographie des risques. L'entreprise doit désormais y inclure les émissions indirectes de gaz à effet de serre. Ces rejets proviennent spécifiquement de la combustion des hydrocarbures vendus aux clients finaux.

La multinationale plaidait une stricte limite de responsabilité. Elle arguait que ces émissions de Scope 3 relevaient de l'action exclusive des consommateurs. Les magistrats écartent cet argumentaire et affirment que ces risques intègrent le périmètre du devoir de vigilance.

Ces volumes indirects représentent près de 90% de l'empreinte carbone totale du groupe. Une coalition de six organisations, dont Sherpa et la Ville de Paris, avait initié cette procédure en 2020. Le tribunal octroie un délai de six mois à la direction pour soumettre un plan de vigilance révisé.

L'absence d'objectifs chiffrés de réduction

Les organisations de défense de l'environnement réclamaient des objectifs contraignants pour limiter le réchauffement planétaire. Les juges refusent d'imposer une trajectoire de réduction chiffrée. Ils considèrent que la législation n'autorise pas la justice à se substituer aux instances dirigeantes de la société.

Le communiqué du tribunal précise le cadre d'application. La loi ne rend pas les entreprises responsables de l'ensemble des risques accumulés depuis la révolution industrielle. Le texte les oblige uniquement à agir en fonction de leur situation propre. L'entreprise évite ainsi la mise en place de limites strictes sur ses programmes d'exploration pétrolière.

Cette nuance marque un aboutissement partagé. Les associations obtiennent l'application formelle du devoir de vigilance aux enjeux climatiques. La major française préserve quant à elle sa stratégie industrielle, puisqu'elle ne subit aucune injonction de baisse de production.

Les conséquences pour l'action TotalEnergies en bourse

La réaction du marché et du cours boursier

Les investisseurs ont analysé l'impact financier de ce jugement tout au long de la séance de jeudi. À la clôture, le cours de l'action TotalEnergies affiche un recul mesuré de 0,4% pour s'établir à 69,24 euros sur Euronext Paris. Les opérateurs intègrent cette information sans déclencher de mouvement de vente massif.

L'absence de contraintes opérationnelles protège les perspectives de rentabilité à court terme. Une réduction forcée des volumes d'extraction de pétrole et gaz aurait lourdement pesé sur les revenus de l'entreprise. Le modèle économique actuel n'est pas entravé.

Les analystes comparent cette procédure aux précédents juridiques européens. La condamnation de Shell par la justice néerlandaise, qui exigeait une baisse drastique des émissions, fait actuellement l'objet d'un examen par la Cour suprême des Pays-Bas. Ces jurisprudences redéfinissent progressivement le cadre réglementaire des compagnies énergétiques.

Un calendrier judiciaire sous surveillance

La direction de l'entreprise n'a pas confirmé le dépôt immédiat d'un recours en appel contre cette décision de première instance. Elle dispose d'une demi-année pour formuler un document intégrant l'analyse des émissions de Scope 3. Une audience de contrôle de conformité est d'ores et déjà programmée pour le 21 janvier 2027.

Le débat sur le périmètre exact du devoir de vigilance animera les prochaines étapes de la procédure. En 2023, le ministère public avait soutenu que ce dispositif législatif n'était pas conçu pour encadrer le changement climatique. La cour d'appel avait toutefois invalidé l'irrecevabilité de la plainte.

L'exposition aux sociétés extractives implique une surveillance continue de ce risque juridique. Les épargnants ciblent généralement ces valeurs via l'achat d'actions en direct ou à travers des ETF thématiques. L'évolution de la jurisprudence environnementale s'intègre dorénavant dans le calcul de valorisation des actifs fossiles.

❓ FAQ

Pourquoi l'action TotalEnergies a-t-elle baissé en bourse aujourd'hui ? Le cours de l'action TotalEnergies cède 0,4% à la suite de la décision du tribunal de Paris. La justice exige que le groupe intègre les émissions indirectes de ses clients dans son plan de vigilance, ajoutant une contrainte réglementaire, bien qu'aucune baisse de production n'ait été imposée.

Qu'est-ce que le Scope 3 pour une entreprise pétrolière ? Le Scope 3 regroupe les émissions de gaz à effet de serre générées indirectement, notamment lors de l'utilisation finale des produits. Pour une major pétrolière, la combustion des carburants par les clients représente près de 90% de son empreinte carbone totale, un volume désormais soumis au devoir de vigilance.

La justice peut-elle limiter la production pétrolière du groupe ? Le jugement du 25 juin 2026 établit que le tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner des réductions d'émissions chiffrées ni de restreindre l'exploration. La loi impose de cartographier et prévenir les risques, mais ne permet pas aux magistrats de dicter la stratégie industrielle d'une société cotée.