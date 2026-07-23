Le groupe annonce un acompte sur dividende de 0,90 euro par action et un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars.

Le titre grimpe de 2,7 % à 76,32 euros à la Bourse de Paris ce jeudi. Le groupe pétrolier enregistre un doublement de son bénéfice net d'une année sur l'autre, atteignant 5,4 milliards de dollars. Cette performance relance le débat sur la fiscalité des entreprises énergétiques en France. Le rendement de l'action TotalEnergies repose sur une génération de trésorerie propulsée par la flambée des prix de l'énergie.

Résultats financiers de TotalEnergies au premier semestre 2026

Hausse des bénéfices et rentabilité des capitaux

Le groupe affiche un résultat net ajusté de 6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2026. Ce chiffre traduit une hausse de 67 % par rapport à la même période de l'année précédente. Sur l'ensemble du premier semestre, le bénéfice net atteint 11,2 milliards de dollars.

Le bénéfice net ajusté par action ressort à 2,68 dollars pour le trimestre, marquant une progression de 9 %. Sur six mois, cet indicateur bondit de 51 % à 5,14 dollars. La rentabilité des capitaux employés moyens s'établit à 13,9 % sur douze mois glissants, contre 12,7 % lors de la période précédente.

Le flux de trésorerie opérationnel généré sur le trimestre culmine à 9,804 milliards de dollars, soit une hausse de 15 % par rapport au premier trimestre. L'Ebitda ajusté progresse de 5 % pour atteindre 13,17 milliards de dollars. Sur l'ensemble du semestre, la génération de flux de trésorerie atteint 18,38 milliards de dollars.

Désendettement et retour aux actionnaires

Le conseil d'administration confirme le versement d'une rémunération en hausse aux apporteurs de capitaux. L'entreprise distribuera un deuxième acompte sur dividende de 0,90 euro par action au titre de l'exercice 2026. Ce montant représente une augmentation de 5,9 % par rapport à l'année 2025.

Le groupe poursuivra ses rachats de titres au troisième trimestre. Cette opération portera sur un montant de 1,5 milliard de dollars, un volume identique à celui du trimestre précédent. Cette politique soutient directement le cours de l'action TotalEnergies sur les marchés financiers.

La structure bilancielle s'allège avec une réduction de la dette nette de 3,3 milliards de dollars. Le ratio d'endettement s'améliore de 2,4 points pour se fixer à 13,1 %. Les dépenses d'investissement prévues pour l'année restent alignées sur l'objectif initial de 15 milliards de dollars.

Performances opérationnelles et cours de l'action TotalEnergies

Dynamique de l'Exploration-Production et du raffinage

Le segment de l'exploration-production génère un résultat net opérationnel ajusté de 3,2 milliards de dollars, en hausse de 64 % sur un an[cite: 3, 4]. La production totale de pétrole et de gaz atteint 2,395 millions de barils équivalent pétrole par jour. Cette branche profite d'un prix moyen de vente des liquides en hausse de 17,9 dollars par baril par rapport au trimestre précédent.

La montée en puissance des projets au Brésil, aux États-Unis et en Libye génère une croissance organique de la production supérieure à 4 %[cite: 1, 2, 4]. Ces nouveaux volumes compensent la perte d'environ 210 000 barils équivalent pétrole par jour liée aux difficultés d'accès au détroit d'Ormuz[cite: 1, 2, 4]. Le taux d'utilisation des raffineries devrait se maintenir entre 80 % et 85 % au troisième trimestre.

Le pôle raffinage et chimie enregistre un résultat de 1,8 milliard de dollars, en hausse de 362 % sur un an. Cette division aval dégage un flux de trésorerie de 2,9 milliards de dollars. Ces activités dégagent un résultat opérationnel net ajusté de 2,3 milliards de dollars, soit une progression de 24 %.

Impact géopolitique sur les marchés des hydrocarbures

La guerre impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran perturbe l'offre mondiale de brut. La moyenne du prix du baril de Brent s'établit à 97 dollars entre avril et juin, contre 67 dollars un an plus tôt. Ce niveau de prix se répercute directement sur le cours du pétrole brut au niveau mondial.

Le segment du gaz naturel liquéfié affiche un recul de son résultat à 807 millions de dollars. Cette baisse de 22 % découle de la faiblesse de la demande sur le marché européen[cite: 1, 3]. Les opérations de négoce de GNL enregistrent une baisse de revenus sur cette période.

La publication de ces résultats relance les appels à la mise en place d'une surtaxe des bénéfices pétroliers en France. Des personnalités politiques et un collectif d'ONG réclament une hausse des prélèvements sur les entreprises liées aux énergies fossiles pour financer la protection climatique. Le gouvernement maintient son refus d'augmenter la pression fiscale sur le fournisseur d'énergie.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent le cours de l'action TotalEnergies ?

La rentabilité de l'entreprise dépend directement du prix du baril de Brent et des marges de raffinage. Les volumes de production d'hydrocarbures, les résultats des activités de négoce et la politique de retour aux actionnaires déterminent également la valorisation du titre.

Pourquoi le bénéfice du groupe a-t-il augmenté au deuxième trimestre 2026 ?

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient limitent l'offre de brut et maintiennent les prix de l'énergie à un niveau élevé. L'entreprise profite de la hausse de 45 % du prix du pétrole sur un an et d'une augmentation des marges sur les carburants raffinés.

Comment s'exposer au secteur pétrolier sur les marchés financiers ?

L'exposition aux valeurs énergétiques peut s'effectuer par l'achat d'actions de majors pétrolières intégrées. Les investisseurs peuvent également s'orienter vers des ETF sectoriels qui répliquent un panier d'entreprises liées à la production et au raffinage des hydrocarbures.