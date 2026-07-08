La justice a statué que Vincent Bolloré et sa holding ne contrôlaient pas le groupe, écartant l'obligation de rachat.

L'action Vivendi a plongé de 12% pour clôturer à 1,93 euro après le verdict rendu par la cour d'appel de Paris.

Le verdict très attendu de la cour d'appel de Paris a provoqué d'importants dégagements ce mercredi. L'action Vivendi a lourdement chuté, effaçant une grande part de sa capitalisation boursière, après que la justice a écarté l'obligation pour le groupe Bolloré de lancer une offre sur le reste du capital. Les investisseurs en actions révisent désormais leurs anticipations sur ce dossier emblématique du secteur des médias.

Une décision judiciaire favorable à la famille Bolloré

L'absence de contrôle de fait validée

La cour d'appel de Paris a rendu ce mercredi une décision très attendue concernant la gouvernance du géant de la communication. Réunie en formation solennelle, la juridiction a formellement rejeté l'idée selon laquelle Vincent Bolloré et Bolloré SE exerceraient un contrôle de fait sur l'entreprise. Cette annonce met un terme à des mois d'incertitudes sur le marché boursier.

La juridiction a estimé que l'influence personnelle de l'homme d'affaires breton ne pouvait être assimilée à un contrôle juridique strict. Le tribunal s'est appuyé sur la fragmentation importante du reste de l'actionnariat pour justifier sa décision. Les magistrats ont refusé de valider une interprétation extensive de la loi sur les sociétés commerciales.

Les juges ont rappelé que les critères d'une OPA obligatoire se limitent aux droits de vote effectivement exercés lors des assemblées générales. Or, la holding familiale détient précisément 29,9% des parts du capital. Cette participation reste volontairement maintenue juste en dessous du seuil de déclenchement fixé à 30% par la réglementation de l'Autorité des marchés financiers.

L'échec de la procédure du fonds CIAM

Cette contestation judiciaire prend racine dans le vaste projet de démantèlement du conglomérat réalisé au cours de l'année 2024. Le fonds d'investissement minoritaire CIAM s'opposait vigoureusement aux modalités de cette division historique. Les dirigeants de cette structure financière estimaient que l'opération lésait les autres porteurs de parts.

L'activiste affirmait devant les tribunaux que l'opération de scission avait mécaniquement renforcé l'emprise capitalistique de la famille fondatrice sur l'entreprise. L'objectif de la procédure visait à forcer le dépôt d'une offre publique au bénéfice des actionnaires minoritaires. Le succès de cette plainte aurait garanti une porte de sortie à un prix majoré pour les détenteurs du titre.

La décision de ce mercredi marque la fin de plusieurs années de batailles procédurales. Après une première victoire de CIAM devant une cour d'appel, la Cour de cassation avait annulé cette lecture en novembre 2025. Le nouveau jugement clôture le dossier et condamne les espoirs de rachat espérés par certains gérants.

La réaction des marchés financiers

Une sanction boursière immédiate

Sans la perspective d'une prime de rachat, les opérateurs financiers ont massivement vendu leurs positions dès les premiers échanges. Le cours de l'action a immédiatement accusé une chute de 10% à l'ouverture de la séance de mercredi. Cette réaction à la baisse sur l'action Vivendi traduit les dégagements des spéculateurs qui pariaient sur une décision inverse.

La pression vendeuse s'est maintenue tout au long de la journée de cotation sur la place parisienne. Le titre a terminé sur un plongeon de 12%, s'établissant à un niveau de 1,93 euro. Cette violente correction ampute sévèrement la capitalisation boursière de l'entité résiduelle du groupe.

L'absence d'obligation de lancer une offre sur le capital restant évite un effort financier massif au premier actionnaire. Les analystes évaluaient la facture de cette opération entre 6 et 9 milliards d'euros pour la holding bretonne. Les opérateurs des indices boursiers européens retiennent que cette somme colossale est désormais économisée par la famille dirigeante.

Les perspectives après le démantèlement

Depuis l'éclatement effectif du conglomérat, les différentes entités évoluent de manière autonome sur les marchés financiers. La chaîne cryptée Canal+ est cotée à la Bourse de Londres, tandis que le groupe publicitaire Havas s'échange à Amsterdam. La structure résiduelle qui porte le nom historique reste maintenue sur la place parisienne.

Les gérants de portefeuille doivent maintenant évaluer la société sur ses seules performances commerciales. La prime spéculative liée à une intervention réglementaire disparaît des modèles de valorisation. Les investisseurs intègrent désormais la seule rentabilité opérationnelle des actifs restants et la stratégie de réinvestissement des liquidités.

Ce dénouement lève une incertitude pour les gérants de portefeuilles et les concepteurs d'ETF sectoriels exposés à la communication européenne. Le maintien de la participation à 29,9% fige la structure de l'actionnariat sans imposer de retrait de la cote. Le rejet de l'offre contrainte modifie la thèse d'investissement sur le secteur des médias en France.

❓ FAQ

Quels facteurs expliquent la chute du cours de l'action Vivendi aujourd'hui ? Le plongeon de l'action Vivendi s'explique par la décision de la cour d'appel de Paris écartant le contrôle de fait de Vincent Bolloré sur l'entreprise. Cette annonce supprime la perspective d'une offre publique de rachat, poussant les spéculateurs à liquider leurs positions et entraînant une chute de 12% du titre à 1,93 euro.

Comment la justice justifie-t-elle le refus d'une OPA obligatoire ? La réglementation boursière française déclenche une OPA obligatoire lorsqu'un actionnaire franchit le seuil de 30% des droits de vote. La justice a estimé que la participation de 29,9% détenue par le groupe Bolloré ne constituait pas un contrôle juridique, les critères se limitant aux seuls droits de vote effectivement exercés.

Comment s'exposer au secteur des médias en Bourse ? L'investissement dans le secteur des médias s'effectue par l'achat direct d'actions de groupes télévisuels, d'agences de publicité ou d'éditeurs cotés sur les places européennes. Les investisseurs optent également pour des ETF thématiques spécialisés dans la communication afin de diversifier les risques sur un ensemble de sociétés de cette industrie.