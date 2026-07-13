Volkswagen a confirmé ce lundi 13 juillet qu'il pourrait supprimer environ 50 000 emplois supplémentaires, au-delà des 50 000 déjà décidés. Le total envisagé approche 100 000 postes dans le monde, sur un effectif proche de 600 000 salariés. Le patron du groupe, Oliver Blume, avance ce chiffre dans une note interne adressée au personnel. L'action Volkswagen ne recule pas pour autant : le titre gagne environ 0,85% en séance à Francfort, autour de 71,6 €, près de ses plus bas de l'année.

Action Volkswagen face à un plan social record

Jusqu'à 100 000 postes menacés dans le monde

La note interne diffusée ce lundi chiffre à environ 50 000 les suppressions de postes supplémentaires. Blume précise qu'un calcul théorique, à coûts salariaux inchangés, aboutirait à ce nombre de suppressions dans le monde. C'est la première fois que le dirigeant met un chiffre sur l'ampleur possible des coupes.

Ces 50 000 postes s'ajoutent aux 50 000 déjà validés à l'échelle du groupe, filiales Porsche et Audi comprises. Le total envisagé approche donc 100 000 emplois, sur un effectif mondial d'environ 600 000 salariés. Cela reviendrait à supprimer près d'un poste sur six.

Le déclencheur tient à un écart de coûts de 20% face à des entreprises comparables. Blume indique que le groupe évalue, marque par marque et région par région, le volume d'ajustements nécessaires et réalisables. La direction avait auparavant refusé de commenter les informations évoquant jusqu'à 100 000 suppressions. Le syndicat IG Metall avait organisé des débrayages jeudi, tandis que le comité d'entreprise a manifesté sa colère durant le week-end.

Quatre usines allemandes sous surveillance

Le plan de restructuration a été présenté jeudi au conseil de surveillance du groupe. Les représentants du personnel au sein du comité ont bloqué les propositions, qui portaient sur des licenciements et la fermeture éventuelle de quatre sites. Aucune décision de fermeture n'est donc actée à ce stade.

Blume écrit ne pas être en mesure de confirmer des scénarios d'exploitation compétitifs pour les usines d'Emden, Hanovre, Zwickau et Neckarsulm dans les années 2030. Il dit préférer des « solutions intelligentes » aux fermetures. Le dirigeant a déjà cité l'industrie de la défense ou la production de modèles Volkswagen chinois en Europe comme débouchés pour les sites sous-utilisés.

En parallèle, le groupe réduit d'environ moitié l'étendue de sa gamme et abaisse fortement la complexité de ses configurations. Le site d'Osnabrück a déjà arrêté la production automobile. Cette rationalisation accompagne le virage vers les voitures électriques, avec des modèles d'entrée de gamme visés sous 25 000 €.

Pourquoi l'action Volkswagen monte malgré les coupes

Un titre décoté qui réagit aux baisses de coûts

Malgré l'ampleur du plan, l'action Volkswagen progresse d'environ 0,85% en séance ce lundi, autour de 71,6 €, après une clôture à 70,98 € vendredi. Le chiffre porté par la cote est celui de l'action privilégiée (VOW3), la plus échangée et intégrée au DAX. Le titre reste proche de son plus bas sur 52 semaines, à 69,20 €, et recule d'environ 24% sur un an.

La hausse s'explique par la lecture d'un plan de réduction des coûts dans une valeur déjà lourdement décotée. Le titre affiche un PER de l'ordre de 6 à 7, un ratio cours/actif net proche de 0,2 et un indicateur de force relative (RSI) en zone de survente. Le rendement du dividende dépasse 7%. Le scénario maximal de 100 000 suppressions circulait déjà, et les fermetures d'usines ont été bloquées, ce qui limite le choc immédiat.

Le mouvement reste mesuré et s'inscrit dans un DAX proche de l'équilibre ce lundi. Volkswagen figure parmi les principales valeurs de l'indice allemand. Les prochains résultats trimestriels, attendus fin juillet, constitueront le prochain rendez-vous pour mesurer l'avancée réelle des économies.

Chine et droits de douane, les racines de la crise

Les bénéfices du groupe se sont effondrés sous l'effet de plusieurs milliards d'euros de coûts liés aux droits de douane, d'une concurrence acharnée en Chine et d'une pression sur le réseau de production allemand pour gagner en efficacité. Ces trois facteurs forment la toile de fond du plan présenté par la direction.

En Chine, premier débouché historique du constructeur, la demande faiblit plus vite que prévu. Les livraisons de Volkswagen et d'Audi y ont reculé sur la période récente. La montée des marques locales sur le segment électrique accentue la perte de parts de marché.

Les droits de douane pèsent sur le modèle exportateur, alors que les coûts d'énergie et de main-d'œuvre restent élevés en Allemagne. L'écart de compétitivité de 20% cadre l'ensemble de la restructuration. Blume prévient que le groupe devra aussi agir sur le coût du travail, et pas seulement sur le nombre de postes.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Volkswagen monte-t-elle malgré les suppressions d'emplois ?

Le titre gagne environ 0,85% ce lundi car le marché retient d'abord la baisse des coûts. L'action Volkswagen se traite déjà à des niveaux très bas, avec un PER de l'ordre de 6 à 7 et un cours proche de son plus bas de l'année. Le scénario extrême de 100 000 postes était par ailleurs déjà connu, et les fermetures d'usines ont été bloquées.

Combien d'emplois Volkswagen prévoit-il de supprimer ?

Le groupe a déjà acté 50 000 suppressions et en évalue environ 50 000 supplémentaires, selon la note d'Oliver Blume. Le total envisagé approche 100 000 postes dans le monde, sur près de 600 000 salariés.

Quelles usines Volkswagen sont menacées de fermeture ?

Quatre sites allemands sont cités : Emden, Hanovre, Zwickau et Neckarsulm. Aucune fermeture n'est actée, les représentants du personnel ayant bloqué ces propositions. La direction dit privilégier des alternatives, comme la défense ou la production de modèles destinés au marché chinois.

Pourquoi les bénéfices de Volkswagen s'effondrent-ils ?

Trois facteurs pèsent sur le constructeur automobile : les coûts liés aux droits de douane, le recul des ventes en Chine et un réseau de production allemand jugé trop coûteux. Le groupe chiffre à 20% son écart de compétitivité face à des rivaux comparables.

Comment s'exposer au secteur automobile en bourse ?

L'exposition peut passer par des actions de constructeurs ou d'équipementiers cotés, ou par des ETF sectoriels qui regroupent un panier de valeurs, y compris des fonds dédiés aux véhicules électriques et autonomes. Ces approches offrent des niveaux de risque et de diversification différents.