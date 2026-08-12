Actualités cryptos: Bitcoin semble trouver un plancher, mais reste à la traîne par rapport à Wall Street 🚩 Les « baleines » ont-elles cessé de vendre ?

Bitcoin tente de se redresser après un début d’année difficile. Certains signes précurseurs laissent penser que la phase la plus intense de la pression à la vente pourrait déjà être derrière nous. Néanmoins, le marché des cryptomonnaies reste fragile. Selon CoinShares, les plus grands détenteurs de BTC sont passés de la vente à l’accumulation, tandis que les fonds de cryptomonnaies ont enregistré une cinquième semaine consécutive d’entrées de capitaux. Dans le même temps, la publication de données moins favorables sur le marché du travail américain a tempéré les anticipations de nouvelles hausses des taux de la Fed, allégeant ainsi quelque peu la pression sur les actifs à forte volatilité.

Le problème est que Bitcoin continue d’afficher une sous-performance significative par rapport aux actions, et qu’il n’y a toujours aucune confirmation d’un renversement durable de cette tendance, ce qui se reflète également dans les données on-chain. Les fondamentaux à court terme s’améliorent donc plus rapidement que ne le laisserait supposer l’évolution du cours lui-même, ce qui pourrait indiquer un processus de rebond en cours plutôt que le début évident d’une nouvelle et puissante impulsion haussière.

Les « baleines » du Bitcoin ont-elles cessé de vendre ?

L’un des changements les plus importants qui s’opèrent actuellement sur le marché concerne le comportement des plus grands détenteurs de BTC. Selon les données de CoinShares, les « baleines » ont vendu pour environ 40 milliards de dollars de Bitcoin depuis octobre 2025, créant ainsi l’une des principales sources de pression à la vente du cycle actuel. Ce processus a toutefois commencé à s’essouffler. CoinShares souligne trois semaines consécutives d’accumulation chez les plus grands détenteurs, une tendance qui s’est historiquement manifestée à des stades similaires des cycles quadriennaux du Bitcoin. Si ce revirement s’avère durable, le marché pourrait voir disparaître l’une des principales sources d’offre qui a pesé sur les cours ces derniers mois.

Depuis octobre 2025, les « baleines » ont vendu pour environ 40 milliards de dollars de BTC. Bitcoin affiche désormais trois semaines consécutives d’accumulation, et si le cours commence à remonter vers les 70 000 dollars, le creux cyclique pourrait déjà être derrière nous. Cela ne signifie pas pour autant automatiquement le début d’un nouveau marché haussier. Jusqu’à l’automne, une consolidation et un éventuel test de la zone des 80 000 dollars semblent plus probables, même si une baisse vers 50 000 dollars ou moins reste également possible. Cette distinction est importante : la fin d’une vague de ventes majeure élimine un frein significatif, mais ne crée pas à elle seule une demande suffisante pour établir une tendance haussière durable. Si une nouvelle offre venait à apparaître, le Bitcoin pourrait aggraver ses pertes et connaître une baisse en pourcentage comparable à celle des précédents marchés baissiers.

Les capitaux reviennent progressivement vers les fonds cryptos

Les flux de capitaux envoient un signal plus positif. Les produits d’investissement en actifs numériques ont attiré environ 1,05 milliard de dollars au cours de la semaine close le 7 août, marquant ainsi la cinquième semaine consécutive d’entrées de capitaux. Ce phénomène semble particulièrement intéressant au regard de la période de huit semaines précédente, durant laquelle les investisseurs avaient retiré un montant record de 8 milliards de dollars. En un laps de temps relativement court, le marché est donc passé d’une réduction agressive des positions à une nouvelle phase d’accumulation.

On observe une tendance similaire chez les ETF américains sur le Bitcoin au comptant. Ils ont attiré environ 853,5 millions de dollars au cours de la semaine close le 7 août, soit le meilleur résultat depuis la mi-avril. À lui seul, l’iShares Bitcoin Trust de BlackRock a représenté environ 700 millions de dollars de ces flux, tandis que son actif net s’élevait à environ 48,5 milliards de dollars. Conjugué à l’affaiblissement de la pression vendeuse exercée par les « baleines », cela crée une dynamique offre-demande plus favorable qu’il y a quelques semaines à peine.

Les plus grands détenteurs réduisent la quantité de BTC qu’ils mettent sur le marché au moment même où les capitaux institutionnels commencent à revenir. Cependant, l’intérêt des investisseurs pour les actions et les fonds d’actions reste clairement plus fort que la demande pour le Bitcoin et le marché des cryptomonnaies en général.

La Fed reste la clé d’un retour vers les 100 000 dollars

Les taux d’intérêt américains restent le catalyseur macroéconomique le plus important pour le Bitcoin. La faiblesse des données sur le marché du travail a réduit les anticipations de nouvelles hausses de taux de la Fed, aidant le BTC à rebondir depuis ses plus bas niveaux de l’année. Selon le scénario de CoinShares, toutefois, le simple fait de revoir à la baisse les anticipations de hausse des taux pourrait ne pas suffire à déclencher un mouvement beaucoup plus important. Un retour vers les 100 000 dollars nécessiterait probablement des signes plus clairs de détérioration de l’emploi et un glissement plus marqué des anticipations du marché vers des taux d’intérêt plus bas. Le marché reste donc dans une position délicate.

Les données sont suffisamment faibles pour apaiser les craintes d’un nouveau resserrement monétaire, mais pas encore assez pour contraindre la Fed à adopter une position résolument plus accommodante. Le symposium de Jackson Hole pourrait fournir davantage d’indices, même si CoinShares ne s’attend pas à un message explicitement accommodant de la part de la banque centrale. Le pétrole reste une autre variable importante. Une désescalade autour de l’Iran pourrait faire baisser les prix de l’énergie et réduire les pressions inflationnistes, améliorant indirectement l’environnement macroéconomique pour le Bitcoin, tandis qu’une nouvelle escalade pourrait rapidement inverser cet effet.

Bitcoin continue d’accuser un retard par rapport à Wall Street

C’est l’argument le plus solide contre toute conclusion prématurée quant à la fin de la faiblesse des cryptomonnaies. Glassnode souligne que Bitcoin n’a pas encore retrouvé sa force relative par rapport aux principaux indices boursiers. Au cours des 90 derniers jours, BTC a chuté d’environ 20 %, tandis que le S&P 500 a progressé d’environ 5 %.

La divergence est encore plus marquée depuis le début de l’année. Bitcoin a reculé d’environ 35 % et les altcoins ont perdu en moyenne 57 %, tandis que le Nasdaq et le Russell 2000 ont progressé respectivement d’environ 38 % et 31 %. Certaines matières premières ont affiché des performances encore meilleures, l’or ayant progressé d’environ 60 %, le cuivre de 66 % et l’argent de 107 %.

Glassnode décrit la configuration actuelle comme un marché tiré par les actions. En d’autres termes, l’amélioration des flux et l’accumulation par les « baleines » sont des signaux positifs, mais le véritable test aura lieu lorsque Bitcoin commencera à surperformer de manière constante les principaux indices boursiers.

Le mois de juillet a marqué un tournant important, qu’en est-il de la réglementation ?

Les premiers signes d’un tel changement sont peut-être apparus en juillet. Lors d’une forte correction des valeurs liées à l’IA et aux semi-conducteurs, les ETF sur les puces électroniques ont chuté de plus de 20 % et le Nasdaq 100 a reculé de près de 7 %. Au cours du même mois, Bitcoin a gagné environ 9% et l’Ethereum a progressé de 20%. Quelques mois plus tôt encore, une telle divergence aurait été bien moins probable en raison de la très forte corrélation du BTC avec les valeurs technologiques. La corrélation sur 90 jours entre le Bitcoin et le Nasdaq a atteint 0,89 en mai, tandis que les données de K33 Research ont montré que sa corrélation sur 30 jours était tombée à 0,43 fin juillet.

BlackRock fait valoir que la dépendance décroissante du Bitcoin vis-à-vis des actions renforce son utilité potentielle en tant qu’actif de diversification de portefeuille. Cela pourrait devenir l’une des tendances les plus importantes à surveiller au cours des prochains mois. Si le Bitcoin parvient à continuer d’afficher des performances relativement bonnes lors des corrections du Nasdaq, sa perception pourrait progressivement évoluer : il ne serait plus considéré principalement comme un « actif technologique à risque », mais deviendrait une classe d’actifs plus indépendante.

Le point faible de ce tableau reste la réglementation américaine. La probabilité que le CLARITY Act soit adopté cette année est tombée à seulement environ 15 % sur Polymarket. Le Sénat ne devrait pas se prononcer sur ce projet de loi relatif à la structure du marché des cryptomonnaies avant la pause estivale. CoinShares estime néanmoins qu’un report serait plus problématique pour l’Ethereum et les projets liés aux stablecoins que pour le Bitcoin lui-même. Parallèlement, le débat à Washington s’éloigne de plus en plus des questions relatives à la légitimité des cryptomonnaies ou à leur place dans le système financier pour se concentrer sur des préoccupations éthiques — notamment la question de savoir si les responsables publics devraient être autorisés à émettre leurs propres jetons et à en tirer profit.

Le Bitcoin a-t-il déjà atteint son niveau plancher ?

La situation du marché est devenue nettement plus favorable, mais un élément fait encore défaut : la confirmation par l’évolution des cours. D’une part, la vague de ventes de plusieurs milliards de dollars initiée par les plus grands détenteurs s’estompe, les fonds attirent à nouveau des capitaux et le contexte des taux d’intérêt devient moins restrictif. D’autre part, le Bitcoin reste l’un des principaux actifs les plus faibles de 2026 et n’a pas encore réussi à reprendre l’avantage sur les actions.

La configuration actuelle ressemble donc davantage à un processus de formation d’un plancher qu’au début confirmé d’une nouvelle phase haussière. Ce qui est particulièrement intéressant, cependant, c’est l’évolution de la structure du marché : la baisse de l’offre provenant des « baleines » coïncide avec le retour de la demande institutionnelle, alors même que la corrélation entre Bitcoin et le Nasdaq commence à s’atténuer.

La prochaine phase dépendra en grande partie de trois facteurs : la politique de la Fed, le comportement des plus grands détenteurs de BTC, et la capacité à maintenir les entrées de capitaux dans les ETF et autres produits d’investissement. Si ces facteurs s’accompagnent d’une amélioration de la force relative par rapport à Wall Street, l’argument selon lequel Bitcoin reste prisonnier d’un marché dominé par les actions commencera à s’affaiblir. Ce n’est qu’alors qu’il existerait des preuves bien plus solides que le cycle actuel de faiblesse du Bitcoin a véritablement pris fin.

Graphique du Bitcoin (intervalle D1)

Le BTC reste bien en dessous du retracement de Fibonacci à 23,6 % de la dernière baisse majeure, situé autour de 73 000 $. Bitcoin peine manifestement à amorcer un rebond vigoureux à partir des niveaux actuels et s’est heurté à deux reprises à une résistance significative autour de 65 000–66 000 $. La zone des 60 000–62 000 $ semble constituer un support important, renforcé par les réactions antérieures des cours. Une cassure sous les 60 000 $ pourrait indiquer une nouvelle impulsion baissière plus forte et potentiellement de nouveaux plus bas dans le marché baissier actuel.