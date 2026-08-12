L'action Vestas enregistre une progression de plus de 19,30% à la Bourse de Copenhague ce mercredi après la publication de ses résultats trimestriels. Le spécialiste danois affiche un chiffre d'affaires de 4,72 milliards d'euros au deuxième trimestre 2026, soit une hausse de 26,1% sur un an. Fort de ces réalisations et d'un résultat d'exploitation supérieur aux attentes, le groupe relève sa prévision de rentabilité annuelle et lance un programme de rachat d'actions.

Résultats de Vestas : un deuxième trimestre supérieur aux attentes

Accélération des ventes et redressement des marges

Au deuxième trimestre 2026, l'action Vestas profite directement de la vigueur financière du fabricant danois. Le chiffre d'affaires atteint 4,72 milliards d'euros, soit une croissance de 26,1%. La performance surpasse le consensus établi par la société, qui ciblait 4,54 milliards d'euros. Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus cumulent 8,69 milliards d'euros, contre 7,21 milliards d'euros un an auparavant. L'activité de la division Power Solutions, dédiée à la conception de turbines, tire l'ensemble de la structure avec un bond de 37% sur le trimestre.

Le résultat opérationnel ajusté s'élève à 446 millions d'euros, contre 57 millions d'euros au deuxième trimestre 2025. Le chiffre surpasse largement les estimations des analystes. La marge opérationnelle ajustée ressort ainsi à 9,4%, représentant un redressement net par rapport à 1,5% un an plus tôt. De son côté, le bénéfice brut atteint 801 millions d'euros, ce qui correspond à une marge brute de 17,0%.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'établit à 285 millions d'euros sur trois mois. Sur les six premiers mois de l'année, ce profit accumulé atteint 362 millions d'euros, traduisant le retour de la rentabilité. Le bénéfice par action ressort à 0,28 euro sur le trimestre, contre 0,03 euro auparavant. Parallèlement, le flux de trésorerie disponible ajusté repasse en territoire positif à 94 millions d'euros, effaçant la perte de 227 millions enregistrée un an plus tôt.

Forte activité commerciale et carnet de commandes record

Les prises de commandes fermes de turbines représentent un volume de 3 349 MW, en hausse de 67% sur un an. L’expansion s'appuie sur la demande terrestre, particulièrement soutenue aux États-Unis et en Allemagne. Le prix de vente moyen s'établit à 1,0 million d'euros par mégawatt, témoignant d'un environnement de prix stable. Les nouvelles entrées renforcent la visibilité sur les revenus futurs du groupe.

Le carnet de commandes lié aux turbines atteint 36 milliards d'euros au 30 juin 2026, contre 31,4 milliards d'euros un an plus tôt. En ajoutant l'activité de maintenance, le carnet de commandes de la division services s'élève à 40,9 milliards d'euros. Au total, le carnet de commandes combiné de l'équipementier culmine à 76,9 milliards d'euros, soit une progression annuelle de 9,6 milliards d'euros. Ces chiffres illustrent la demande constante sur le marché de l'énergie renouvelable.

La division des services poursuit sa trajectoire de redressement grâce à une discipline commerciale renforcée. Le portefeuille atteint 166 GW sous contrats de maintenance actifs, enregistrant un gain net de 2 GW par rapport au trimestre précédent. Les renouvellements de contrats et les nouvelles signatures compensent les arrivées à échéance. La réorganisation interne vise un objectif à long terme de 25% de marge opérationnelle pour cette branche, grâce à l'optimisation des coûts opérationnels et aux ajustements tarifaires.

Perspectives 2026 et allocation de capital

Rehaussement de la guidance de rentabilité annuelle

Compte tenu des performances trimestrielles et d'une visibilité accrue sur le second semestre, la direction révise ses prévisions. Le groupe vise désormais une marge opérationnelle ajustée comprise entre 7% et 9% pour l'exercice 2026, contre une fourchette initiale de 6% à 8%. La décision confirme la montée en puissance de la production et la maîtrise progressive des coûts industriels. L'objectif de chiffre d'affaires annuel est maintenu entre 20 et 22 milliards d'euros, à comparer aux 18,8 milliards d'euros réalisés en 2025.

Pour la branche services, la prévision de marge opérationnelle ajustée demeure fixée entre 15,5% et 17,5%. Les investissements annuels restent anticipés à environ 1,2 milliard d'euros pour soutenir les capacités de production. L'entreprise réaffirme sa trajectoire à long terme, qui vise une marge opérationnelle supérieure à 10% sur l'ensemble du cycle. Les progrès enregistrés dans le déploiement de l’éolien en mer participent à la tendance, grâce à une amélioration de l'efficacité manufacturière et à la réduction des délais d'assemblage.

L'environnement macroéconomique conserve toutefois des zones d'ombre liées aux risques géopolitiques, aux frais de transport et aux contraintes d'infrastructures de réseau. Le président-directeur général Henrik Andersen souligne l'importance d'accélérer les autorisations administratives et les raccordements pour sécuriser les projets. Malgré ces défis sectoriels, l'augmentation des volumes livrés et les réductions de coûts internes permettent d'absorber la volatilité ambiante.

Programme de rachat d'actions et réaction boursière

Afin d'optimiser sa structure financière et d'honorer ses plans d'actionnariat salarié, la société annonce le lancement d'un rachat d'actions. Le programme porte sur un montant maximal de 3 milliards de couronnes danoises, soit environ 400 millions d'euros. Mandatée pour piloter l'opération, Danske Bank pourra acquérir jusqu'à 34 millions de titres. L'exécution de cette enveloppe débute le 13 août et s'étendra au plus tard jusqu'au 16 décembre 2026.

La réaction du marché a été immédiate lors de la séance ce mercredi à la Bourse de Copenhague. Le titre a bondi de 19,30% dès les premiers échanges, signant la plus forte hausse quotidienne de la valeur depuis janvier 2024. L’accélération permet à la valeur de figurer au sommet de l'indice paneuropéen Stoxx 600. Les analystes soulignent la qualité de la publication, estimant que la trajectoire du groupe valide le succès de son plan de redressement stratégique.

Les investisseurs attentifs au secteur des énergies renouvelables observent un retour de la confiance après deux années rythmées par l'inflation des matières premières et les tensions de chaîne d'approvisionnement. L'évolution de ces valeurs au sein des ETF thématiques reflète l'intérêt pour les équipements renouvelables à forte visibilité financière. La progression du carnet de commandes combinée à la distribution de trésorerie renforce le profil financier du constructeur danois.

Source : xStation5

❓ FAQ

Pourquoi l'action Vestas a-t-elle fortement progressé en Bourse ? L'action Vestas a grimpé de plus de 18% suite à la publication de résultats Vestas au deuxième trimestre 2026 nettement supérieurs aux attentes. Le groupe a enregistré un résultat d'exploitation ajusté de 446 millions d'euros, relevé sa prévision de marge opérationnelle annuelle entre 7% et 9%, et annoncé un programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros.

Quels sont les objectifs financiers de Vestas pour l'ensemble de l'année 2026 ? Le groupe confirme viser un chiffre d'affaires annuel compris entre 20 et 22 milliards d'euros. La marge opérationnelle ajustée a été revue à la hausse dans une fourchette de 7% à 9%. Les investissements sont maintenus à environ 1,2 milliard d'euros, tandis que la division des services devrait générer une marge opérationnelle entre 15,5% et 17,5%.

Quelles sont les modalités du rachat d'actions annoncé par Vestas ? Le programme de rachat d'actions s'élève à 400 millions d'euros (environ 3 milliards de couronnes danoises). Il autorise l'acquisition d'un maximum de 34 millions d'actions, soit 3,4% du capital social de l'entreprise. Porté par Danske Bank, ce dispositif se déroule du 13 août au 16 décembre 2026.

Comment évolue le carnet de commandes de Vestas dans les énergies renouvelables ? À la fin du deuxième trimestre 2026, le carnet de commandes total de Vestas atteint 76,9 milliards d'euros, en hausse de 9,6 milliards d'euros sur un an. Ce montant rassemble 36 milliards d'euros de commandes de turbines éoliennes et 40,9 milliards d'euros issus des contrats de services à long terme dans l'éolien terrestre et l'éolien en mer.