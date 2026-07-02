AeroVironment bondit de 13 % grâce à un contrat de 500 millions de dollars avec l'armée américaine pour la lutte contre les drones

L'action AeroVironment (AVAV.US) progresse d'environ 15 % après l'annonce par la société d'un contrat de 500 millions de dollars avec l'armée américaine pour la fourniture de systèmes de lutte contre les drones. Cet accord renforce encore le sentiment positif suscité par les résultats records du quatrième trimestre de l'exercice 2026, publiés quelques jours plus tôt. La société connaît actuellement une croissance non seulement grâce à ses systèmes sans pilote, mais aussi grâce au segment en pleine expansion de la défense anti-drones. La direction estime que ce domaine pourrait devenir l’un des principaux moteurs de croissance d’AeroVironment au cours des prochaines années.

Le Pentagone met l’accent sur la défense contre les drones

Le contrat a été attribué par le Commandement des marchés de l’armée américaine (U.S. Army Contracting Command) de l’Arsenal de Détroit et prend la forme d’un accord-cadre à prix fixe. AeroVironment fournira des systèmes et des solutions commerciaux de lutte contre les UAS (Counter-UAS), conçus pour détecter et neutraliser les petits drones utilisés sur les champs de bataille modernes.

Les travaux s’étaleront jusqu’en juin 2029, le financement étant alloué au fur et à mesure que l’armée américaine passera de nouvelles commandes.

L’annonce de ce contrat est intervenue quelques jours seulement après la publication par AeroVironment de très solides résultats financiers. Au cours du quatrième trimestre fiscal de 2026, AeroVironment a enregistré :

un chiffre d’affaires de 641,6 millions de dollars, en hausse de 133 % par rapport à l’année précédente,

un EBITDA ajusté de 140,1 millions de dollars,

une marge d’EBITDA ajustée de 22 %,

un bénéfice par action ajusté de 1,84 dollar contre 1,61 dollar un an plus tôt.

Cette forte hausse du chiffre d’affaires s’explique en partie par les acquisitions de BlueHalo et d’Empirical Systems Aerospace, même si la croissance organique a tout de même atteint environ 31 %.

Le carnet de commandes continue de croître

À la fin de l’exercice, le carnet de commandes financé est passé de 726,6 millions de dollars l’année précédente à 1,2 milliard de dollars.

Le total des commandes enregistrées a atteint 2,7 milliards de dollars, contre un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards de dollars, ce qui se traduit par un ratio commandes/facturation de 1,4.

Cela signifie que la société remporte de nouveaux contrats plus rapidement qu’elle ne les convertit en chiffre d’affaires, ce qui améliore la visibilité sur les ventes futures.

La lutte contre les drones pourrait devenir le prochain pilier de croissance

Bien qu’AeroVironment soit surtout connue pour ses munitions de type « loitering » Switchblade, la direction se concentre de plus en plus sur le segment des systèmes de lutte contre les drones.

Au cours de l’exercice 2026, l’activité de lutte contre les drones a généré environ 200 millions de dollars de chiffre d’affaires.

La société développe actuellement trois solutions principales :

les systèmes de brouillage radiofréquence Titan,

les armes à énergie dirigée LOCUST,

les intercepteurs cinétiques Freedom Eagle-1 conçus pour détruire les drones en approche.

Le PDG Wahid Nawabi estime que d’ici 3 à 5 ans, le segment de la lutte contre les drones pourrait atteindre la même envergure que l’activité actuelle de la société, voire devenir deux à trois fois plus important.

Les prévisions restent solides

La direction table sur un chiffre d’affaires compris entre 2,1 et 2,2 milliards de dollars pour l’exercice 2027, ce qui implique une croissance d’environ 10 % par rapport à l’année précédente.

L’entreprise souligne également la très forte demande pour ses solutions militaires, en particulier dans le domaine des systèmes sans pilote et des technologies de lutte contre les drones.

Le marché continue de percevoir des risques, l’action restant à 50 % en dessous de ses plus hauts

Malgré la récente remontée, AeroVironment reste l’une des valeurs du secteur de la défense les plus chères. L’action se négocie à environ 54 fois la valeur médiane des prévisions de bénéfices ajustés de la direction pour l’exercice 2027.

Certains investisseurs restent préoccupés par le prix élevé payé pour l’acquisition de BlueHalo, tandis que le niveau élevé des positions courtes pourrait exposer le titre à une volatilité accrue. Dans le même temps, le carnet de commandes record, la forte croissance de l’activité Counter-UAS et les contrats supplémentaires conclus avec le ministère américain de la Défense continuent de soutenir les perspectives à long terme de la société.

L’action AeroVironment se négocie toujours à environ 50 % en dessous de ses plus hauts historiques, qui l’avaient propulsée à près de 400 dollars par action en 2025. À partir des niveaux actuels, le titre reste à environ 10 % en dessous d’une zone de résistance clé marquée par la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200), représentée par la ligne rouge. Le support clé se situe autour de 140 à 150 dollars par action, sur la base des réactions antérieures des cours.

Source: xStation 5