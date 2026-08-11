OUVERTURE US : Le Nasdaq cherche une orientation 🗽 Les actions de Hims & Hers réagissent aux résultats financiers

Le seuil psychologique des 30 000 points représente actuellement une zone de résistance importante, tandis que la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50, ligne orange), qui se situe près de 27 350 points, reste un support clé.

Si l’on examine le graphique de l’US100, l’indice de référence est en légère baisse aujourd’hui, mais dans une perspective plus large, il continue de maintenir son élan après une forte reprise en forme de V. Une nouvelle impulsion haussière à partir des niveaux actuels pourrait propulser l’indice vers de nouveaux sommets, aux alentours de 30 500 points.

L'attention des investisseurs se tourne toutefois rapidement vers les prochaines données sur l'inflation aux États-Unis, qui pourraient avoir des implications significatives sur les anticipations concernant la Fed après la publication d'un rapport décevant sur le marché du travail.

Wall Street a ouvert la séance de mardi dans le calme, les principaux indices évoluant sans orientation claire. Les investisseurs évaluent les signes de progrès vers la réouverture du détroit d’Ormuz face aux doutes persistants quant aux perspectives d’un accord plus large entre les États-Unis et l’Iran. La stabilisation des cours du pétrole allège quelque peu la pression sur les actions, tandis que la hausse du titre Nvidia contribue à maintenir le S&P 500 proche de l’équilibre.

Source: xStation5

Nasdaq 100 – Aperçu de la séance

Le Nasdaq 100 reste sous une légère pression aujourd’hui, même si la carte du marché présente une image bien plus nuancée que ne le laisse supposer la performance de l’indice principal. Le principal contributeur positif est Nvidia (+1,44 %), dont la progression compense en partie la faiblesse d’autres méga-capitalisations technologiques, notamment Apple (-0,55 %), Microsoft (-0,67 %) et Broadcom (-0,67 %).

Le sentiment est également moins favorable à l’égard d’Alphabet (-1,49 %) et d’Amazon (-1,09 %), dont les pondérations importantes dans l’indice limitent la capacité du Nasdaq à opérer un rebond plus marqué. En réalité, cependant, certains segments du secteur des semi-conducteurs affichent de bonnes performances, avec Applied Materials, KLA et Lam Research qui progressent aux côtés de Nvidia.

La séance d’aujourd’hui s’apparente donc davantage à une rotation qu’à un mouvement général d’aversion au risque, les capitaux se déplaçant entre différents segments du secteur technologique plutôt que de quitter le secteur dans son ensemble. Quant à l’évolution future du Nasdaq, la question clé est de savoir si la vigueur des semi-conducteurs pourra s’étendre aux plus grandes entreprises de logiciels et d’Internet, car il sera difficile de générer une dynamique haussière durable sans leur participation.

Source: XTB Research

Nasdaq 100 – les plus fortes hausses et baisses

La dispersion des rendements des actions individuelles reste exceptionnellement élevée, comme l’illustre parfaitement Nebius (+5,58 %) face à la chute de près de 50 % de Monster Beverage, ce qui souligne à quel point la volatilité est bien plus forte au niveau des actions individuelles qu’au niveau de l’indice lui-même.

Les entreprises technologiques dominent clairement le classement des valeurs en hausse : ASML, KLA, Teradyne, Sandisk, Lam Research, NXP et Applied Materials témoignent d’une demande soutenue dans l’ensemble de l’écosystème des semi-conducteurs. Il convient toutefois de noter que plusieurs de ces leaders ont déjà enregistré des hausses exceptionnelles : Sandisk affiche une progression de plus de 400 % depuis le début de l’année, tandis que Lam Research, Applied Materials et Teradyne ont également généré des rendements à trois chiffres sur des horizons plus longs.

Du côté des baisses, Monster Beverage (-49,77 %) se démarque de manière spectaculaire, avec une chute bien supérieure à la volatilité quotidienne habituelle du Nasdaq 100. AppLovin (-4,52 %) et Datadog (-4,27 %) sont également sous pression, tandis que les baisses enregistrées par les autres valeurs à la traîne sont nettement plus modérées. Du point de vue des investisseurs, le principal enseignement à retenir est la sélectivité persistante du marché : le Nasdaq d’aujourd’hui repose moins sur une évolution uniforme du secteur technologique que sur les résultats, les valorisations et les perspectives propres à chaque entreprise.

Source: XTB Research

Nasdaq 100 – valorisation, dynamique et ampleur du marché

Le Nasdaq 100 recule d’environ 0,3 % au cours de la séance d’aujourd’hui, mais la tendance générale reste solide : l’indice a progressé de 17,3 % depuis le début de l’année et de 26,6 % au cours de l’année écoulée, tout en restant à seulement 3,4 % de son plus haut historique. Le secteur technologique continue de soutenir cette vigueur, avec une hausse d’environ 25,3 % depuis le début de l’année, même s’il constitue aujourd’hui le principal frein à l’indice, reculant d’environ 1,2 %. La largeur du marché ne présente pas de signaux d’alerte majeurs, avec environ 70 % des valeurs composant l’indice s’échangeant au-dessus de leur moyenne mobile sur 200 jours, même si seules 55,6 % d’entre elles restent au-dessus de leur moyenne mobile sur 50 jours, ce qui indique une certaine détérioration de la dynamique à court terme.

La valorisation reste le principal défi : le Nasdaq 100 se négocie à un ratio cours/bénéfice d’environ 31,6x, tandis que le secteur technologique avoisine les 40x, ce qui place la barre très haut pour la croissance future des bénéfices. Dans le même temps, 56 % des valeurs de l’indice s’échangent aujourd’hui à la hausse malgré le recul de l’indice de référence lui-même, ce qui suggère que la faiblesse se concentre principalement sur une poignée de très grandes entreprises. La structure actuelle du marché ne laisse donc pas présager une capitulation généralisée des investisseurs, mais compte tenu des multiples élevés, les gains supplémentaires devront de plus en plus être confirmés par la croissance des bénéfices, en particulier parmi les principaux bénéficiaires du boom de l’IA.

Source: XTB Research

Actualités des entreprises

Intel (INTC) – Le cours de l’action a d’abord légèrement reculé, mais il est déjà en train de se redresser après que le fabricant de puces a porté le montant de son émission d’actions ordinaires prévue de 15 milliards de dollars à 20 milliards de dollars . Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux de l’entreprise et à soutenir le développement des infrastructures liées à l’IA, même si la dilution potentielle des actionnaires existants reste un frein à court terme.

– Le cours de l’action a d’abord légèrement reculé, mais il est déjà en train de se redresser après que le fabricant de puces a porté le montant de son émission d’actions ordinaires prévue de 15 milliards de dollars à . Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux de l’entreprise et à soutenir le développement des infrastructures liées à l’IA, même si la reste un frein à court terme. Riot Platforms (RIOT) – Le titre progresse de près de 8 % à la suite de la publication des résultats du deuxième trimestre, le chiffre d’affaires ayant atteint 174,2 millions de dollars contre les 154,3 millions attendus par les analystes. Un autre catalyseur est la signature d’un contrat de location d’un centre de données de 191 MW avec un laboratoire de pointe spécialisé dans l’IA, ce qui renforce l’idée que Riot peut se diversifier au-delà du minage traditionnel de bitcoins et monétiser son infrastructure électrique grâce à la demande croissante en matière d’IA.

Hims & Hers après la publication des résultats – la croissance reste solide, mais le marché surveille la rentabilité

Les actions de Hims & Hers Health (HIMS) sont en légère hausse, effaçant leurs pertes initiales après la publication des résultats, après qu’une forte croissance du chiffre d’affaires a été éclipsée par une rentabilité en baisse. Le chiffre d’affaires a augmenté de 38 % en glissement annuel pour atteindre 753 millions de dollars, tandis que la base d’abonnés s’est élargie de 21 %, ce qui montre que la demande reste solide pour l’ensemble de l’offre de télésanté de la société, notamment en dermatologie, en santé sexuelle et dans les traitements amaigrissants.

Dans le même temps, Hims a enregistré une perte nette de 86,3 millions de dollars, avec une perte par action de 0,37 dollar contre un bénéfice de 0,17 dollar par action un an plus tôt, ce qui a détourné l’attention des investisseurs du rythme de l’expansion vers le coût de cette croissance.

Le segment du GLP-1 reste particulièrement important, car la valorisation de Hims est étroitement liée aux attentes concernant la capacité de l’entreprise à participer au marché en pleine expansion des médicaments amaigrissants. À la suite d’un différend antérieur avec Novo Nordisk, les deux sociétés ont conclu un accord autorisant la vente de médicaments amaigrissants de marque via la plateforme Hims, en échange de l’arrêt par Hims de la promotion des traitements à base de GLP-1 préparés sur mesure. Cela renforce la position stratégique de la plateforme, mais met également davantage l’accent sur sa capacité à monétiser efficacement une base de clients en pleine expansion.

La société a revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année et s’attend à ce que la dynamique de son activité s’accélère au second semestre, même si la réalisation de ces objectifs reste un défi. Ces perspectives tablent sur une amélioration substantielle des bénéfices, en particulier au quatrième trimestre, ce qui, selon les analystes de Citi, laisse entrevoir un risque d’exécution élevé.

L’activité internationale connaît une expansion exceptionnellement rapide, avec un chiffre d’affaires multiplié par plus de 17, en grande partie grâce à l’acquisition de la société australienne Eucalyptus, tandis que le chiffre d’affaires aux États-Unis a progressé de 17 %. La question clé pour les investisseurs n’est donc plus simplement de savoir si Hims peut croître rapidement, mais si elle est capable de traduire sa taille, son expansion internationale et l’essor du GLP-1 en améliorations durables de ses marges et de sa rentabilité.

Source: xStation5