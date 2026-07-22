Alphabet et Tesla à la veille de la publication de leurs résultats : ces géants de la technologie vont-ils bouleverser Wall Street ?

- Alphabet et Tesla publieront leurs résultats trimestriels après la clôture de Wall Street aujourd’hui.
- Alphabet devrait montrer si la croissance de Google Cloud justifie son plan d’investissements en IA, estimé entre 180 et 190 milliards de dollars.
- Les investisseurs évalueront également si Gemini et les « AI Overviews » contribuent à stimuler les recettes publicitaires.
- Tesla a livré 480 000 véhicules au deuxième trimestre, ce qui a déplacé l’attention du marché des volumes de vente vers les marges bénéficiaires.
- Le flux de trésorerie disponible de Tesla pourrait reculer à environ -3,25 milliards de dollars, les dépenses d’investissement trimestrielles s’élevant à environ 6,7 milliards de dollars.
- Les commentaires de la direction sur Gemini, Robotaxi, Optimus et les futurs investissements dans l’IA devraient revêtir une importance plus grande que les chiffres clés des résultats.
- Alphabet et Tesla publieront leurs résultats trimestriels après la clôture de Wall Street aujourd’hui.
- Alphabet devrait montrer si la croissance de Google Cloud justifie son plan d’investissements en IA, estimé entre 180 et 190 milliards de dollars.
- Les investisseurs évalueront également si Gemini et les « AI Overviews » contribuent à stimuler les recettes publicitaires.
- Tesla a livré 480 000 véhicules au deuxième trimestre, ce qui a déplacé l’attention du marché des volumes de vente vers les marges bénéficiaires.
- Le flux de trésorerie disponible de Tesla pourrait reculer à environ -3,25 milliards de dollars, les dépenses d’investissement trimestrielles s’élevant à environ 6,7 milliards de dollars.
- Les commentaires de la direction sur Gemini, Robotaxi, Optimus et les futurs investissements dans l’IA devraient revêtir une importance plus grande que les chiffres clés des résultats.
Alphabet à la veille de la publication de ses résultats : les investissements records dans l’IA portent-ils enfin leurs fruits ?
Alphabet publiera ses résultats du deuxième trimestre après la clôture de Wall Street mercredi. Bien que la société ait régulièrement dépassé les prévisions de bénéfices au cours des derniers trimestres, les investisseurs se concentrent désormais principalement sur la croissance de Google Cloud, la monétisation de l’IA et les commentaires de la direction concernant ses investissements records dans les infrastructures d’IA. La question clé est de savoir si le programme d’investissement le plus important jamais lancé par Alphabet commence à se traduire par une rentabilité accrue et une croissance plus rapide du chiffre d’affaires.
Principales attentes à l’approche de la publication des résultats
- Wall Street table sur un BPA d’environ 2,9 à 3,0 dollars et un chiffre d’affaires compris entre 101 et 117 milliards de dollars (selon la source du consensus), ce qui représente une croissance d’environ 24 % en glissement annuel.
- Alphabet a dépassé les estimations de BPA au cours de chacun des huit derniers trimestres et n’a manqué les prévisions de chiffre d’affaires qu’une seule fois au cours de cette période.
- Google Cloud reste le principal moteur de croissance de l’entreprise, les analystes prévoyant un chiffre d’affaires d’environ 22,8 milliards de dollars et une croissance de près de 67 % en glissement annuel.
- Les investisseurs surveilleront de près si les dépenses d’investissement trimestrielles (CAPEX) ont atteint environ 45 milliards de dollars et si la direction réaffirme son plan d’investissement dans l’IA pour 2026, compris entre 180 et 190 milliards de dollars.
- Le flux de trésorerie disponible a reculé de 47 % en glissement annuel au dernier trimestre en raison d’investissements records dans l’IA ; les investisseurs chercheront donc des signes indiquant que ces dépenses commencent à générer des rendements plus importants.
- Le chiffre d’affaires publicitaire de YouTube devrait atteindre 10,8 milliards de dollars (+9,8 % en glissement annuel), tandis que celui de Google Search & Other est estimé à environ 63,5 milliards de dollars (+17,3 % en glissement annuel).
- Bank of America a relevé ses prévisions de croissance pour Google Cloud à 70 % et a maintenu sa recommandation « Achat », tandis que Wells Fargo, Wolfe Research et BMO Capital ont revu à la hausse leurs objectifs de cours, les fixant respectivement à 438, 460 et 455 dollars.
Google Cloud doit prouver que ses investissements dans l’IA portent leurs fruits
Google Cloud devrait être au cœur du rapport sur les résultats. Au dernier trimestre, le chiffre d’affaires de Cloud a bondi de 63 % en glissement annuel pour atteindre 20 milliards de dollars, tandis que la marge d’exploitation est passée de 17,8 % un an plus tôt à 32,9 %, enregistrant ainsi sa plus forte croissance depuis des années et dépassant largement les attentes du marché.
Les analystes s’attendent désormais à ce que le chiffre d’affaires de Google Cloud atteigne environ 22,8 milliards de dollars, ce qui impliquerait une nouvelle hausse de 67 % en glissement annuel. Au-delà de la croissance elle-même, les investisseurs chercheront des signes indiquant que l’activité cloud génère une rentabilité suffisante pour justifier les dépenses sans précédent d’Alphabet en matière d’infrastructures d’IA.
Des dépenses d’investissement record et Gemini restent sous les feux de la rampe
Alphabet a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement pour 2026, les portant à 180–190 milliards de dollars, et aurait dépensé environ 45 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre pour les infrastructures d’IA et les centres de données. La société a également étendu les déploiements de Gemini grâce à des partenariats avec Accenture et Cognizant, tout en poursuivant le développement de son matériel d’IA propriétaire, notamment le TPU Ironwood de nouvelle génération et le nouvel accélérateur d’IA Frozen v2.
Les investisseurs suivront de près les commentaires de la direction concernant la disponibilité d’Ironwood, la demande pour Gemini Enterprise et l’impact de la hausse des coûts matériels sur les futurs plans de dépenses. Le retard annoncé concernant Gemini Pro 3.5 devrait également faire l’objet de discussions, même si de nombreux analystes estiment qu’il ne devrait avoir qu’un impact limité sur les résultats financiers à court terme.
La publicité continue de financer l’expansion d’Alphabet dans le domaine de l’IA
Malgré ses investissements massifs dans l’IA, la publicité reste la principale source de revenus d’Alphabet. Au dernier trimestre, le chiffre d’affaires de Google Search & Other a augmenté de 19 % pour atteindre 60,4 milliards de dollars, démontrant que l’activité de recherche reste solide malgré la popularité croissante des chatbots et des résumés générés par l’IA.
Wall Street table actuellement sur :
- un chiffre d’affaires publicitaire de Google de 81,68 milliards de dollars (+14,5 % en glissement annuel),
- un chiffre d’affaires de Google Search & Other de 63,54 milliards de dollars (+17,3 % en glissement annuel),
- un chiffre d’affaires publicitaire de YouTube de 10,76 milliards de dollars (+9,8 % en glissement annuel),
- un chiffre d’affaires du réseau Google de 7,08 milliards de dollars (-3,8 % en glissement annuel).
Au-delà des chiffres clés, les investisseurs examineront de près si les fonctionnalités d’IA intégrées à Google Search améliorent la monétisation publicitaire ou ne constituent qu’une réponse défensive coûteuse face à la concurrence croissante d’OpenAI et d’Anthropic. La réponse à cette question pourrait être le principal facteur déterminant de la réaction du titre après la publication des résultats.
Alphabet (graphique D1)
L’action Alphabet se négocie actuellement à environ 10% en dessous de ses plus hauts historiques, bien que la société continue d’afficher des résultats financiers records.
Source: xStation5
Tesla en baisse d’environ 14% cette année : ses résultats financiers pourront-ils inverser la tendance ?
Tesla publiera également ses résultats du deuxième trimestre après la clôture des marchés mercredi. Cette fois-ci, les investisseurs accordent moins d’importance aux résultats financiers globaux, car les chiffres des livraisons de véhicules ont déjà été communiqués et ont largement dépassé les attentes. La question centrale est plutôt de savoir si Elon Musk parviendra à convaincre les investisseurs que les dépenses record de Tesla dans l’intelligence artificielle, le Robotaxi et le robot humanoïde Optimus justifient l’une des valorisations les plus élevées du secteur technologique.
Principales prévisions avant la publication des résultats
- Wall Street table sur un chiffre d’affaires compris entre environ 26,2 et 27,6 milliards de dollars et un bénéfice par action (BPA) de 0,50 à 0,55 dollar.
- Tesla a livré 480 126 véhicules au deuxième trimestre (+25 % en glissement annuel), un chiffre bien supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur environ 400 000 véhicules, tandis que les déploiements de systèmes de stockage d’énergie ont atteint un niveau record de 13,5 GWh.
- Les investisseurs se concentreront principalement sur la marge brute du secteur automobile, qui, selon les estimations consensuelles, pourrait reculer de 19,2 % à environ 18,1 % en raison d’une politique de prix agressive et de mesures d’incitation au financement.
- Les analystes s’attendent à un flux de trésorerie disponible négatif d’environ -3,25 milliards de dollars, parallèlement à des dépenses d’investissement trimestrielles d’environ 6,7 milliards de dollars.
- Tesla prévoit d’investir plus de 25 milliards de dollars en 2026, tandis que Morgan Stanley estime que les dépenses d’investissement sur l’ensemble de l’année pourraient atteindre jusqu’à 26,8 milliards de dollars.
- Les investisseurs attendront des informations sur les opérations de Robotaxi à Austin, le calendrier de production d’Optimus, le Cybercab et l’infrastructure d’IA de Tesla.
- Les marchés d’options laissent entrevoir une variation post-résultats d’environ ±5,5 % à ±8 %, ce qui souligne les attentes élevées du marché concernant les commentaires d’Elon Musk.
Les livraisons de véhicules sont déjà connues — c’est désormais la rentabilité qui compte
Les livraisons de véhicules ne devraient pas surprendre les investisseurs, Tesla ayant déjà annoncé 480 126 livraisons au deuxième trimestre, soit une hausse de 25 % en glissement annuel et sa plus forte croissance trimestrielle depuis le troisième trimestre 2023. Les déploiements de systèmes de stockage d’énergie ont également atteint un record de 13,5 GWh.
La plupart des analystes estiment que ces solides performances en matière de livraisons sont déjà reflétées dans le cours de l’action Tesla. L’attention se portera plutôt sur la marge brute du secteur automobile, dont Wall Street prévoit une baisse à environ 18,1 %, contre 19,2 % au trimestre précédent, ce qui permettra de déterminer si la hausse des ventes s’est faite au détriment de la rentabilité.
Des dépenses record en IA et le projet Robotaxi restent au centre de l’attention
La conférence téléphonique sur les résultats de Tesla devrait moins porter sur les véhicules que sur l’intelligence artificielle. L’entreprise prévoit de dépenser plus de 25 milliards de dollars en 2026 pour ses infrastructures d’IA, le développement du Robotaxi, la production d’Optimus et l’extension de sa capacité de calcul.
Wall Street s’attend à ce que le flux de trésorerie disponible chute à environ -3,25 milliards de dollars au deuxième trimestre, les dépenses d’investissement trimestrielles atteignant environ 6,7 milliards de dollars. Morgan Stanley estime que le total des dépenses d’investissement pourrait atteindre 26,8 milliards de dollars cette année. Les investisseurs souhaitent donc savoir si l’activité automobile de Tesla, en pleine amélioration, est capable de générer suffisamment de trésorerie pour financer ses ambitions en matière d’IA physique, qui connaissent une expansion rapide.
Les « Robotaxi », Optimus et SpaceX pourraient dominer la conférence sur les résultats
Un nombre croissant d’analystes estime que Tesla est désormais évaluée principalement sur la base du potentiel des « Robotaxi » et d’Optimus plutôt que sur celui de son activité automobile traditionnelle. Morgan Stanley continue de considérer les véhicules autonomes et les robots humanoïdes comme les principaux moteurs de valeur à long terme de l’entreprise, tandis que RBC évoque les spéculations concernant une éventuelle collaboration future entre Tesla et SpaceX à la suite de l’introduction en bourse de cette dernière.
Les investisseurs attendront des informations sur le déploiement de Robotaxi à Austin, qui reste en deçà des prévisions initiales d’Elon Musk, ainsi que sur les calendriers de production d’Optimus et de Cybercab. Les marchés attendront également des avancées plus concrètes en matière de conduite autonome et d’infrastructures d’IA, ces initiatives prenant de plus en plus d’importance pour la valorisation de Tesla par rapport aux seules ventes de véhicules.
Tesla (graphique D1)
L’action Tesla se négocie actuellement à environ 20 % en dessous de son plus haut historique, tout en restant proche du niveau de 380 $.
Source: xStation5
Le secteur de la défense à la veille de la publication des résultats : résumé
ServiceNow : tout ou rien avant les résultats
Graphique du jour : l'IA soutient la hausse, Tesla et Google pourront-ils la maintenir ? (22.07.2026)
Action Airbus : +6,76% après l'annonce d'un rachat d'actions et de ses objectifs 2029
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."