Alphabet et Tesla à la veille de la publication de leurs résultats : ces géants de la technologie vont-ils bouleverser Wall Street ?

Alphabet à la veille de la publication de ses résultats : les investissements records dans l’IA portent-ils enfin leurs fruits ?

Alphabet publiera ses résultats du deuxième trimestre après la clôture de Wall Street mercredi. Bien que la société ait régulièrement dépassé les prévisions de bénéfices au cours des derniers trimestres, les investisseurs se concentrent désormais principalement sur la croissance de Google Cloud, la monétisation de l’IA et les commentaires de la direction concernant ses investissements records dans les infrastructures d’IA. La question clé est de savoir si le programme d’investissement le plus important jamais lancé par Alphabet commence à se traduire par une rentabilité accrue et une croissance plus rapide du chiffre d’affaires.

Principales attentes à l’approche de la publication des résultats

Wall Street table sur un BPA d’environ 2,9 à 3,0 dollars et un chiffre d’affaires compris entre 101 et 117 milliards de dollars (selon la source du consensus), ce qui représente une croissance d’environ 24 % en glissement annuel.

Alphabet a dépassé les estimations de BPA au cours de chacun des huit derniers trimestres et n’a manqué les prévisions de chiffre d’affaires qu’une seule fois au cours de cette période.

Google Cloud reste le principal moteur de croissance de l’entreprise, les analystes prévoyant un chiffre d’affaires d’environ 22,8 milliards de dollars et une croissance de près de 67 % en glissement annuel.

Les investisseurs surveilleront de près si les dépenses d’investissement trimestrielles (CAPEX) ont atteint environ 45 milliards de dollars et si la direction réaffirme son plan d’investissement dans l’IA pour 2026, compris entre 180 et 190 milliards de dollars.

Le flux de trésorerie disponible a reculé de 47 % en glissement annuel au dernier trimestre en raison d’investissements records dans l’IA ; les investisseurs chercheront donc des signes indiquant que ces dépenses commencent à générer des rendements plus importants.

Le chiffre d’affaires publicitaire de YouTube devrait atteindre 10,8 milliards de dollars (+9,8 % en glissement annuel), tandis que celui de Google Search & Other est estimé à environ 63,5 milliards de dollars (+17,3 % en glissement annuel).

Bank of America a relevé ses prévisions de croissance pour Google Cloud à 70 % et a maintenu sa recommandation « Achat », tandis que Wells Fargo, Wolfe Research et BMO Capital ont revu à la hausse leurs objectifs de cours, les fixant respectivement à 438, 460 et 455 dollars.

Google Cloud doit prouver que ses investissements dans l’IA portent leurs fruits

Google Cloud devrait être au cœur du rapport sur les résultats. Au dernier trimestre, le chiffre d’affaires de Cloud a bondi de 63 % en glissement annuel pour atteindre 20 milliards de dollars, tandis que la marge d’exploitation est passée de 17,8 % un an plus tôt à 32,9 %, enregistrant ainsi sa plus forte croissance depuis des années et dépassant largement les attentes du marché.

Les analystes s’attendent désormais à ce que le chiffre d’affaires de Google Cloud atteigne environ 22,8 milliards de dollars, ce qui impliquerait une nouvelle hausse de 67 % en glissement annuel. Au-delà de la croissance elle-même, les investisseurs chercheront des signes indiquant que l’activité cloud génère une rentabilité suffisante pour justifier les dépenses sans précédent d’Alphabet en matière d’infrastructures d’IA.

Des dépenses d’investissement record et Gemini restent sous les feux de la rampe

Alphabet a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement pour 2026, les portant à 180–190 milliards de dollars, et aurait dépensé environ 45 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre pour les infrastructures d’IA et les centres de données. La société a également étendu les déploiements de Gemini grâce à des partenariats avec Accenture et Cognizant, tout en poursuivant le développement de son matériel d’IA propriétaire, notamment le TPU Ironwood de nouvelle génération et le nouvel accélérateur d’IA Frozen v2.

Les investisseurs suivront de près les commentaires de la direction concernant la disponibilité d’Ironwood, la demande pour Gemini Enterprise et l’impact de la hausse des coûts matériels sur les futurs plans de dépenses. Le retard annoncé concernant Gemini Pro 3.5 devrait également faire l’objet de discussions, même si de nombreux analystes estiment qu’il ne devrait avoir qu’un impact limité sur les résultats financiers à court terme.

La publicité continue de financer l’expansion d’Alphabet dans le domaine de l’IA

Malgré ses investissements massifs dans l’IA, la publicité reste la principale source de revenus d’Alphabet. Au dernier trimestre, le chiffre d’affaires de Google Search & Other a augmenté de 19 % pour atteindre 60,4 milliards de dollars, démontrant que l’activité de recherche reste solide malgré la popularité croissante des chatbots et des résumés générés par l’IA.

Wall Street table actuellement sur :

un chiffre d’affaires publicitaire de Google de 81,68 milliards de dollars (+14,5 % en glissement annuel),

un chiffre d’affaires de Google Search & Other de 63,54 milliards de dollars (+17,3 % en glissement annuel),

un chiffre d’affaires publicitaire de YouTube de 10,76 milliards de dollars (+9,8 % en glissement annuel),

un chiffre d’affaires du réseau Google de 7,08 milliards de dollars (-3,8 % en glissement annuel).

Au-delà des chiffres clés, les investisseurs examineront de près si les fonctionnalités d’IA intégrées à Google Search améliorent la monétisation publicitaire ou ne constituent qu’une réponse défensive coûteuse face à la concurrence croissante d’OpenAI et d’Anthropic. La réponse à cette question pourrait être le principal facteur déterminant de la réaction du titre après la publication des résultats.

Alphabet (graphique D1)

L’action Alphabet se négocie actuellement à environ 10% en dessous de ses plus hauts historiques, bien que la société continue d’afficher des résultats financiers records.