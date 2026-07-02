En pré-ouverture à Wall Street, le cours de l'action de la firme de Mountain View progresse de 0,35 % à 354,56 dollars ce jeudi.

Ce jeudi, la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté le pourvoi de Google, validant ainsi la sanction de 4,13 milliards d'euros pour abus de position dominante liée au système Android. En parallèle de cette décision, la firme technologique enregistre une condamnation de deux milliards de dollars prononcée par un tribunal suédois en faveur de PriceRunner. Face à cette double actualité judiciaire, les courtiers surveillent la tenue de l'action Alphabet avant l'ouverture des marchés américains.

Fin de parcours judiciaire pour le dossier Android

Une amende historique de 4,13 milliards d'euros confirmée

La plus haute juridiction de l'UE vient de trancher définitivement le litige opposant Bruxelles à la maison mère de Google. Les magistrats européens basés à Luxembourg ont rejeté l'appel formulé par la firme californienne. Le montant de 4,13 milliards d'euros, réévalué à la baisse en 2022 par le tribunal de première instance, devient définitif. Cette décision clôt un feuilleton judiciaire entamé il y a plus de huit ans.

La Commission européenne avait lancé cette procédure pour entrave à la concurrence en 2018. L'autorité de régulation reprochait à l'entreprise d'imposer des contrats particulièrement restrictifs aux fabricants de smartphones et de tablettes. Ces accords commerciaux favorisaient mécaniquement la préinstallation de Google Search et du navigateur maison Chrome sur les appareils. Les utilisateurs se voyaient ainsi orientés par défaut vers les services de la marque.

Le groupe de Mountain View conditionnait par ailleurs l'accès à son magasin d'applications Play Store au respect strict de ces clauses. Cette stratégie bloquait le développement de systèmes d'exploitation libres et de moteurs de recherche concurrents. La justice européenne qualifie cette méthode d'abus de position dominante caractérisé. Les juges ont validé le raisonnement juridique des régulateurs sur l'ensemble du dossier.

La position de l'entreprise et la pression réglementaire

La direction de l'entreprise californienne conteste ces accusations de longue date et affirme que son écosystème mobile garantit un accès libre aux développeurs. Un porte-parole du groupe a commenté la décision ce jeudi en rappelant les capitaux investis pour maintenir la gratuité de la plateforme. La société indique avoir modifié ses accords commerciaux européens depuis 2018 pour satisfaire aux exigences de Bruxelles. Ces ajustements offraient notamment un choix de moteurs de recherche concurrents au premier démarrage des téléphones.

Ce verdict de la Cour de justice accompagne un durcissement des règles européennes envers les géants de la technologie. Le nouveau cadre du Digital Markets Act (DMA) restreint légalement les mécanismes de mise en avant des grandes plateformes. L'entreprise américaine fait face à de nouvelles enquêtes concernant les autres pans de ses activités numériques. Les régulateurs examinent en priorité les algorithmes publicitaires et les classements de résultats d'achats.

Le coût de cette amende est déjà absorbé par les bilans comptables du groupe depuis la sanction initiale de 2018. La confirmation de ce jugement adresse néanmoins un avertissement clair pour les autres acteurs internationaux du secteur. Les condamnations pour entrave à la concurrence atteignent des montants qui pèsent sur la rentabilité nette trimestrielle. Les directions financières doivent allouer des provisions régulières au risque juridique sur le continent européen.

Le cours Alphabet face à l'accumulation de contentieux

La condamnation suédoise en faveur de PriceRunner

Les contentieux juridiques de l'entreprise dépassent le seul périmètre de la Commission européenne. Mercredi, un tribunal suédois a condamné la firme à verser près de 2 milliards de dollars de dommages et intérêts à la société PriceRunner. Cette entité constitue une filiale spécialisée du groupe de paiement fractionné Klarna, fortement implanté en Europe du Nord. Ce jugement vient sanctionner des infractions précises au droit du commerce en ligne.

La justice locale a identifié des pratiques de marché illicites dans le secteur très disputé de la comparaison de prix. La firme californienne a artificiellement favorisé ses propres outils d'achat au détriment direct du comparateur suédois. Cette décision nationale s'ajoute au passif judiciaire accumulé cette semaine par la société mère. Les plaignants ont obtenu réparation pour le manque à gagner enregistré sur plusieurs années d'activité commerciale.

La multiplication de ces condamnations judiciaires modifie la prime de risque liée à la valorisation de l'entreprise. Les cabinets d'analyse intègrent progressivement ces coûts de procédure dans leurs modélisations de flux de trésorerie futurs. Les gérants de portefeuille présents sur les indices américains prennent en compte cette variable réglementaire lors de leurs allocations. Le règlement des condamnations devient une ligne de dépense incompressible pour les groupes de la cote américaine.

La résistance de l'action en pré-ouverture

Malgré cette accumulation de décisions juridiques coûteuses, le cours de l'action Alphabet ne cède pas de terrain avant l'ouverture de Wall Street. À 10h30, heure de Paris, les cotations de pré-ouverture enregistrent une hausse de 0,35 % pour le titre. La valeur s'établit à 354,56 dollars sur les carnets d'ordres du Nasdaq. Les vendeurs n'ont pas pris le contrôle des échanges après l'annonce venue de Luxembourg.

Les opérateurs boursiers avaient provisionné la confirmation de la sanction européenne dans leurs grilles d'évaluation. Le chiffre d'affaires du groupe, qui dépasse régulièrement la barre des 80 milliards de dollars par trimestre, relativise la sortie de quatre milliards d'euros sur la trésorerie. La progression continue des revenus publicitaires compense les décaissements exigés par les tribunaux régionaux. Les résultats comptables trimestriels supplantent systématiquement les annonces judiciaires dans les décisions d'allocation de capital.

Les acheteurs continuent de cibler les marges dégagées par la firme, tirées par les abonnements professionnels et l'intelligence artificielle. Les courtiers achètent aussi ce titre par le biais de fonds indiciels, ce qui garantit un flux de liquidités constant. Une partie des particuliers se positionne sur des ETF sectoriels de la technologie pour diluer le risque inhérent à un procès spécifique. Cette mécanique d'achat indirect explique la faible volatilité de l'action lors de la publication de la sentence.

❓ FAQ

Pourquoi la Cour de justice de l'UE a-t-elle infligé une amende à l'entreprise ? L'autorité européenne reproche à la firme d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché des appareils mobiles. L'entreprise obligeait les fabricants de smartphones à préinstaller son moteur de recherche Google Search en l'associant obligatoirement à la licence du système d'exploitation Android.

Quelle est la réaction du cours de l'action Alphabet face à ce jugement ? Les opérateurs de marché avaient intégré cette nouvelle depuis la condamnation initiale en 2018. En pré-ouverture ce jeudi, le cours de l'action Alphabet s'inscrit en hausse de 0,35 % à 354,56 dollars. Cette variation de prix illustre l'absence de panique face aux décisions de la justice européenne.

Comment limiter le risque juridique lors d'un investissement sur la technologie ? Pour réduire l'exposition aux condamnations visant une entreprise unique, la méthode classique consiste à diversifier son capital investi. Les investisseurs se tournent vers des paniers de valeurs technologiques, dont la composition élargie permet d'absorber la baisse potentielle d'une action individuelle sans subir de perte équivalente sur le rendement global.