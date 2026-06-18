Amazon envisage de commercialiser à l'extérieur ses puces IA sur mesure, menaçant ainsi la position dominante de Nvidia

Amazon est en pourparlers pour vendre ses puces d’IA propriétaires à des clients externes exploitant des centres de données. Cette initiative pourrait marquer un changement majeur dans l’équilibre des forces sur le marché des infrastructures d’intelligence artificielle et intensifier la pression concurrentielle sur Nvidia.
Selon les informations disponibles, cette initiative élargirait le modèle économique actuel, dans lequel les puces sur mesure d’Amazon, telles que Trainium, sont principalement utilisées au sein d’Amazon Web Services (AWS). L’entreprise envisage désormais de mettre ces puces à la disposition d’autres entités qui développent leur propre infrastructure d’IA.
À première vue, cela peut sembler être une évolution naturelle de la stratégie d’écosystème d’AWS, mais les implications plus larges sont considérables. Si Amazon commercialise ses propres accélérateurs d’IA, elle passerait du statut de fournisseur d’infrastructure cloud fermée à celui de concurrent direct sur le marché des semi-conducteurs, un secteur actuellement dominé par Nvidia.
Une évolution à long terme de la structure de la demande technologique
Du point de vue de Nvidia, la principale menace ne réside pas dans un risque immédiat de perte de chiffre d’affaires, mais dans une modification fondamentale de la demande du marché à long terme.
Le modèle traditionnel des hyperscalers : Pendant des années, le modèle de croissance exponentielle de Nvidia reposait sur le fait que les hyperscalers tels qu’Amazon, Microsoft, Google et Meta agissaient strictement en tant qu’acheteurs en gros de ses GPU, plutôt que comme des concurrents directs. Cette dynamique garantissait à Nvidia un pouvoir de fixation des prix considérable et une protection face à la concurrence.
La nouvelle ère de la double concurrence : L’entrée d’Amazon sur le marché des puces commerciales accélère l’émergence d’un modèle plus complexe, dans lequel les géants du cloud ne se contentent pas de louer de la capacité de calcul, mais conçoivent, fabriquent et distribuent également des piles matérielles alternatives dédiées à l’IA. Concrètement, Amazon cesse d’être un simple client de Nvidia pour devenir un concurrent partiel.
Cette tendance reflète une évolution macroéconomique qui balaye l’ensemble du secteur technologique. Les hyperscalers augmentent de manière agressive leurs investissements dans les puces sur mesure afin de se prémunir contre les pénuries d’approvisionnement, d’atténuer la flambée des coûts liés à Nvidia et d’optimiser l’efficacité pour des charges de travail internes spécialisées. La commercialisation potentielle de ces puces propriétaires représente la prochaine étape de cette stratégie : dépasser la consommation captive pour conquérir des parts de marché ouvertes.
Alternatives stratégiques pour l’infrastructure AWS
La division puces d’Amazon connaît déjà une croissance dynamique sous l’égide d’AWS. L’entreprise déploie actuellement une stratégie à deux volets : elle fait évoluer rapidement sa propre architecture tout en utilisant parallèlement les systèmes de pointe de Nvidia. Cela démontre qu’Amazon n’abandonne pas Nvidia à court terme, mais qu’elle se dote systématiquement d’une alternative secondaire afin de renforcer son indépendance future en matière d’approvisionnement.
Pour les investisseurs de Wall Street, la question cruciale est de savoir s’il s’agit simplement d’une extension de l’optimisation interne de l’infrastructure AWS ou du coup d’envoi d’une stratégie d’entreprise plus large dans laquelle Amazon entrerait en concurrence directe avec Nvidia pour la vente de puces brutes à des centres de données tiers.
À long terme, l’importance de cette évolution va bien au-delà d’une nouvelle source de revenus liée au matériel pour Amazon. En cas de succès, cela pourrait progressivement éroder le quasi-monopole de Nvidia — non pas par une guerre des prix directe, mais en décentralisant structurellement la manière dont l’infrastructure mondiale d’IA est conçue, déployée et utilisée.
Situation actuelle sur le marché
Pour l’instant, l’avantage concurrentiel de Nvidia reste exceptionnellement solide. L’entreprise continue de définir la référence en matière de performances pour l’accélération IA haut de gamme, et la grande majorité des écosystèmes cloud restent étroitement liés à sa pile logicielle propriétaire CUDA. Néanmoins, l’initiative exploratoire d’Amazon constitue un nouveau signe clair que le marché du matériel d’IA s’oriente inexorablement vers une fragmentation accrue et une intégration verticale profonde parmi les fournisseurs de cloud à très forte capitalisation.
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