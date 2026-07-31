À la mi-séance : Les actions européennes atteignent leur plus haut niveau depuis trois semaines ! Apple recule en pré-ouverture aux États-Unis !

📈 Actions et indices L'Europe reste en territoire positif : les hausses continuent de dominer les marchés européens. Les contrats à terme sur le Stoxx 50 progressent de 0,5 %, atteignant leur plus haut niveau depuis trois semaines. Les plus performants sont l'Italie ( ITA40 : +0,6 %), l'Espagne ( SPA35 : +0,5 %) et la France ( FRA40 : +0,55 %). Les contrats à terme sur le DAX allemand ( DE40 ) progressent de 0,3 %.

les hausses continuent de dominer les marchés européens. Les contrats à terme sur le Stoxx 50 progressent de 0,5 %, atteignant leur plus haut niveau depuis trois semaines. Les plus performants sont l'Italie ( : +0,6 %), l'Espagne ( : +0,5 %) et la France ( : +0,55 %). Les contrats à terme sur le DAX allemand ( ) progressent de 0,3 %. Amazon en forte hausse face à un Apple en recul : Dans les échanges avant l'ouverture des marchés américains, l'action Amazon s'envole de 12 % après la publication de résultats financiers très solides. Apple , quant à lui, recule de 7 % sur fond d'inquiétudes des investisseurs concernant sa valorisation élevée (ratio cours/bénéfice de 41x) et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, notamment dans le segment des puces mémoire.

Dans les échanges avant l'ouverture des marchés américains, l'action s'envole de 12 % après la publication de résultats financiers très solides. , quant à lui, recule de 7 % sur fond d'inquiétudes des investisseurs concernant sa valorisation élevée (ratio cours/bénéfice de 41x) et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, notamment dans le segment des puces mémoire. Reprise du secteur asiatique des semi-conducteurs : après une vague de ventes plus tôt dans la journée, les actions de SK Hynix et de Samsung Electronics ont bondi de plus de 20 % en Corée du Sud, portées par l’amélioration du sentiment autour du secteur américain de l’IA. L’indice japonais JP225 a gagné 0,40 %.

après une vague de ventes plus tôt dans la journée, les actions de SK Hynix et de Samsung Electronics ont bondi de plus de 20 % en Corée du Sud, portées par l’amélioration du sentiment autour du secteur américain de l’IA. L’indice japonais a gagné 0,40 %. Fusions, acquisitions et événements d’entreprise : Le distributeur britannique Sainsbury’s cède la marque Argos pour 120 millions de livres sterling. L’action HSBC à Hong Kong a atteint des niveaux records à la suite de la vente de ses actifs australiens. 📊 Macroéconomie Décision de la Banque du Japon (BoJ) : Les taux d’intérêt japonais sont restés inchangés à 1,00 %, tandis que le programme d’achat d’obligations pour le mois d’août a également été maintenu. Toutefois, le gouverneur Kazuo Ueda a adopté un ton belliciste, soulignant que l’inflation sous-jacente se rapprochait de l’objectif de 2 % et que la BoJ pourrait accélérer les hausses de taux si les conditions financières restaient excessivement accommodantes.

Les taux d’intérêt japonais sont restés inchangés à 1,00 %, tandis que le programme d’achat d’obligations pour le mois d’août a également été maintenu. Toutefois, le gouverneur Kazuo Ueda a adopté un ton belliciste, soulignant que l’inflation sous-jacente se rapprochait de l’objectif de 2 % et que la BoJ pourrait accélérer les hausses de taux si les conditions financières restaient excessivement accommodantes. Inflation IPC de la zone euro : L ’indice IPC préliminaire de juillet pour la zone euro a montré une hausse de l’inflation à 2,9 % en glissement annuel, conformément aux attentes et en hausse par rapport aux 2,8 % précédents. L’inflation sous-jacente s’est établie à 2,5 % en glissement annuel, contre 2,4 % attendus. La hausse de l’inflation en France (+2,4 % en glissement annuel contre +2,1 % attendus), conjuguée aux déclarations des responsables de la BCE Robert Holzmann et Robert Kocher, confirme que les décisions de taux d’intérêt de l’automne dépendront entièrement des données.

’indice IPC préliminaire de juillet pour la zone euro a montré une hausse de l’inflation à 2,9 % en glissement annuel, conformément aux attentes et en hausse par rapport aux 2,8 % précédents. L’inflation sous-jacente s’est établie à 2,5 % en glissement annuel, contre 2,4 % attendus. La hausse de l’inflation en France (+2,4 % en glissement annuel contre +2,1 % attendus), conjuguée aux déclarations des responsables de la BCE Robert Holzmann et Robert Kocher, confirme que les décisions de taux d’intérêt de l’automne dépendront entièrement des données. Ventilation de l’inflation : Les prix de l’énergie ont été la principale source de pression sur les prix en Europe, leur taux de hausse annuel s’accélérant à 10 %, contre 8,5 % le mois précédent. L’inflation des produits alimentaires, de l’alcool et du tabac a ralenti, passant de 1,5 % à 1,2 %. L’inflation des services reste tenace, passant de 3,2 % à 3,3 %.

Les prix de l’énergie ont été la principale source de pression sur les prix en Europe, leur taux de hausse annuel s’accélérant à 10 %, contre 8,5 % le mois précédent. L’inflation des produits alimentaires, de l’alcool et du tabac a ralenti, passant de 1,5 % à 1,2 %. L’inflation des services reste tenace, passant de 3,2 % à 3,3 %. Marché du travail allemand : Le taux de chômage en Allemagne a augmenté un peu plus que prévu en juillet, atteignant 6,4 % contre 6,3 % auparavant, ce qui laisse entrevoir un léger ralentissement de l’économie allemande.

Le taux de chômage en Allemagne a augmenté un peu plus que prévu en juillet, atteignant 6,4 % contre 6,3 % auparavant, ce qui laisse entrevoir un léger ralentissement de l’économie allemande. Commentaire sur le yen : Le ministre japonais des Finances, M. Katayama, s’est abstenu de commenter les spéculations concernant une éventuelle intervention sur le marché des changes suite à la récente baisse de la paire USDJPY. 💱 Marché des changes Le dollar américain se raffermit après trois jours de baisse provoqués par un discours moins belliciste de la Fed et une relative désescalade du conflit au Moyen-Orient. Le rebond le plus marqué est observé face au franc suisse ( USDCHF : +0,5 %), au yen ( USDJPY : +0,3 %) et à l’euro ( EURUSD : -0,2 %), qui s’est affaibli après la publication de l’IPC.

: +0,5 %), au yen ( : +0,3 %) et à l’euro ( : -0,2 %), qui s’est affaibli après la publication de l’IPC. USDJPY (+0,3 %) : Le yen a connu une forte volatilité sur fond de spéculations concernant une « intervention discrète » des autorités japonaises et sud-coréennes. Sur la semaine, l’USDJPY recule de 2,59 %, tandis que le marché attend de nouvelles mesures de la part de la Banque du Japon (BoJ) et d’autres développements géopolitiques.

Le yen a connu une forte volatilité sur fond de spéculations concernant une « intervention discrète » des autorités japonaises et sud-coréennes. Sur la semaine, l’USDJPY recule de 2,59 %, tandis que le marché attend de nouvelles mesures de la part de la Banque du Japon (BoJ) et d’autres développements géopolitiques. USDPLN (-0,33 %) : Le zloty polonais se raffermit face au dollar. L’événement majeur sur le marché polonais est l’annonce de l’intention d’Alimentation Couche-Tard d’acquérir le groupe Żabka à 32 PLN par action. 🛢️ Matières premières Pétrole brut : OIL (+1,15%) et OIL.WTI (+0,95%) effacent leurs pertes matinales à la suite des attaques iraniennes contre des installations stratégiques américaines au Koweït. Par ailleurs, la Chine a annoncé des hausses des prix des carburants à compter du 1er août.

(+1,15%) et (+0,95%) effacent leurs pertes matinales à la suite des attaques iraniennes contre des installations stratégiques américaines au Koweït. Par ailleurs, la Chine a annoncé des hausses des prix des carburants à compter du 1er août. Cuivre : les cours du COPPER (+0,1%) progressent en raison de perturbations de l'approvisionnement au Chili causées par de violentes tempêtes.

les cours du (+0,1%) progressent en raison de perturbations de l'approvisionnement au Chili causées par de violentes tempêtes. Métaux précieux : l'or (GOLD : -1,2%) et l'argent (SILVER : -1,60%) reculent alors que l'indice du dollar américain rebondit (USDIDX : +0,25%). 🪙 Cryptomonnaies ETHEREUM (-1,6 %) voit sa volatilité retomber à seulement 2%, les investisseurs attendant un nouveau catalyseur pour orienter la prochaine tendance.

(-1,6 %) voit sa volatilité retomber à seulement 2%, les investisseurs attendant un nouveau catalyseur pour orienter la prochaine tendance. Sentiment sur les altcoins : Le marché reste faible, le BITCOIN reculant de 1,2%. Les baisses hebdomadaires les plus marquées sont enregistrées par COSMOS (-8,93% sur la semaine) et APECOIN (-14,90 % sur la semaine). 🗺️ Géopolitique Tensions au Moyen-Orient : L’Iran a mené des attaques contre des cibles stratégiques américaines au Koweït et à Bahreïn en réponse à des frappes de drones. La Chine a appelé les autorités koweïtiennes à protéger ses citoyens et ses installations diplomatiques.

L’Iran a mené des attaques contre des cibles stratégiques américaines au Koweït et à Bahreïn en réponse à des frappes de drones. La Chine a appelé les autorités koweïtiennes à protéger ses citoyens et ses installations diplomatiques. Négociations de paix : Un représentant du Hamas a déclaré que le groupe avait accepté à titre provisoire le plan de paix par étapes de Donald Trump (« Board of Peace »), qui prévoit le désarmement de l’organisation en échange du retrait des forces israéliennes de Gaza.

Un représentant du Hamas a déclaré que le groupe avait accepté à titre provisoire le plan de paix par étapes de Donald Trump (« Board of Peace »), qui prévoit le désarmement de l’organisation en échange du retrait des forces israéliennes de Gaza. Crise migratoire : Environ 49 000 migrants ont franchi illégalement la frontière pour entrer dans l’enclave espagnole de Ceuta, ce qui a poussé le gouvernement de Madrid à déployer des troupes dans la région. 🔍 Événements clés à surveiller CUIVRE : Les informations faisant état de perturbations minières au Chili causées par de violentes tempêtes pourraient servir de catalyseur à de nouvelles hausses.

: Les informations faisant état de perturbations minières au Chili causées par de violentes tempêtes pourraient servir de catalyseur à de nouvelles hausses. USDJPY : Les informations faisant état d’une intervention coordonnée sur le marché des changes par le Japon et la Corée du Sud pourraient maintenir une volatilité élevée sur cette paire de devises.

: Les informations faisant état d’une intervention coordonnée sur le marché des changes par le Japon et la Corée du Sud pourraient maintenir une volatilité élevée sur cette paire de devises. OR : L’escalade rapide des événements au Moyen-Orient pourrait favoriser un retour rapide des capitaux vers les valeurs refuges traditionnelles.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."