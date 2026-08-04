Pfizer ne se limite plus au COVID ; l'entreprise affiche des résultats solides 💰

Pfizer a publié de solides résultats pour le deuxième trimestre 2026, qui confirment l'idée selon laquelle la société dépend de moins en moins de ses activités liées à la Covid-19 et génère un chiffre d'affaires croissant grâce à ses autres produits « phares ». Résultats trimestriels Chiffre d'affaires : 15,03 milliards de dollars US contre une prévision consensuelle de 14,41 milliards de dollars US (+3 % en glissement annuel)

Bénéfice par action ajusté : 0,77 dollar US contre 0,68 dollar US attendu

Perte nette selon les principes comptables généralement admis (GAAP) : 248 millions de dollars US (BPA : -0,04 dollar US), contre un bénéfice de 2,91 milliards de dollars US un an plus tôt – cette différence s’explique principalement par des coûts de restructuration ponctuels et des dépréciations d’actifs incorporels

Eliquis (un anticoagulant, commercialisé en co-marketing avec Bristol Myers Squibb) : 2,43 milliards de dollars, +19 % en glissement annuel, bien au-dessus des attentes (estimations : 2,08 à 2,09 milliards de dollars)

Prevnar (vaccins) : 1,34 milliard de dollars, légèrement en deçà de l’estimation de 1,38 milliard de dollars Il ne s’agit plus uniquement de la COVID Point clé à retenir du rapport : le chiffre d’affaires des produits non liés à la COVID a encore progressé de 1,5 milliard de dollars US, ce qui a permis à l’entreprise de relever la fourchette basse de ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Dans le même temps, l’entreprise a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour le segment COVID (vaccin + Paxlovid), les ramenant de 5 milliards de dollars US à 4 milliards de dollars US. Cela montre un changement clair dans la structure du chiffre d’affaires : Pfizer compense la baisse des ventes liées à la Covid grâce à : Eliquis – des ventes en hausse grâce à de meilleurs prix nets aux États-Unis (réductions moins importantes) et à une forte demande mondiale

Padcev – un médicament anticancéreux ciblé – a également contribué à alléger la pression sur le segment Covid

Produits acquis – le chiffre d’affaires de ce segment a augmenté de 25 % en termes opérationnels par rapport à l’année précédente Révision des prévisions Chiffre d’affaires annuel : désormais compris entre 60,5 et 62,5 milliards de dollars US (contre 59,5 à 62,5 milliards auparavant) – la fourchette basse a été relevée

Bénéfice par action (ajusté) : inchangé, entre 2,80 et 3,00 dollars US (ce chiffre tient compte de l’impact de 650 millions de dollars US lié à l’accord de licence avec la société chinoise Innovent Biologics, d’une valeur pouvant atteindre 10,5 milliards de dollars US)

Cette fourchette implique que le chiffre d’affaires restera pratiquement stable ou reculera légèrement par rapport au chiffre de 62,6 milliards de dollars US pour 2025 Réduction des coûts – une nouvelle phase Pfizer a annoncé une extension de son programme de réduction des coûts : Nouvel objectif : un total de 6,7 milliards de dollars US d’économies nettes (une augmentation par rapport aux niveaux précédents)

Des économies supplémentaires de 2,5 milliards de dollars américains seront réalisées entre 2027 et 2029

Priorités : amélioration du portefeuille de produits, réorganisation de la structure du réseau opérationnel et renforcement de l’efficacité opérationnelle

La première phase du programme (1,5 milliard de dollars américains) est en bonne voie pour être achevée d’ici fin 2027 Perspectives – secteur en croissance : l’obésité Le PDG Albert Bourla a souligné que « les produits lancés et acquis ont enregistré de bons résultats » et que le programme consacré à l’obésité « progressait avec une dynamique significative ». Il fait ici référence à l’acquisition de Metzer pour 10 milliards de dollars – Pfizer espère que cela lui permettra de se positionner solidement sur le marché en forte croissance des médicaments contre l’obésité (le segment du GLP-1). Les investisseurs attendent les données issues des essais combinant une injection de GLP-1 et un composé d’amyline – cela pourrait constituer un catalyseur clé pour le cours de l’action au cours des prochains trimestres. Le marché a réagi de manière relativement sereine à ces résultats – l’action est restée stable lors des échanges avant l’ouverture, ce qui suggère que ces bons résultats avaient déjà été partiellement pris en compte dans le cours et que les investisseurs attendent des preuves à plus long terme de la transformation de l’entreprise au-delà de la pandémie de COVID-19. Depuis la vague de Covid, l'action PFE suit une tendance baissière, contenue par des moyennes mobiles exponentielles. Source : xStation



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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