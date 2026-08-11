⚫Synthèse des matières premières : Pétrole, or, gaz naturel, émissions (11.08.2026)

Pétrole :

Après avoir reculé en début de semaine dernière, le prix du pétrole brut a renoué avec une forte hausse face à l’incertitude considérable qui plane sur l’avenir du détroit d’Ormuz .

. L’Iran indique qu’il est en passe de conclure un accord avec Oman concernant la reprise du trafic dans le détroit d’Ormuz, mais annonce dans le même temps le maintien de son blocus jusqu’en 2029 – c’est-à-dire jusqu’à la fin de la présidence de Donald Trump ou jusqu’au moment du déblocage des fonds gelés, de la levée des sanctions et du retrait des forces militaires américaines du Moyen-Orient.

– c’est-à-dire jusqu’à la fin de la présidence de Donald Trump ou jusqu’au moment du déblocage des fonds gelés, de la levée des sanctions et du retrait des forces militaires américaines du Moyen-Orient. Au cours de la deuxième séance de cette semaine, le pétrole brut a progressé de plus de 2 % . Le Brent teste la zone des 90 USD le baril, tandis que le WTI dépasse le seuil des 84 USD . Par ailleurs, le Pakistan indique que les États-Unis seraient en pourparlers avec l’Iran en vue d’un accord, ce qui a entraîné l’effacement de l’ensemble des gains quotidiens enregistrés sur le marché.

. Le Brent teste la zone des le baril, tandis que le WTI dépasse le seuil des . Par ailleurs, le Pakistan indique que les États-Unis seraient en pourparlers avec l’Iran en vue d’un accord, ce qui a entraîné l’effacement de l’ensemble des gains quotidiens enregistrés sur le marché. Sur une base hebdomadaire, le pétrole a progressé de pas moins de 12 % , et par rapport à la semaine dernière, la hausse a atteint près de 8 % . Actuellement, la dynamique des fluctuations est limitée. Le prix reste au-dessus des moyennes à 1 an, 2 ans et 5 ans, la surévaluation la plus importante étant observable par rapport à la moyenne à 2 ans.

, et par rapport à la semaine dernière, la hausse a atteint près de . Actuellement, la dynamique des fluctuations est limitée. Le prix reste au-dessus des moyennes à 1 an, 2 ans et 5 ans, la surévaluation la plus importante étant observable par rapport à la moyenne à 2 ans. Bien que le détroit d’Ormuz reste officiellement fermé, le transport de cette matière première par ce détroit se poursuit. Néanmoins, certaines sources font état d’une baisse des volumes, passant de plus de 4 millions de barils par jour la semaine dernière à environ 3 millions de barils par jour actuellement. Avant le déclenchement du conflit, environ 20 millions de barils par jour étaient transportés.

la semaine dernière à environ actuellement. Avant le déclenchement du conflit, environ étaient transportés. Les déclarations actuelles ne devraient pas entraîner de nouvelles hausses brutales. Un gel du conflit à ce stade pourrait maintenir les prix dans une fourchette large comprise entre 70 et 90 USD le baril. Seule une éventuelle attaque américaine contre les infrastructures énergétiques iraniennes ou une intensification des actions de l’Iran contre des cibles dans la région pourrait conduire à un dépassement durable du seuil des 100 USD.

Pétrole brut et crack spread

La volatilité sur le marché du pétrole brut s'accentue et le crack spread se maintient à un niveau élevé, ce qui met en évidence la situation tendue sur le marché des carburants. À l'heure actuelle, le défi ne réside pas dans l'accès au pétrole lui-même, mais dans l'approvisionnement en produits pétroliers. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Indices de référence pétroliers et écarts de courbe

Les écarts de calendrier les plus proches se maintiennent à des niveaux modérés et pourraient même indiquer une légère surévaluation des prix. Il convient toutefois de noter que le marché pétrolier reste clairement en backwardation. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Analyse technique du pétrole brut

Le pétrole brut a clairement rebondi en début de semaine, sortant d'une tendance baissière, mais si le cours clôture avec une mèche bien marquée, des pressions pourraient s'exercer pour le ramener sous les 85 USD le baril. En cas de corps vert en fin de séance, le cours pourrait tenter de tester la moyenne mobile à 100 périodes, au-dessus de 92 USD le baril. Source : xStation5

Or :

L'or a frôlé les 4 400 USD l'once pour la première fois depuis début juin. Depuis le début du mois, cela représente une hausse d'environ 8 %

l'once pour la première fois depuis début juin. Depuis le début du mois, cela représente une hausse d'environ Le principal facteur à l’origine de la hausse sur le marché de l’or est le changement de sentiment concernant la Réserve fédérale . Compte tenu des propos peu engageants de Warsh lors de la dernière réunion de la Fed et des données moins favorables sur le marché du travail, la probabilité d’une hausse des taux en septembre tombe à environ 35 %

. Compte tenu des propos peu engageants de Warsh lors de la dernière réunion de la Fed et des données moins favorables sur le marché du travail, la probabilité d’une hausse des taux en septembre tombe à environ L’or franchit la moyenne mobile sur 50 périodes pour la première fois depuis la mi-mai et teste la moyenne mobile sur 100 périodes .

pour la première fois depuis la mi-mai et teste la . Il convient de noter qu’à court terme, l’or présente une corrélation faible, voire parfois négative, avec l’inflation, en raison des anticipations croissantes de hausses des taux d’intérêt. À plus long terme, l’or présente une corrélation positive avec l’inflation.

Les craintes que la Fed ne manque à nouveau son objectif d’inflation en raison de l’absence de plan concret entraînent une hausse plus marquée des rendements à l’extrémité longue de la courbe des taux (une évolution significative des rendements à 30 ans ).

en raison de l’absence de plan concret entraînent une hausse plus marquée des rendements à l’extrémité longue de la courbe des taux (une évolution significative des rendements ). Les rendements à moyen terme (10 ans) restent à un niveau élevé, ce qui pourrait indiquer une légère surévaluation de l’or à l’heure actuelle.

D’un autre côté, ces rendements élevés peuvent également refléter des inquiétudes concernant la situation budgétaire aux États-Unis, ce qui pourrait aussi se traduire par le comportement des banques centrales.

Les banques centrales restent actives en matière d’achats d’or sur le marché, ayant considérablement accru leurs achats au deuxième trimestre de cette année. Dans le même temps, la demande totale au deuxième trimestre s’est avérée assez faible.

Nous observons des signes clairs d’une amélioration de la demande : les fonds ETF ont repris leurs achats d’or, ce qui pourrait être lié à la meilleure santé du marché boursier américain (l’or est devenu un actif présentant une plus grande volatilité au tournant des années 2025 et 2026). Parallèlement, on constate une activité accrue des acheteurs sur le marché à terme en Chine.

Positionnement sur l’or au COMEX et à Shanghai

Bien que nous ne constations toujours aucune activité de la part des investisseurs sur le COMEX, le marché de Shanghai affiche quant à lui un rebond marqué des positions longues, qui atteignent leur plus haut niveau depuis janvier. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Cours de l'or et encours des ETF

Les fonds ETF se sont remis à acheter de l'or, et le rebond actuel rappelle la situation observée en avril. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Cours de l'or et demande physique

La somme des investissements et de la demande des banques centrales au cours des quatre derniers trimestres est clairement en baisse. À l'heure actuelle, les perspectives d'un rebond de la demande au troisième trimestre sont assez élevées, compte tenu de la vague de ventes opérée par les ETF au deuxième trimestre, de la très faible demande de pièces et de la demande toujours forte des banques centrales. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Structure de la demande d'or

Les banques centrales ont veillé à ce que la demande au deuxième trimestre ne soit pas l'une des plus faibles de ces douze dernières années environ. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Analyse technique de l'or

Le cours de l'or teste actuellement la moyenne mobile à 100 périodes. Une clôture au-dessus de ce niveau devrait permettre un mouvement vers les 4 500 USD et une éventuelle annulation de la dernière impulsion baissière. Cela ouvrirait la voie à un niveau d'au moins 4 800 USD d'ici la fin de l'année, face aux pressions exercées par la Fed en faveur de hausses des taux. Source : xStation5

Gaz naturel :

Les prix du gaz naturel aux États-Unis ont fortement augmenté au tournant de la première et de la deuxième semaine d’août , ce qui pourrait être lié aux prévisions de températures légèrement plus élevées aux États-Unis au cours de la seconde quinzaine d’août .

, ce qui pourrait être lié aux prévisions de températures légèrement plus élevées aux États-Unis au cours de la . La consommation actuelle de gaz aux États-Unis se situe à des niveaux élevés, ce qui pourrait conduire à un test de la fourchette de 2,8 à 3,0 USD/MMBtu

Dans le même temps, le niveau des stocks aux États-Unis reste très élevé, et la saison actuelle de reconstitution des stocks devrait très probablement s’achever aux alentours de 4 000 Bcf

La forte intensité du phénomène El Niño pourrait potentiellement décaler le début de la saison de chauffage aux États-Unis, ce qui pourrait entraîner une baisse des prix et des reculs après de forts renouvellements de contrats à terme.

Les États-Unis jouent actuellement un rôle stabilisateur sur le marché mondial de l’énergie, notamment en tant que premier exportateur de GNL. Une nouvelle fermeture du détroit d’Ormuz entraînerait une hausse de la demande mondiale de gaz américain.

Les prix du gaz en Europe sont revenus au niveau de 60 EUR/MWh , avec des perspectives de nouvelle hausse. À ce stade, il ne semble pas que les prix du gaz en Europe soient exposés à de nouvelles hausses en raison de l’incertitude concernant le remplissage des installations de stockage avant le 1er novembre . Le niveau de remplissage ne dépasse actuellement pas 60 % , alors que l’objectif fixé pour le 1er novembre est de 90 % .

, avec des perspectives de nouvelle hausse. À ce stade, il ne semble pas que les prix du gaz en Europe soient exposés à de nouvelles hausses en raison de l’incertitude concernant le remplissage des installations de stockage avant le . Le niveau de remplissage ne dépasse actuellement pas , alors que l’objectif fixé pour le 1er novembre est de . Dans le même temps, cependant, El Niño pourrait entraîner une hausse des températures dans l’hémisphère nord et réduire la pression à la hausse sur les prix des matières premières énergétiques.

Marché du gaz naturel aux États-Unis

La consommation de gaz destinée à la production d'électricité atteint son plus haut niveau de l'année. De plus, la demande globale atteint son maximum sur cinq ans, ce qui pourrait entraîner une pression à la hausse sur les prix à court terme. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Évolution saisonnière des stocks de gaz naturel aux États-Unis

La variation implicite des stocks pour cette semaine est de 0, ce qui traduit une consommation de gaz très élevée. Cela pourrait signifier que le rythme de croissance des stocks pourrait quelque peu ralentir, ce qui est toutefois conforme à la saisonnalité. Néanmoins, une production de gaz élevée et le décalage de la saison de chauffage pourraient entraîner une augmentation des stocks supérieure à 4 000 Bcf, ce qui pourrait clairement limiter le niveau des prix après les fortes hausses enregistrées juste avant le début de la saison de chauffage. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

EMISS (quotas d'émission de CO₂) :

Les prix des quotas d'émission de CO₂ en Europe sont restés longtemps cette année en dessous de 70 EUR la tonne en raison des incertitudes concernant l'avenir du système ETS2 .

la tonne en raison des incertitudes concernant l'avenir du système . La hausse de la demande d'électricité (températures élevées, construction de centres d'IA) entraîne également une augmentation de la demande de quotas.

Le mois de juillet est généralement un mois au cours duquel l'offre de quotas aux enchères diminue ou est ajustée en raison de la période de vacances (liquidité du marché plus faible).

Les prix restent actuellement inférieurs à 100 EUR/MWh en raison d’une croissance économique limitée et des tensions commerciales. Le développement des énergies renouvelables en Europe progresse également, bien que les fluctuations météorologiques entraînent une volatilité accrue des prix des quotas d’émission.

À long terme, on prévoit une hausse des prix des quotas d’émission pouvant atteindre 130 à 150 EUR/t d’ici 2030 , en raison d’une diminution de l’offre. Néanmoins, l’incertitude réglementaire fait que cette hausse des prix n’est pas certaine à l’heure actuelle.

, en raison d’une diminution de l’offre. Néanmoins, l’incertitude réglementaire fait que cette hausse des prix n’est pas certaine à l’heure actuelle. À la mi-juillet, l’UE a présenté une proposition de réforme du système ETS1 ; toutefois, les changements sont de nature purement cosmétique : ils prévoient une plus grande flexibilité et un léger ralentissement du rythme de suppression progressive des quotas gratuits, qui devait débuter cette année.

Le système ETS2 doit entrer en vigueur en 2028, mais les enchères officielles auront lieu dès 2027. Afin d’éviter un choc des prix et la répercussion de coûts élevés sur le consommateur, une anticipation de la mise sur le marché des quotas d’émission sera mise en œuvre en 2027 et 130 % du plafond annuel de quotas sera mis à disposition.

Saisonnalité des prix des quotas d’émission de CO₂

La saisonnalité nominale des prix des quotas laisse entrevoir une hausse jusqu’à la troisième semaine d’août, suivie d’une nette baisse, puis d’un regain de hausse à partir d’octobre. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Analyse technique du marché des émissions de CO₂

Le niveau de soutien clé pour les prix des quotas d'émission se situe dans une fourchette comprise entre 80 et 82 EUR la tonne, tandis que le potentiel de la tendance haussière actuelle s'étend de 85 à 87 EUR. Source : xStation5