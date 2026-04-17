Anthropic s'échange désormais à une valorisation implicite supérieure à 1 000 milliards de dollars sur les plateformes de marché secondaire, dépassant pour la première fois OpenAI. L'information, relayée par Polymarket ce 17 avril, marque un basculement dans la course aux valorisations pré-IPO de l'intelligence artificielle.

Le marché secondaire bascule en faveur d'Anthropic

Une valorisation implicite au-dessus du trillion

La plateforme de marché prédictif Polymarket a rapporté ce vendredi 17 avril que les actions Anthropic s'échangent sur le secondaire à une valorisation implicite supérieure à 1 000 milliards de dollars. Les traders du marché prédictif accordent par ailleurs une probabilité de 52% à un dépassement officiel d'OpenAI par Anthropic sur l'ensemble de l'année 2026, odds en hausse d'un point.

Les plateformes secondaires comme Caplight, Hiive, Forge Global et EquityZen permettent à des investisseurs accrédités d'acheter et de vendre des actions de sociétés privées avant leur introduction en bourse. Sur ces places, les prix reflètent l'offre et la demande pour des titres détenus par des salariés, des fondateurs ou des fonds existants. Caplight situait la valorisation d'Anthropic à 688 milliards de dollars le 14 avril, en hausse de 75% sur trois mois. La tokenisation de parts via des SPV sur le protocole Jupiter impliquait une valorisation d'environ 850 milliards de dollars le 14 avril également.

Le franchissement du cap du trillion, documenté ce 17 avril, traduit une accélération de la demande. Next Round Capital avait indiqué à Bloomberg début avril disposer de 2 milliards de dollars prêts à être déployés sur les actions Anthropic, quand 600 millions d'actions OpenAI mises en vente ne trouvaient pas preneur.

OpenAI décoté sur le marché secondaire

OpenAI, dont la dernière valorisation primaire post-money atteint 852 milliards de dollars après sa levée de 122 milliards en février, voit ses actions s'échanger sur le secondaire à une valorisation implicite d'environ 765 milliards selon Rainmaker Securities. L'écart de 87 milliards de dollars avec la valorisation du dernier tour signale la défiance croissante d'une partie des investisseurs, alors que l'éditeur de ChatGPT a réorienté sa stratégie vers les clients entreprises.

Une demi-douzaine de hedge funds et de fonds de capital-risque ont approché Next Round Capital pour céder leurs positions OpenAI. Goldman Sachs propose désormais les actions OpenAI à ses clients fortunés sans frais de portage, pratique inhabituelle. La même banque applique ses commissions habituelles de 15 à 20% sur les gains pour les clients cherchant une exposition à Anthropic.

L'inversion de sentiment reste relative. Plusieurs fonds institutionnels maintiennent une exposition aux deux sociétés, considérant l'issue de la course encore ouverte. La bourse privée reflète néanmoins un déplacement net du capital vers Anthropic depuis mars 2026.

La croissance des revenus justifie la prime

30 milliards de chiffre d'affaires annualisé

Le chiffre d'affaires annualisé d'Anthropic est passé de 9 milliards de dollars fin 2025 à 14 milliards en février 2026, puis 19 milliards en mars, avant de franchir les 30 milliards début avril. Sur quinze mois, la progression atteint environ 1 400%. Axios a comparé ce rythme aux plus grandes ascensions industrielles américaines, sans trouver de précédent documenté.

OpenAI a confirmé un chiffre d'affaires mensuel de 2 milliards, soit un rythme annualisé d'environ 25 milliards. Anthropic se retrouve donc, pour la première fois, en tête des revenus d'IA générative, alors même que Claude compte une base d'utilisateurs grand public bien plus réduite que ChatGPT. La méthodologie comptable diffère toutefois : Anthropic déclare en gross basis (intégrant les revenus des revendeurs cloud AWS, Google, Microsoft), quand OpenAI applique une méthode nette, ce qui gonfle mécaniquement le top line du premier.

Environ 80% des revenus d'Anthropic proviennent de clients entreprises. Le nombre de clients dépensant plus d'un million de dollars par an sur Claude a doublé entre février et avril, passant de 500 à plus de 1 000. Huit sociétés du Fortune 10 utilisent désormais les services d'Anthropic. Claude Code, lancé en mai 2025, avait atteint 2,5 milliards de chiffre d'affaires annualisé dès février 2026.

Parts de marché et économie d'échelle

Les données du gestionnaire de dépenses Ramp montrent qu'Anthropic a porté sa part de marché dans l'IA d'entreprise de 24,4% à 30,6% entre février et mars 2026. OpenAI est repassé dans le même temps de 46% à 35,2%. L'écart entre les deux acteurs s'est resserré de 11 à 4,6 points en un mois. Parmi les entreprises ayant souscrit un nouvel abonnement IA en mars, 65% ont choisi Anthropic contre 32% pour OpenAI.

L'avantage se prolonge sur les coûts. Le Wall Street Journal estime les coûts annuels d'entraînement d'OpenAI à 125 milliards de dollars à horizon 2030, contre environ 30 milliards pour Anthropic. L'éditeur de Claude vise un cash-flow positif en 2027 et une première année bénéficiaire en 2028, quand OpenAI n'attend pas son seuil de rentabilité avant 2030 et affiche des pertes cumulées projetées au-delà de 200 milliards.

Cette équation financière nourrit l'appétit des investisseurs : à niveau de revenus comparable, Anthropic affiche une trajectoire de rentabilité plus rapide que son rival. La prime au-dessus du trillion sur le secondaire reste néanmoins contestée par certains investisseurs qui redoutent une bulle comparable à celle des valorisations technologiques de 2000.

Un contexte d'IPO et des risques structurels

Introduction en bourse attendue en octobre 2026

Anthropic a mandaté le cabinet Wilson Sonsini pour préparer une introduction en bourse, potentiellement dès octobre 2026. Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley figurent parmi les banques envisagées pour piloter l'opération. Le montant levé pourrait dépasser 60 milliards de dollars, ce qui en ferait la deuxième plus grande introduction de l'histoire après celle de SpaceX, qui a déposé confidentiellement son dossier auprès de la SEC début avril pour une valorisation supérieure à 1 700 milliards.

L'ancien directeur financier de Microsoft, Chris Liddell, a rejoint le conseil d'administration d'Anthropic. Il avait piloté l'introduction en bourse de General Motors à 23 milliards de dollars. Une offre publique de rachat de titres allant de 5 à 6 milliards a aussi été lancée auprès des salariés pour préparer le terrain avant l'IPO.

Le calendrier reste fluide. Anthropic a refusé les offres VC à 800 milliards reçues en avril, ce qui suggère une préférence pour une monétisation via le marché public. Les marchés financiers pourraient connaître en 2026 une concentration record d'introductions de grandes sociétés privées de l'IA et de l'espace.

Risques qui pèsent sur la valorisation

Plusieurs points assombrissent le dossier. Le Pentagone a classé Anthropic comme « risque de chaîne d'approvisionnement », interdisant à partir du 30 juin 2026 aux sous-traitants de défense d'utiliser ses services, en raison des restrictions d'usage imposées par la société. Plus de 100 clients auraient fait part de leurs inquiétudes, selon Bloomberg.

La comptabilisation en gross basis gonfle le top line d'Anthropic par rapport à des concurrents qui déclarent en net. Les marges d'inférence de l'entreprise ont dépassé de 23% les prévisions internes et sa marge brute est tombée autour de 40%. Les concurrents Google DeepMind et Meta continuent par ailleurs d'investir massivement dans leurs propres modèles. L'incertitude réglementaire autour des ETF thématiques IA et des véhicules d'exposition à des actions pré-IPO reste entière.

Le modèle reste très consommateur de capital. Anthropic a engagé environ 80 milliards de dollars de dépenses d'infrastructure cloud à horizon 2029, dont 50 milliards pour construire ses propres centres de données et 30 milliards chez Microsoft Azure. La trajectoire de trésorerie dépend de la capacité de l'entreprise à maintenir une croissance du chiffre d'affaires supérieure à celle de ses coûts de calcul, ce qui reste le principal inconnu des prochaines années.

❓ FAQ

Qu'est-ce que le marché secondaire pour les actions d'une société non cotée ?

Le marché secondaire pré-IPO permet à des investisseurs accrédités d'acheter ou de vendre des actions d'entreprises privées avant leur introduction en bourse, via des plateformes comme Forge, EquityZen, Hiive ou Caplight. Les prix y reflètent l'offre et la demande pour des titres détenus par des salariés, des fondateurs ou des fonds existants. Ces valorisations servent d'indicateur du sentiment de marché, mais restent moins liquides et plus volatiles que les cotations publiques, avec des écarts parfois importants entre les différentes plateformes.

Comment Anthropic a-t-elle dépassé OpenAI en revenus alors que ChatGPT compte plus d'utilisateurs ?

Anthropic a fait le choix de l'entreprise dès le départ, avec environ 80% de ses revenus issus de clients B2B, via des API et des contrats d'intégration logicielle. OpenAI, au contraire, s'est d'abord imposée auprès du grand public avec ChatGPT, qui compte plus de 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires mais dont plus de 98% utilisent la version gratuite. Les revenus récurrents se construisent plus rapidement sur une base d'entreprises que sur une base grand public peu monétisée.

Comment investir dans Anthropic aujourd'hui ?

Anthropic n'est pas encore cotée en bourse. Les particuliers français ne peuvent donc pas acheter d'actions directement. Certains fonds cotés offrent une exposition indirecte, comme le Scottish Mortgage Investment Trust (fonds britannique géré par Baillie Gifford), qui détient environ 1,1% de son portefeuille en actions Anthropic. Le Baillie Gifford US Growth Trust et le Schiehallion Fund offrent aussi une exposition. Aucune de ces options ne réplique directement la valorisation d'Anthropic, et leurs performances dépendent de nombreux autres titres en portefeuille.

Qu'est-ce qu'une valorisation implicite sur le marché secondaire ?

La valorisation implicite correspond à la valeur totale qui serait attribuée à l'entreprise si l'on extrapolait le prix d'action observé sur une plateforme secondaire à l'ensemble du capital en circulation. Elle diffère souvent de la dernière valorisation primaire officielle (issue d'un tour de financement), car le secondaire reflète une demande instantanée sur des volumes souvent faibles et peut donc être plus volatile.

Quand Anthropic pourrait-elle entrer en bourse ?

Les préparatifs sont avancés. Anthropic a mandaté Wilson Sonsini comme conseil juridique et approché Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley comme banques chefs de file. Plusieurs sources évoquent octobre 2026 comme fenêtre possible pour une cotation, avec une levée qui pourrait dépasser 60 milliards de dollars. La direction a toutefois indiqué n'avoir pris aucune décision définitive, et le marché prédictif Polymarket donne seulement 2,8% de probabilité à une IPO avant le 30 juin 2026.